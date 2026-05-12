A kutatókat is meglepte, amit a tesztoszteron az agydaganattal művel

A glioblasztóma az egyik legagresszívebb agydaganat, amelynek átlagos túlélési ideje jelenleg mindössze 12–18 hónap. A betegség férfiaknál jóval gyakrabban fordul elő, és náluk ráadásul rosszabb kimenetelű is általában. Most azonban egy több mint 1300 beteg adatait elemző kutatás meglepő eredményt hozott: azok a férfiak, akik valamilyen más okból tesztoszteronpótlást kaptak, jóval kisebb eséllyel haltak meg a vizsgálati időszak alatt.

Kikre volt pozitív hatással a tesztoszteron?

A kutatók szerint a tesztoszteront szedő férfiaknál 38 százalékkal alacsonyabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem kaptak hormonterápiát. A vizsgálatban részt vevő betegek mind glioblasztómában szenvedtek, amely az egyik leggyorsabban terjedő és legnehezebben kezelhető daganattípus. A kutatók hangsúlyozták, hogy a férfiak nem a daganat miatt kaptak tesztoszteront, a kapcsolat mégis egyértelműen megjelent az adatokban. Nőknél ugyanakkor nem figyeltek meg hasonló hatást.

Hogyan segítheti a tesztoszteron az agy védekezését?

A kutatók szerint a hormon szerepe az immunrendszer működésével függhet össze. Korábbi állatkísérletekben azt figyelték meg, hogy amikor a tesztoszteronszint csökkent, az egerek agyában megnőtt a stresszhormonok és a gyulladásos folyamatok szintje. Ez olyan környezetet hozott létre, amely kedvezhetett a daganatok növekedésének és megnehezíthette az immunrendszer védekezését. A magasabb tesztoszteronszint ezzel szemben stabilabb immunválaszt és kedvezőbb agyi környezetet eredményezhetett.

Miért különösen fontos ez a felfedezés?

Az agydaganatok évente körülbelül 12 ezer embert érintenek csak Nagy-Britanniában, és a glioblasztóma a legveszélyesebb típusok közé tartozik. A jelenlegi kezelések – műtét, sugárterápia és kemoterápia – ellenére a betegek jelentős része rövid időn belül meghal. Éppen ezért minden olyan eredmény nagy jelentőséggel bírhat, amely javíthatja a túlélési esélyeket.