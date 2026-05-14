Férfiak figyelem: megrövidítheti az életeteket a népszerű táplálékkiegészítő!

A tirozin aminosavat sokan fogyasztják koncentrációjavítás és energianövelés céljából. Most azonban új megvilágításba került. Egy átfogó kutatás ugyanis meglepő összefüggést tárt fel: a magas tirozinszint rövidebb élettartammal járhat együtt, különösen a férfiak esetében. Ez a felfedezés alapjaiban rengetheti meg azt, amit eddig az étrend-kiegészítőkről gondoltunk.
A tudományos közösség régóta ismeri a tirozint mint esszenciális aminosavat, amely kulcsszerepet játszik az agy idegi átvivő anyagainak termelésében. Következésképpen sokan szedik stresszoldás, mentális teljesítményfokozás vagy akár súlycsökkentés céljából. Azonban a legújabb kutatási eredmények árnyaltabb képet festenek a tirozinról.

tirozin Iron and vitamin C supplements, conceptual illustration. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP)
A tirozintartalmú étrend-kiegészítők megrövidíthetik az életet
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A tirozin árnyoldalai

A Hong Kong-i Egyetem és a Georgiai Egyetem kutatói együttműködve végeztek el egy nagy léptékű vizsgálatot, amely több ezer résztvevő adatait elemezte. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a vérben mért magasabb tirozinszintek összefüggésbe hozhatók a rövidebb várható élettartammal. A férfiak körében különösen erősnek mutatkozott ez az összefüggés. 

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a tirozin közvetlenül okozza a rövidebb élettartamot. Mindazonáltal az összefüggés statisztikailag szignifikáns volt, és további vizsgálatokat tesz szükségessé. A Georgiai Egyetem szakemberei különösen fontosnak tartják, hogy megértsük az aminosavak metabolizmusának hosszú távú hatásait a szervezetre.

Miért a férfiak vannak nagyobb veszélyben?

A tanulmány egyik legérdekesebb aspektusa, hogy a negatív hatások a férfiaknál jelentkeztek markánsabban. A kutatók több elméletet is felvetettek ennek magyarázatára. Egyrészt a férfi hormonrendszer másként metabolizálja az aminosavakat, másrészt a férfiak általában magasabb dózisokban fogyasztanak étrend-kiegészítőket teljesítményfokozás céljából. 

Ezen felül a Hong Kong-i Egyetem szakértői rámutattak, hogy a férfiak szervezetében a tirozin más útvonalakon bomolhat le, ami potenciálisan káros melléktermékek felhalmozódásához vezethet. A férfiak körében megfigyelt rövidebb élettartam összefüggésben állhat ezekkel a metabolikus különbségekkel, bár a pontos mechanizmus feltárása még további kutatásokat igényel.

Gyakorlati tanácsok és óvintézkedések

Amennyiben rendszeresen szed tirozintartalmú étrend-kiegészítőket, érdemes lehet felülvizsgálnia ezt a szokását. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy azonnal abba kell hagynia a szedést, de a mértékletesség mindenképpen ajánlott. A kutatók javasolják, hogy konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen döntést hozna. 

Összességében elmondható, hogy ez a kutatás újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az étrend-kiegészítők piacán nem minden arany, ami fénylik. A Hong Kong-i Egyetem és a Georgiai Egyetem közös munkája rávilágít arra, hogy még a régóta ismert és biztonságosnak tartott összetevők is rejtegethetnek meglepetéseket.

 

