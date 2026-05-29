Megtalálták a tengerek urát: még a nagy fehér cápa is eltörpül mellette

Az Amerikai Természettudományi Múzeum, a dallasi Perot Múzeum és a Déli Metodista Egyetem munkatársai által leírt „tengeri szörny” a dinoszauruszok korában, körülbelül 80 millió évvel ezelőtt élt Észak-Amerika sekély tengereiben. A ragadozó hossza elérhette a 13 métert, amivel a valaha ismert legnagyobb moszaszauruszok közé tartozik.

A frissen leírt tengeri szörny koponyája

Az ősi tengeri szörny eredete: tévesen azonosított leletek

A leírás Amelia Zietlow kutatásának eredménye, aki az Amerikai Természettudományi Múzeum gyűjteményében vizsgált meg egy korábban Tylosaurus prorigerként azonosított leletet. A fosszíliát az eredeti T. proriger típuspéldányával összehasonlítva a kutatók megállapították, hogy az – több más, különböző gyűjteményekben őrzött példánnyal együtt – egy különálló fajhoz tartozik.

Az új faj egyedei nagyobbak voltak, fogaik pedig finoman fogazottak, ami ritka tulajdonság a moszaszauruszoknál.

Míg a T. proriger leletei nagyrészt a mai Kansasből származnak és 84 millió évesek, addig a T. rex fosszíliái texasi eredetűek és nagyjából 4 millió évvel fiatalabbak.

Beszédes névadás

A Tylosaurus rex (a tylosaurusok királya) elnevezés John Thurmond őslénykutató munkássága előtt is tiszteleg, aki az 1960-as évek végén figyelte meg először a texasi példányok szokatlanul nagy méretét. Az új faj referenciapéldányát 1979-ben találták meg Dallas közelében.

A 7,5 és 13 méter közötti testhosszúságú állat erős nyak- és állkapocsizmokkal rendelkezett, ami rendkívül erőteljes ragadozó életmódra utal.

Agresszív volt, a saját fajtársait is bőszen gyilkolta

A fizikai adottságok alapján a faj egyedei között gyakoriak lehettek a heves összecsapások. Ezt támasztja alá a Perot Múzeum „Fekete Lovag” nevű példánya is, amelynek hiányzik az orrhegye és törött az alsó állkapcsa; a kutatók szerint ezeket a sérüléseket egy fajtárs okozhatta.

Több olyan leletet is az új T. rex fajhoz soroltak át, amelyeket eddig T. prorigerként ismertek. Ilyen például a „Bunker” és a „Sophie” nevű példány is.