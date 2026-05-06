A szuperbaktériumok sötét titka: elrabolják ellenségeik erejét, hogy halálossá váljanak

A mikroszkopikus világban állandó háború zajlik a táplálékért és a túlélésért. Ebben a küzdelemben egy szuperbaktérium óriási lépéselőnybe kerül, ha hatékony fegyverekkel támadja a versenytársait. A kórokozók egyik legfélelmetesebb eszköze a toxikus fehérjekeverékek, az úgynevezett effektorok bevetése. Ezek a mérgező anyagok célzottan pusztítják el a rivális sejteket.

A szuperbaktériumok úgy is kialakulhatnak, hogy végeznek a riválisaikkal, majd egyszerűen ellopják a halott sejtekből kiáramló örökítőanyagot

Fotó: Google Gemini AI

Hogyan rabol DNS-t a szuperbaktérium?

Marek Basler, a Bázeli Egyetem professzora szerint bizonyos méreganyagok szinte szétrobbantják a megtámadott fél sejtburkát, e folyamat pedig a sejt feloldódásához, vagyis lízishez vezet. Amikor az áldozat elpusztul, a benne tárolt DNS kiszabadul, és a környezetbe kerül. A gyilkos baktérium nem vesztegeti az idejét: bekebelezi az idegen örökítőanyagot.

Amennyiben a legyőzött fél rendelkezett gyógyszerek elleni védelemmel, a rezisztencia azonnal átszáll a győztes "ragadozóra" is.

A baktériumok közötti géntranszfer felgyorsítja az ellenállóképesség kialakulását

A genetikai adatok ilyen jellegű cseréje már régóta a tudományos kutatások fókuszában áll. A baktériumok közötti géntranszfer ugyanis drámaian felgyorsítja a védettség elterjedését a populációban; sokkal sebesebben, mint a lassú és véletlenszerű mutációk.

A kísérletekben megfigyelt Acinetobacter baylyi például öt különböző módszerrel képes végezni áldozataival. A mérgek gazdag kombinációja szinte lehetetlenné teszi a védekezést, a támadónak pedig több esélyt ad a hasznos gének begyűjtésére.

Miért jelent ekkora veszélyt a kórházi baktériumok rezisztenciája?

A felfedezés azért is aggasztó, mert a vizsgált baktérium közeli rokona az A. baumannii nevű fajnak. Az említett kórokozó már most is komoly fenyegetést jelent a kórházi ellátás során, képes ugyanis villámgyorsan összegyűjteni a különböző gyógyszerekkel szembeni védelmet biztosító géneket.

Bár a svájci kutatók munkája sokat segít a folyamat megértésében, a védekezés kidolgozása még várat magára.