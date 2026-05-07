Halálos szuperbaktériumot pusztíthat el a népszerű gyógyszer

A texasi Houston Methodist Kutatóintézet tudósai által vezetett kutatás kimutatta, hogy a Candesartan cilexetil (CC) nevű gyógyszer képes megállítani ezt a veszélyes kórokozót. A szuperbaktériumok világszerte egyre nagyobb közegészségügyi fenyegetést jelentenek az emberiségre nézve, így égető szükség van a hatékonyabb gyógyszerekre. A most tanulmányozott vérnyomáscsökkentő egyik előnye, hogy olcsó, és már eleve széles körben alkalmazzák szívelégtelenség, illetve magas vérnyomás kezelésére.

A vizsgált hatóanyag képes elpusztítani a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) nevű szuperbaktériumot

Hogyan pusztítja el a szuperbaktériumot a gyógyszer?

A laboratóriumi és állatkísérletek során a kutatók pontosan megfigyelték a gyógyszer hatásmechanizmusát. A sejtmembrán kiemelt szerepet tölt be, mivel szerkezetet ad a sejtnek, és kapuőrként védi annak belső tartalmát. A képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer hozzákapcsolódik a baktérium membránjához, áttöri azt, majd lyukakat üt rajta.

Ezeken a nyílásokon keresztül a sejt belseje egyszerűen kifolyik, ami végül a baktérium pusztulását okozza.

Új remény: hatékony MRSA elleni gyógyszer lehet a kombinált terápia

A kutatás rávilágított arra is, hogy a Candesartan cilexetil a szervezetben megbújó, úgynevezett alvó MRSA baktériumokkal is képes felvenni a harcot. Ezek a rejtőzködő kórokozók idővel újra képesek lennének fertőzést okozni. Ha ezt a szert meglévő antibiotikumokkal – például gentamicinnel – kombinálják, sokkal erősebb terápiás választ lehet elérni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alacsonyabb gyógyszeradagok alkalmazása is elegendő a sikerhez.

Az egérmodelleken végzett kísérletek egyértelműen bizonyítják, hogy a gyógyszer jelentősen csökkentette a bakteriális terhelést. Egy ilyen komplex MRSA elleni gyógyszer tehát hatalmas segítséget jelenthet az emberi alkalmazás során is.

Miért okoz ekkora gondot az MRSA az egészségügyben?

Az MRSA súlyos bőr-, tüdő- és akár véráramfertőzéseket is okozhat. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) becslései szerint csak az Egyesült Államokban évente több mint 70 ezer súlyos esetet és 9 ezer halálesetet okoz a kórokozó. Eleftherios Mylokanis fertőzőbetegség-specialista, a tanulmány rangidős szerzője kiemelte, hogy az új gyógyszerek fejlesztése egyszerűen nem tart lépést a problémával. Ennek egyik oka, hogy az antibiotikumok nem túl jövedelmezőek, így a gyógyszercégeknek nincs erős pénzügyi motivációjuk a kutatásra.

Ráadásul a legjobb új antibiotikumokat az orvosok igyekeznek minél ritkábban használni, nehogy a baktériumok gyorsan azokkal szemben is ellenállóvá váljanak.

A vérnyomáscsökkentő fejlesztésének következő lépései

A kutatócsoport eredetileg több mint 80 ezer különféle vegyületet vizsgált meg MRSA-val fertőzött férgeken. A Candesartan cilexetil volt azon kevés szerek egyike, amely sikeresen segített a fertőzés legyőzésében. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy a vérnyomáscsökkentő kémiai finomhangolásával új vegyületeket hozzanak létre.

Ezek a módosított gyógyszerek a tervek szerint még hatékonyabbak lesznek, és kevesebb mellékhatással is rendelkeznek majd.

A Nature Communications szakfolyóiratban publikált tanulmány készítői bíznak abban, hogy egy gyógyszeripari céggel együttműködve hamarosan megkezdhetik az embereken végzett klinikai teszteket is.