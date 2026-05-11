Kiderült, mit tesznek a lakással a szobanövények; sokan nem erre számítottak

A szobanövények légtisztító hatása körüli félreértés gyökerei egy 1989-es amerikai kutatásig nyúlnak vissza. A vizsgálatot eredetileg a NASA számára készítették, hogy az űrállomások zárt életfenntartó rendszereit tanulmányozzák. A tudósok apró, hermetikusan lezárt kamrákban tesztelték a növényeket, ahová egyszerre nagy adag szennyezőanyagot juttattak be. A kapott adatok alapján egy szobanövény valóban sikeresen csökkentette a szobahőmérsékleten párolgó, mérgező illékony szerves vegyületek – például a benzol és a formaldehid – koncentrációját. Maga a kísérlet és annak tudományos alapja teljesen helytálló volt – írja a The Conversation.

Egy átlagos szobanövény önmagában sajnos nem alkalmas a lakás levegőjének tisztán tartására

Fotó: ADRIANA ADIE / NurPhoto

A probléma abból fakadt, hogy a zárt laboratóriumi térben mért eredményeket a közvélemény tévesen, egy az egyben a mindennapi nappalikra vonatkoztatta.

Miért kevés egyetlen szobanövény a tiszta levegőhöz?

A szigorú laboratóriumi feltételek sajnos nem tükrözik a valódi otthonok működését. A lakásokban a szennyezőanyagok nem csak egyszer, hanem folyamatosan vagy szakaszosan kerülnek a légtérbe. A mindennapi főzés, a takarítás, a bútorok kipárolgása és a kintről beszűrődő forgalom mind megállás nélkül terhelik a benti levegőt. Ezt a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a nap folyamán a hőmérséklet, a páratartalom, sőt az otthon tartózkodók száma is állandóan változik. A legdöntőbb eltérés mégis a légcsere mértékében rejlik. A kinti friss levegő a falak apró résein és a szellőzőrendszereken keresztül természetes úton, folyamatosan cseréli a benti, elhasznált levegőt. Ez a folyamatos hígítás már önmagában is elvégzi a szennyeződések csökkentésének oroszlánrészét.

Egy 2019-es tanulmány kiderítette:

négyzetméterenként nagyjából 10 és 1000 közötti növényre lenne szükségünk ahhoz, hogy utolérjük az épület puszta, természetes szellőzésének hatékonyságát.

Éppen ezért a cserepes növények önmagukban messze nem elegendőek a probléma megoldására.

Valódi megoldások a levegőminőség javítására

Mivel a zöldellő kedvenceink egyedül nem boldogulnak a feladattal, a szakemberek sokkal gyakorlatiasabb módszereket javasolnak az ideális levegőminőség megteremtésére. A legfontosabb első lépés mindig a szennyezés forrásának megszüntetése vagy érezhető csökkentése. Célszerű mellőzni az erős tisztítószerek és az aeroszolos spray-k használatát, és haladéktalanul meg kell javítani a penészedést előidéző beázásokat. Ezt követi a hatékony, rendszeres szellőztetés: nyissunk ablakot, és használjuk bátran a konyhai vagy fürdőszobai elszívó ventilátorokat. Amikor a kinti levegő megfelelően tiszta, ez a fajta légcsere rendkívül gyorsan segít felhígítani a benti szennyeződéseket.