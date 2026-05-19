Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

UV-sugárzás

Sosem ég le többé, ha ezt a gyümölcsöt nassolja

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás szerint a mindennapos szőlőevés genetikai szinten képes módosítani a bőr napkárosodással szembeni védekezését. Két hétig tartó szőlőfogyasztást követően a vizsgálatban résztvevőknél javult a bőrvédelem, és csökkent az UV-sugárzás okozta oxidatív stressz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UV-sugárzásleégésbőrvédelemszőlőgyümölcs

Korábbi klinikai vizsgálatok már kimutatták, hogy a szőlőfogyasztás az emberek mintegy 30-50 százalékánál növeli a bőr UV-sugárzással szembeni ellenállását. Az ACS Nutrition Science folyóiratban megjelent új tanulmány szerint azonban ez a hatás kiterjedtebb lehet, és szinte mindenkit érinthet valamilyen formában. A vizsgálat során az önkéntesek két héten keresztül napi három adag egész szőlőt fogyasztottak. A kutatók a szőlőfogyasztás előtt és után is elemezték a résztvevők bőrének génkifejeződését. Ezt alacsony dózisú UV-sugárzás alkalmazásával és anélkül is elvégezték. 

A szőlőfogyasztást követően a vizsgálatban résztvevőknél javult a bőrvédelem, és csökkent az UV-sugárzás okozta oxidatív stressz
A szőlőfogyasztást követően a vizsgálatban résztvevőknél javult a bőrvédelem, és csökkent az UV-sugárzás okozta oxidatív stressz
Fotó: PATRICK SEEGER / DPA

A szőlőfogyasztás váratlan hatása: változások a génaktivitásban

A szakemberek jelentős különbségeket azonosítottak a génkifejeződésben az egyének között és ugyanazon egyén esetében is az idő előrehaladtával. Minden résztvevő egyedi génaktivitási mintázattal kezdte a kutatást. Ezek a mintázatok a szőlőfogyasztást követően megváltoztak. Az UV-sugárzás hatására a mintázatok szintén módosultak. A szőlőfogyasztás és az UV-kitettség együttes alkalmazása további eltéréseket eredményezett. 

Bár az egyéni reakciók különbözőek voltak, a kutatók megfigyelték, hogy a szőlőfogyasztás minden vizsgált személynél következetesen módosította a génkifejeződést. 

A bőrvédelem biológiai folyamatai

Az adatok elemzése során a kutatók azonosították a szőlőfogyasztáshoz köthető közös biológiai hatásokat. A génaktivitás változásai a fokozott keratinizáció és elszarusodás irányába mutattak. 

Ezek a folyamatok segítik a bőr környezeti károsodásokkal szembeni védőgátjának kialakulását. 

A kutatócsoport megmérte a malondialdehid szintjét is, amely az oxidatív stressz egyik markere. Az alacsony dózisú UV-sugárzást követően a szőlőt fogyasztó résztvevőknél ennek a markernek a szintje alacsonyabb volt. 

Ez az eredmény a bőrben lévő oxidatív stressz csökkenésére utal. 

Átfogó élettani hatások

Dr. John Pezzuto, a Western New England Egyetem professzora szerint a kutatás bizonyítja, hogy a szőlő úgynevezett nutrigenomikai választ közvetít az emberekben. A génkifejeződés változásai a test legnagyobb szervénél, a bőrnél egyértelműen az egészség javulását jelezték. 

A szakember kiemelte, hogy a szőlőfogyasztás nagy valószínűséggel más szövetek, például a máj, az izmok, a vese és az agy génkifejeződésére is hatással van. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!