Bizarr és rejtélyes halálok: így gyilkolhat a saját vécéje

Kezdjük egy egészen elképesztő történelmi esettel. 1076-ban egy holland nemesember, Alsó-Lotaringia hercege, Duke Godfrey, akit a gúnyos a „Púpos" néven is ismertek, igen sajátos módon veszítette életét. A középkori krónikások gyakran finomkodva fogalmaztak, és csak annyit írtak, hogy a herceget „visszavonulása” közben érte a halál. A valóság azonban az volt, hogy miközben leült, hogy elvégezze a dolgát, egy alulról ólálkodó, az emésztőgödör aknájában rejtőző merénylő átdöfte őt. Bár a modern ember számára egy ilyen jellegű gyilkosság esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő, a toalett ma sem teljesen veszélytelen terep.
A toalett és a fürdőszoba veszélyei
Sokan azt gondolnák, hogy a konyha a legveszélyesebb helyiség az otthonunkban a forró tűzhelyek és az éles kések miatt. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) adatai szerint azonban az otthoni balesetek, különösen a végzetes eleséses esetek akár 80 százaléka a fürdőszobában történik. A csúszós csempék és a kemény felületek komoly kockázatot jelentenek.
Csak az Egyesült Államokban évente mintegy 40 ezer sérülés hozható közvetlenül összefüggésbe a vécékkel. Különösen az idősek vannak veszélyben: egy hirtelen felállás szédülést okozhat, amely eséshez és súlyos fejsérüléshez vezethet. Ezenkívül kevesen tudják, de a krónikus székrekedés is lehet halálos kimenetelű. Az erőlködés, különösen visszatartott lélegzet mellett, óriási terhet ró a szívre, megemeli a vérnyomást, és akár az agy oxigénellátását is elvághatja, ami azonnali életveszélyt okozhat, főként a szívbetegek számára.
A vécé okozta a tengeralattjáró végzetét
A modern vízvezeték-hálózatok előtt a helyzet még ennél is drámaibb volt. Az egyszerű, mélyre ásott gödrök felett kialakított latrina nemcsak higiéniai szempontból volt aggályos, de fizikai veszélyt is jelentett, főként a sötétben botorkálókra és a gyerekekre. A történelem egyik leghírhedtebb katasztrófája 1184-ben történt a németországi Erfurtban. VI. Henrik király találkozót hívott össze a helyi nemesek számára, ám a katedrális fapadlója a hatalmas súly alatt beszakadt. Mintegy hatvan ember zuhant az alattuk húzódó emésztőgödörbe, ahol szó szerint megfulladtak a szennyvízben.
A technológia fejlődésével a vécék egyre összetettebbé váltak, ami olykor szintén váratlan katasztrófához vezetett. 1945-ben a német U-1206-os tengeralattjáró egy újfajta, rendkívül korszerű vízvezetékrendszerrel volt felszerelve, amely a hulladékot nyomás alatt, közvetlenül az óceánba ürítette. A bonyolult szeleprendszer működtetése azonban hatalmas hibához vezetett. A fiatal kapitány rosszul húzta le a vécét, aminek következtében a rendszer visszafelé sült el, és tengervízzel kevert szennyvíz zúdult be a hajótestbe.
A folyadék elárasztotta az akkumulátorokat, ami halálos klórgáz képződését indította el. A legénység kénytelen volt a felszínre emelkedni; három ember menekülés közben megfulladt, a többiek pedig a szövetségesek hadifogságába estek – mindez egyetlen bonyolult toalett miatt.
Kígyó a vécécsészében
A modern börtönökben fellelhető fémvécék egy másik váratlan veszélyforrást rejtettek: az áramütést. Az 1980-as és 90-es években két különálló esetben is előfordult az Egyesült Államokban (köztük Michael Anderson Godwin esetében), hogy a rabok a fémvécén ülve barkácsoltak valamilyen elektromos eszközzel, ami végül halálos áramütéshez vezetett.
Végül nem szabad megfeledkeznünk a természet közelségéből adódó veszélyekről sem.
- Bár ritka, előfordult már, hogy egy kígyó támadt gyanútlan emberekre a csatornán keresztül, egyenesen a vécécsésze mélyéről; 2016-ban Thaiföldön például egy hatalmas piton mart meg egy férfit.
- A kültéri toalettek, avagy pottyantós vécék esetében pedig a mérges pók jelenléte okozhat komoly riadalmat. A fekete özvegy és ausztrál rokona, a vöröshátú pók előszeretettel szövik hálójukat a vécéülőkék alá a legyek vonzása miatt. A 20. század elején az ilyen jellegű pókcsípések annyira gyakoriak voltak, hogy külön orvosi tanulmányok is születtek róluk Ausztráliában és Amerikában egyaránt.
Összességében elmondható: bár a mindennapi vécézés ma már ritkán minősül életveszélyes kalandnak, a fürdőszobai balesetek, a történelem bizarr eseményei és a természet hívatlan vendégei mind arra figyelmeztetnek minket, hogy egy kis odafigyelés még a mellékhelyiségben is életet menthet.