Nem is gondolná, mit csinál a tehén, amikor meglátja önt

A vizsgálatok során a kutatók különböző módszerekkel tesztelték a tehenek képességeit. Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy ezek az állatok nem csupán passzív szemlélői környezetüknek, hanem aktívan feldolgozzák a látott információkat. Ráadásul a tehén emlékszik azokra az emberekre, akikkel korábban találkozott, és képes megkülönböztetni az ismerős arcokat az ismeretlenektől.

A tehén képes felismerni és megkülönböztetni az emberi arcokat

A tehén arcfelismerésének mechanizmusa

A PLOS One folyóiratban publikált tanulmány részletesen feltárta a felismerés folyamatát. A kutatók megállapították, hogy a szarvasmarhák az ember arcvonásait ugyanúgy képesek megjegyezni, mint más összetett vizuális mintázatokat. A kísérletek során a tehénegyedek következetesen felismerték gondozóikat, és pozitív reakciót mutattak ismerős személyek láttán.

A megkülönböztetés képessége különösen figyelemre méltó eredmény. A tehenek nemcsak felismerik az embereket, hanem különbséget is tudnak tenni közöttük. Ez azt jelenti, hogy az állatoknak fejlett memóriájuk van az arcok tárolására, és ezt a tudást aktívan használják mindennapi interakcióik során. A kutatók megfigyelték, hogy a tehén nyugodtabb és kooperatívabb viselkedést mutat azokkal az emberekkel szemben, akiket korábban már megismert.

Miért fontos ez a felfedezés?

A tudományos eredmények messzemenő következményekkel járnak az állattartás gyakorlatára nézve. Ha a tehén képes az ember felismerésére, akkor érdemes odafigyelni a személyzet állandóságára a gazdaságokban. A stabil emberi kapcsolatok csökkenthetik az állatok stresszszintjét, ami közvetlenül befolyásolhatja a tejtermelést és az állatok általános jóllétét.

Továbbá a PLOS One tanulmánya rávilágít arra, hogy a háziállatok kognitív képességeit eddig jelentősen alábecsültük. A megkülönböztetés és felismerés képessége összetett agyi folyamatokat feltételez, amelyek sokkal kifinomultabbak, mint korábban gondoltuk. Ennek következtében az állatvédelmi szabályozásokat is érdemes lehet újragondolni.