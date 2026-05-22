Bizarr és rejtélyes halálok: így gyilkolhat a saját vécéje

Kezdjük egy egészen elképesztő történelmi esettel. 1076-ban egy holland nemesember, Alsó-Lotaringia hercege, Duke Godfrey, akit a gúnyos a „Púpos" néven is ismertek, igen sajátos módon veszítette életét. A középkori krónikások gyakran finomkodva fogalmaztak, és csak annyit írtak, hogy a herceget „visszavonulása” közben érte a halál. A valóság azonban az volt, hogy miközben leült, hogy elvégezze a dolgát, egy alulról ólálkodó, az emésztőgödör aknájában rejtőző merénylő átdöfte őt. Bár a modern ember számára egy ilyen jellegű gyilkosság esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő, a toalett ma sem teljesen veszélytelen terep.

A toalett veszélyes üzem és sok halálos áldozatot szedett az idők folyamán

A toalett és a fürdőszoba veszélyei

Sokan azt gondolnák, hogy a konyha a legveszélyesebb helyiség az otthonunkban a forró tűzhelyek és az éles kések miatt. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint azonban az otthoni balesetek, különösen a végzetes eleséses esetek akár 80 százaléka a fürdőszobában történik. A csúszós csempék és a kemény felületek komoly kockázatot jelentenek.

Csak az Egyesült Államokban évente mintegy 40 ezer sérülés hozható közvetlenül összefüggésbe a vécékkel. Különösen az idősek vannak veszélyben: egy hirtelen felállás szédülést okozhat, amely eséshez és súlyos fejsérüléshez vezethet. Ezenkívül kevesen tudják, de a krónikus székrekedés is lehet halálos kimenetelű. Az erőlködés, különösen visszatartott lélegzet mellett, óriási terhet ró a szívre, megemeli a vérnyomást, és akár az agy oxigénellátását is elvághatja, ami azonnali életveszélyt okozhat, főként a szívbetegek számára.

A vécé okozta a tengeralattjáró végzetét

A modern vízvezeték-hálózatok előtt a helyzet még ennél is drámaibb volt. Az egyszerű, mélyre ásott gödrök felett kialakított latrina nemcsak higiéniai szempontból volt aggályos, de fizikai veszélyt is jelentett, főként a sötétben botorkálókra és a gyerekekre. A történelem egyik leghírhedtebb katasztrófája 1184-ben történt a németországi Erfurtban. VI. Henrik király találkozót hívott össze a helyi nemesek számára, ám a katedrális fapadlója a hatalmas súly alatt beszakadt. Mintegy hatvan ember zuhant az alattuk húzódó emésztőgödörbe, ahol szó szerint megfulladtak a szennyvízben.