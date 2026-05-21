Figyelmeztetés: ezek a gyakori összetevők az egekbe emelik a vérnyomást

A gyakori élelmiszer-adalékanyagok fogyasztása növelheti a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. A francia NutriNet-Santé kutatás keretében több mint százezer önkéntes adatait vizsgálták meg a tartósítószerek egészségügyi hatásaival kapcsolatban.
A European Heart Journal folyóiratban közzétett kutatást Dr. Mathilde Touvier és Anaïs Hasenböhler vezette a franciaországi egyetemeken. A kutatók szerint bár a korábbi kísérletek már utaltak a tartósítószerek káros hatásaira, eddig nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték az emberekre vonatkozóan. Ez az első olyan vizsgálat, amely széles körben elemzi a tartósítószerek, valamint a szív- és érrendszeri egészség kapcsolatát. 

A gyakori tartósítószerek károsíthatják a szívet és egekbe emelhetik a vérnyomást
Részletes és hosszú távú adatgyűjtés a tartósítószerek hatásairól

A kutatásban 112 395 franciaországi önkéntes vett részt. A résztvevők félévente, egy háromnapos időszak során pontosan feljegyezték, hogy mit ettek és ittak. A szakemberek részletesen elemezték az elfogyasztott élelmiszerek és italok összetevőit, különös tekintettel a tartósítószerekre. Az önkéntesek egészségi állapotát átlagosan hét-nyolc éven át követték. Azt vizsgálták, hogy kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség. 

Az adatok alapján a résztvevők 99,5 százaléka fogyasztott legalább egyfajta tartósítószert az első két évben. 

  • A kutatók megállapították, hogy a „nem antioxidáns” tartósítószerekből a legtöbbet fogyasztóknál 29 százalékkal nagyobb volt a magas vérnyomás kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik a legkevesebbet vitték be a szervezetükbe. Esetükben a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívroham, a stroke és az angina kockázata is 16 százalékkal nőtt. 
  • Az antioxidáns hatású tartósítószereket legnagyobb mennyiségben fogyasztók körében a magas vérnyomás kockázata 22 százalékkal volt magasabb. 

A nem antioxidáns adalékanyagokat arra tervezték, hogy meggátolják a mikrobák, például a penész és a baktériumok szaporodását. Az antioxidáns tartósítószerek ezzel szemben az oxidációt, vagyis az ételek barnulását és avasodását akadályozzák meg. 

Kockázatos adalékanyagok a fókuszban

A vizsgálat során a 17 leggyakrabban használt tartósítószert is elemezték. Ezek közül nyolcat kifejezetten a magas vérnyomással hoztak összefüggésbe. 

A listán az alábbi összetevők szerepelnek: 

  • Kálium-szorbát (E202)
  • Kálium-metabiszulfit (E224)
  • Nátrium-nitrit (E250)
  • Aszkorbinsav (E300)
  • Nátrium-aszkorbát (E301)
  • Nátrium-eritroaszkorbát (E316)
  • Citromsav (E330)
  • Rozmaringkivonat (E392)

Az aszkorbinsavat (E300) emellett kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségekkel is kapcsolatba hozták. 

Javaslatok és további vizsgálatok

Dr. Touvier megjegyezte, hogy a megfigyeléses vizsgálatnak vannak korlátai, de az eredmények rendkívül részletes adatokon alapulnak. Az eddigi kísérleti kutatások arra utalnak, hogy a tartósítószerek oxidatív stresszt okozhatnak a szervezetben, vagy befolyásolhatják a hasnyálmirigy működését. A kutatók szerint az illetékes hatóságoknak – például az európai EFSA-nak és az amerikai FDA-nak – újra kell értékelniük ezeknek az adalékanyagoknak a kockázatait és előnyeit a fogyasztók hatékonyabb védelme érdekében. 

Az eredmények megerősítik azokat a meglévő ajánlásokat, amelyek a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek fogyasztását és a felesleges adalékanyagok elkerülését javasolják.

A kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogyan hatnak az élelmiszer-adalékanyagok és az ultrafeldolgozott élelmiszerek a gyulladás jeleire, az oxidatív stresszre, a vér metabolikus profiljára és a bélmikrobiom összetételére. Ez a munka segíthet pontosan megérteni, hogy az adalékanyagok miért növelhetik a betegségek kockázatát.

 

