Döbbenetes felfedezés: megszűnhet az egyik leggyakoribb halálok

A szakemberek évtizedekig úgy hitték, hogy a károsodott szívszövet képtelen a megújulásra. Az új vizsgálat azonban rávilágított a szívünk meglepő rejtett képességeire. Bár a károsodás helyén hegszövet alakul ki, a szívizom-regeneráció folyamata is beindul. Ennek során vadonatúj sejtek jönnek létre. A kutatók egyértelműen megfigyelték a sejtosztódást és szaporodást az emberi szívizomban – írja a SciTech Daily.

A szívizom-regeneráció infarktus után is lehetséges

A szívizom-regeneráció folyamata és a korábbi hiedelmek

Korábban az orvosok azt gondolták, hogy a szívroham után az elpusztult sejtek helyén visszafordíthatatlan kár keletkezik. E súlyos sérülés erősen rontja a szív vérpumpáló képességét. Az új eredmények viszont azt mutatják, hogy a szervezet aktívan reagál a bajra. A természetes szívroham utáni gyógyulás önmagában még nem elég a teljes helyreállításhoz, ugyanakkor kiválóan megmutatja a szív elképesztő belső tartalékait.

Szükség van egy új terápiára

A szív- és érrendszeri panaszok világszerte a vezető halálokok közé tartoznak. Egy infarktus a szívsejtek akár harmadát is elpusztíthatja. A túlélési esélyek sokat javultak az elmúlt években, de sok betegnél így is szívelégtelenség alakul ki. Jelenleg erre az állapotra kizárólag a szívátültetés nyújt végső megoldást. A megfelelő donorok hiánya azonban óriási akadályt jelent.

A kutatók fő célja ezért egy olyan terápia megalkotása, amely felerősíti a szív saját sejtképző erejét.

Élő szövetek a laboratóriumban

A tudományos áttörést egy egészen új eljárás tette lehetővé. A kutatócsoport a világon elsőként vizsgált élő betegektől származó szívszöveteket. A mintákat szív-bypass műtétek során vették le a páciensek beleegyezésével. A szakemberek egészséges és beteg területekről egyaránt gyűjtöttek szövetdarabokat, így a laboratóriumban sokkal pontosabb és megbízhatóbb adatokkal dolgozhatnak. A tudósok már több olyan fehérjét is találtak, amelyek aktívan segítik a szív megújulását. A végső cél az, hogy új szívsejtek létrehozásával teljesen visszafordíthatóvá tegyék a szívelégtelenséget.