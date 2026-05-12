Riadót fújtak az orvosok: minden ötödik embert veszélyeztet ez a rejtett szívbetegség

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
A legfrissebb adatok szerint minden ötödik ember szervezetében megtalálható egy olyan részecske, amely jelentősen növelheti a súlyos érrendszeri események esélyét. Ez a szívbetegség kialakulásának egyik olyan rejtett kockázati tényezője, amely még akkor is veszélyt jelenthet, ha a hagyományos koleszterinmérés eredményei egyébként megnyugtatóak. Az érintettek többsége nem is sejti, hogy veszélyben van, mivel az emelkedett Lp(a) szint jellemzően nem okoz észlelhető tüneteket.
A szívbetegség kezelése során az orvosok gyakran tapasztalják, hogy bizonyos pácienseknél a standard terápiák ellenére is magas marad a keringési zavarok kockázata. Egy nagyszabású, több mint 20 000 résztvevő bevonásával készült vizsgálat kiderítette, hogy a háttérben gyakran a Lipoprotein(a), azaz az Lp(a) áll. Ez a koleszterint szállító részecske szerkezetében hasonlít a „rossz” koleszterinként ismert LDL-hez, de tartalmaz egy extra fehérjét, ami még inkább károsíthatja a szívet és a vérereket – írja a SciTech Daily

A Lipoprotein(a) végzetes szívbetegséget idézhet elő
A szívbetegség rejtett genetikai kockázata

Mivel ez a tulajdonságunk nagyrészt örökletes úton dől el, a szakemberek szerint egyfajta rejtett genetikai kockázat kíséri végig az érintettek életét. Ez a genetikailag meghatározott érték akkor is fennállhat, ha az általános egészségi állapot egyébként jónak tűnik. 

A kutatás során kiderült, hogy a legmagasabb Lp(a) szinttel rendelkezőknél 30 százalékkal nőtt a súlyos érrendszeri események esélye, a szív- és érrendszeri halálozás kockázata közel 50 százalékkal emelkedett, a stroke valószínűsége pedig mintegy 65 százalékkal lett magasabb a legalacsonyabb szintű csoporthoz képest.

A fokozott veszély különösen azoknál volt szembetűnő, akik már eleve valamilyen szívpanasszal küzdöttek, bár az eredmények szerint a magas Lp(a) szint nem fokozta közvetlenül a szívroham esélyét. 

Egyszerű szűréssel és odafigyeléssel a biztonságért

A védekezés alapja a tájékozottság, hiszen egy egyszerű és alacsony költségű vérvizsgálattal bárki kiderítheti, érintett-e ebben a genetikai állapotban. Amennyiben a mérés emelkedett Lp(a) szintet mutat, az orvosok az LDL-koleszterin még szigorúbb csökkentését és az egyéb rizikófaktorok – például a vérnyomás – fegyelmezettebb kezelését javasolják. 

Bár a jövőben várhatóak olyan célzott kezelések, amelyek kifejezetten az említett fehérjét támadják, a meglévő lehetőségek és a szoros orvosi felügyelet már most is hatékonyan segíthet a kockázatok mérséklésében. A korai diagnózis lehetővé teszi, hogy az érintettek tudatosabban menedzseljék szívük egészségét.

 

