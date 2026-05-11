Gumi óvszerekkel fejtették meg a kabócák fallikus tornyának rejtélyét

A rejtélyes képződményeket először 2013-ban fedezték fel Peru amazóniai részén, és azóta folyamatosan foglalkoztatták a tudományos közösséget. Számos elmélet született a struktúrák eredetéről, többek között pókok, rovarok és más ízeltlábúak is szóba kerültek mint lehetséges építők. Azonban a bizonyítékok hiánya miatt a kérdés sokáig megválaszolatlan maradt, egészen addig, amíg egy kreatív kutató szokatlan módszert nem alkalmazott a toronyrejtély megoldására.

Kiderült, hogy a toronyszerű struktúrákat kabócák építik

A torony leleplezése: egy tudós különleges módszere

A francia származású kutató, Marina Méga elhatározta, hogy végre megoldja ezt az évtizedes rejtélyt. Ehhez egy meglehetősen szokatlan eszközhöz folyamodott: negyven darab óvszer segítségével próbálta meg befogni és megfigyelni a titokzatos építőket. A kondom anyaga ugyanis ideálisnak bizonyult arra, hogy a kutatók csapdákat készítsenek, amelyekkel élve foghatták be a struktúrákat létrehozó állatokat.

„Ez határozottan egy szokatlan megoldás volt" – nyilatkozta Marina Méga a kutatásról. Az óvszer rugalmas anyaga lehetővé tette, hogy a kutatók olyan mikrokörnyezetet hozzanak létre, amelyben megfigyelhetik az állatok viselkedését anélkül, hogy károsítanák őket. A módszer sikeresnek bizonyult, és a tudósok végre azonosíthatták a fallikus struktúra építőit: egy különös kabócafaj volt a felelős ezekért a különleges alkotásokért.

Kabócák és petevédelem az esőerdőben

A kutatás eredményeként kiderült, hogy a titokzatos építményeket egy kabócafaj hozza létre, mégpedig azzal a céllal, hogy megvédje petéit a ragadozóktól és az Amazonasz zord körülményeitől. A központi torony tartalmazza a kabóca petéit, míg a körülötte lévő kerítésszerű struktúra egyfajta védelmi vonalként szolgál a potenciális támadók ellen. Ez a zseniális építészeti megoldás jelentősen növeli az utódok túlélési esélyeit.

Ráadásul a kerítés nem csupán fizikai akadályként funkcionál, hanem feltehetően a ragadozókat is megtéveszti, mivel a struktúra összességében egy nagyobb élőlény benyomását keltheti.