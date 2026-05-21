Figyelmeztetés: ezek a gyakori összetevők az egekbe emelik a vérnyomást

A European Heart Journal folyóiratban közzétett kutatást Dr. Mathilde Touvier és Anaïs Hasenböhler vezette a franciaországi egyetemeken. A kutatók szerint bár a korábbi kísérletek már utaltak a tartósítószerek káros hatásaira, eddig nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték az emberekre vonatkozóan. Ez az első olyan vizsgálat, amely széles körben elemzi a tartósítószerek, valamint a szív- és érrendszeri egészség kapcsolatát.

A gyakori tartósítószerek károsíthatják a szívet és egekbe emelhetik a vérnyomást

Részletes és hosszú távú adatgyűjtés a tartósítószerek hatásairól

A kutatásban 112 395 franciaországi önkéntes vett részt. A résztvevők félévente, egy háromnapos időszak során pontosan feljegyezték, hogy mit ettek és ittak. A szakemberek részletesen elemezték az elfogyasztott élelmiszerek és italok összetevőit, különös tekintettel a tartósítószerekre. Az önkéntesek egészségi állapotát átlagosan hét-nyolc éven át követték. Azt vizsgálták, hogy kialakul-e náluk magas vérnyomás vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség.

Az adatok alapján a résztvevők 99,5 százaléka fogyasztott legalább egyfajta tartósítószert az első két évben.

A kutatók megállapították, hogy a „nem antioxidáns” tartósítószerekből a legtöbbet fogyasztóknál 29 százalékkal nagyobb volt a magas vérnyomás kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik a legkevesebbet vitték be a szervezetükbe. Esetükben a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívroham, a stroke és az angina kockázata is 16 százalékkal nőtt.

Az antioxidáns hatású tartósítószereket legnagyobb mennyiségben fogyasztók körében a magas vérnyomás kockázata 22 százalékkal volt magasabb.

A nem antioxidáns adalékanyagokat arra tervezték, hogy meggátolják a mikrobák, például a penész és a baktériumok szaporodását. Az antioxidáns tartósítószerek ezzel szemben az oxidációt, vagyis az ételek barnulását és avasodását akadályozzák meg.

Kockázatos adalékanyagok a fókuszban

A vizsgálat során a 17 leggyakrabban használt tartósítószert is elemezték. Ezek közül nyolcat kifejezetten a magas vérnyomással hoztak összefüggésbe.

A listán az alábbi összetevők szerepelnek:

Kálium-szorbát (E202)

Kálium-metabiszulfit (E224)

Nátrium-nitrit (E250)

Aszkorbinsav (E300)

Nátrium-aszkorbát (E301)

Nátrium-eritroaszkorbát (E316)

Citromsav (E330)

Rozmaringkivonat (E392)

Az aszkorbinsavat (E300) emellett kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségekkel is kapcsolatba hozták.