Figyelmeztetés: ezek a gyakori összetevők az egekbe emelik a vérnyomást

A European Heart Journal folyóiratban közzétett kutatást Dr. Mathilde Touvier és Anaïs Hasenböhler vezette a franciaországi egyetemeken. A kutatók szerint bár a korábbi kísérletek már utaltak a tartósítószerek káros hatásaira, eddig nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték az emberekre vonatkozóan. Ez az első olyan vizsgálat, amely széles körben elemzi a tartósítószerek, valamint a szív- és érrendszeri egészség kapcsolatát.
Részletes és hosszú távú adatgyűjtés a tartósítószerek hatásairól
A kutatásban 112 395 franciaországi önkéntes vett részt. A résztvevők félévente, egy háromnapos időszak során pontosan feljegyezték, hogy mit ettek és ittak. A szakemberek részletesen elemezték az elfogyasztott élelmiszerek és italok összetevőit, különös tekintettel a tartósítószerekre. Az önkéntesek egészségi állapotát átlagosan hét-nyolc éven át követték. Azt vizsgálták, hogy kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség.
Az adatok alapján a résztvevők 99,5 százaléka fogyasztott legalább egyfajta tartósítószert az első két évben.
- A kutatók megállapították, hogy a „nem antioxidáns” tartósítószerekből a legtöbbet fogyasztóknál 29 százalékkal nagyobb volt a magas vérnyomás kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik a legkevesebbet vitték be a szervezetükbe. Esetükben a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívroham, a stroke és az angina kockázata is 16 százalékkal nőtt.
- Az antioxidáns hatású tartósítószereket legnagyobb mennyiségben fogyasztók körében a magas vérnyomás kockázata 22 százalékkal volt magasabb.
A nem antioxidáns adalékanyagokat arra tervezték, hogy meggátolják a mikrobák, például a penész és a baktériumok szaporodását. Az antioxidáns tartósítószerek ezzel szemben az oxidációt, vagyis az ételek barnulását és avasodását akadályozzák meg.
Kockázatos adalékanyagok a fókuszban
A vizsgálat során a 17 leggyakrabban használt tartósítószert is elemezték. Ezek közül nyolcat kifejezetten a magas vérnyomással hoztak összefüggésbe.
A listán az alábbi összetevők szerepelnek:
- Kálium-szorbát (E202)
- Kálium-metabiszulfit (E224)
- Nátrium-nitrit (E250)
- Aszkorbinsav (E300)
- Nátrium-aszkorbát (E301)
- Nátrium-eritroaszkorbát (E316)
- Citromsav (E330)
- Rozmaringkivonat (E392)
Az aszkorbinsavat (E300) emellett kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségekkel is kapcsolatba hozták.
Javaslatok és további vizsgálatok
Dr. Touvier megjegyezte, hogy a megfigyeléses vizsgálatnak vannak korlátai, de az eredmények rendkívül részletes adatokon alapulnak. Az eddigi kísérleti kutatások arra utalnak, hogy a tartósítószerek oxidatív stresszt okozhatnak a szervezetben, vagy befolyásolhatják a hasnyálmirigy működését. A kutatók szerint az illetékes hatóságoknak – például az európai EFSA-nak és az amerikai FDA-nak – újra kell értékelniük ezeknek az adalékanyagoknak a kockázatait és előnyeit a fogyasztók hatékonyabb védelme érdekében.
Az eredmények megerősítik azokat a meglévő ajánlásokat, amelyek a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek fogyasztását és a felesleges adalékanyagok elkerülését javasolják.
A kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogyan hatnak az élelmiszer-adalékanyagok és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a gyulladás jeleire, az oxidatív stresszre, a vér metabolikus profiljára és a bélmikrobiom összetételére. Ez a munka segíthet pontosan megérteni, hogy az adalékanyagok miért növelhetik a betegségek kockázatát.