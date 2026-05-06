Feltérképezték a Tejútrendszer határát

A Tejútrendszer méretének meghatározása mindig is komoly kihívást jelentett, mivel a galaxis nem rendelkezik éles peremmel, hanem fokozatosan olvad bele a kozmikus térbe. Egy nemzetközi kutatócsoportnak a csillagok életkorát vizsgálva sikerült kirajzolnia a csillagkeletkezés valódi határát.

A Tejútrendszer esetében most először sikerült pontosan meghatározni azt a határt, ahol a csillagtermelés drasztikusan lelassul

Hol ér véget a csillagok születése a Tejútrendszerben?

A kutatók megállapították, hogy a Tejútrendszer csillagkeletkezésének aktivitása nagyjából 40 ezer fényév távolságig jellemző a galaktikus központtól mérve. Ezen a tartományon belül a csillagok életkora egy jellegzetes mintázatot követ: minél távolabb találhatók a központtól, annál fiatalabbak – egészen egy kritikus pontig. Ezt követően azonban a tendencia megfordul, és ismét idősebb csillagok jelennek meg.

Ez az úgynevezett „U-alakú” eloszlás jelzi azt a határt, ahol a csillagkeletkezés hatékonysága hirtelen visszaesik.

Hogyan növekszik idővel a Tejútrendszer?

A galaxisok fejlődése nem egyenletes: a csillagok keletkezése kezdetben a sűrű központi régiókban indul meg, majd fokozatosan terjed kifelé. Ezt a folyamatot „belülről kifelé” növekedésnek nevezik. A Tejútrendszer is ezt a mintát követi, de csak egy bizonyos távolságig.

Az új eredmények szerint a csillagok életkorának változása pontosan tükrözi az említett fejlődési folyamatot, és egyértelműen kijelöli azt a zónát, ahol a folyamat megtorpan.

Miért találhatóak mégis csillagok a határon túl?

Bár a csillagkeletkezés ezen a ponton jelentősen lecsökken, a Tejútrendszer külső régióiban mégis találhatók csillagok. Ennek oka az úgynevezett radiális migráció, amely során a csillagok fokozatosan eltávolodnak születési helyüktől. A spirálkarok által keltett hullámok energiát adhatnak a csillagoknak, amelyek így lassan kifelé sodródnak. A legtávolabbi csillagok ezért jellemzően idősebbek. Pályájuk a galaxis tömegközéppontja körül közel kör alakú, ami arra utal, hogy nem külső ütközések, hanem a galaxis belső folyamatai alakították ki jelenlegi helyzetüket.

Hogyan térképezték fel a Tejútrendszer rejtett határát?

A kutatás során több mint százezer óriáscsillagot vizsgáltak különböző égboltfelmérések – például a Gaia műhold és földi spektroszkópiai programok – adatai alapján. Ezeket az eredményeket fejlett számítógépes szimulációkkal vetették össze, amelyek megerősítették az U-alakú mintázat jelentőségét. Bár a csillagkeletkezés visszaesésének pontos oka még nem ismert, felmerült, hogy a galaxis központi rúdja vagy a külső korong torzulása is szerepet játszhat benne. A jövőbeli kutatások várhatóan még pontosabb képet adnak majd arról, hol húzódik a Tejútrendszer valódi „pereme”.