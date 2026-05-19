Sosem ég le többé, ha ezt a gyümölcsöt nassolja

Korábbi klinikai vizsgálatok már kimutatták, hogy a szőlőfogyasztás az emberek mintegy 30-50 százalékánál növeli a bőr UV-sugárzással szembeni ellenállását. Az ACS Nutrition Science folyóiratban megjelent új tanulmány szerint azonban ez a hatás kiterjedtebb lehet, és szinte mindenkit érinthet valamilyen formában. A vizsgálat során az önkéntesek két héten keresztül napi három adag egész szőlőt fogyasztottak. A kutatók a szőlőfogyasztás előtt és után is elemezték a résztvevők bőrének génkifejeződését. Ezt alacsony dózisú UV-sugárzás alkalmazásával és anélkül is elvégezték.

A szőlőfogyasztást követően a vizsgálatban résztvevőknél javult a bőrvédelem, és csökkent az UV-sugárzás okozta oxidatív stressz

A szőlőfogyasztás váratlan hatása: változások a génaktivitásban

A szakemberek jelentős különbségeket azonosítottak a génkifejeződésben az egyének között és ugyanazon egyén esetében is az idő előrehaladtával. Minden résztvevő egyedi génaktivitási mintázattal kezdte a kutatást. Ezek a mintázatok a szőlőfogyasztást követően megváltoztak. Az UV-sugárzás hatására a mintázatok szintén módosultak. A szőlőfogyasztás és az UV-kitettség együttes alkalmazása további eltéréseket eredményezett.

Bár az egyéni reakciók különbözőek voltak, a kutatók megfigyelték, hogy a szőlőfogyasztás minden vizsgált személynél következetesen módosította a génkifejeződést.

A bőrvédelem biológiai folyamatai

Az adatok elemzése során a kutatók azonosították a szőlőfogyasztáshoz köthető közös biológiai hatásokat. A génaktivitás változásai a fokozott keratinizáció és elszarusodás irányába mutattak.

Ezek a folyamatok segítik a bőr környezeti károsodásokkal szembeni védőgátjának kialakulását.

A kutatócsoport megmérte a malondialdehid szintjét is, amely az oxidatív stressz egyik markere. Az alacsony dózisú UV-sugárzást követően a szőlőt fogyasztó résztvevőknél ennek a markernek a szintje alacsonyabb volt.

Ez az eredmény a bőrben lévő oxidatív stressz csökkenésére utal.

Átfogó élettani hatások

Dr. John Pezzuto, a Western New England Egyetem professzora szerint a kutatás bizonyítja, hogy a szőlő úgynevezett nutrigenomikai választ közvetít az emberekben. A génkifejeződés változásai a test legnagyobb szervénél, a bőrnél egyértelműen az egészség javulását jelezték.