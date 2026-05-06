A nagy élelmiszercsapda: így tesznek beteggé az ultrafeldolgozott ételek

A modern, rohanó életmód miatt egyre többször kerül a tányérunkra valamilyen gyorsan elfogyasztható műétel. Legyen szó előre csomagolt pékáruról, cukros üdítőkről, instant levesekről vagy éppen fagyasztott készételekről, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. A szakemberek több tucat korábbi kutatást és statisztikát vizsgáltak át, hogy megértsék, pontosan miként hatnak a szervezetünkre az ultrafeldolgozott élelmiszerek. Az így kapott eredmények pedig egyértelmű és meglehetősen aggasztó képet mutatnak – írja a rangos orvosi szakfolyóirat, a BMJ tanulmánya.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek többek között a szívet is súlyosan károsítják

Milyen betegségeket okoznak az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

A szakértők összesen 45 különböző egészségügyi mutatót vettek górcső alá. Ebből 32 esetben – tehát a vizsgált területek több mint kétharmadánál – találtak közvetlen kapcsolatot az érintett ételek fogyasztása és a fizikai vagy szellemi egészségromlás között. A legmeggyőzőbb bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek a termékek drasztikusan növelik a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. Ezenfelül szoros összefüggést mutattak ki a szorongásos betegségek és más, egyre gyakoribbá váló mentális panaszok megjelenésével is. Szintén megalapozott adatok igazolják, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerekre épülő étrend nagymértékben hozzájárul az elhízáshoz, az alvászavarokhoz és a depresszióhoz.

A feldolgozott élelmiszerek hatása a szervezetünkre

De miért is jelentenek ekkora veszélyt ezek a termékek? A feldolgozott élelmiszerek hatása egyszerre több, egymást erősítő negatív tényezőből adódik össze.

Egyrészt rengeteg hozzáadott cukrot, sót és telített zsírt tartalmaznak, miközben szinte teljesen hiányoznak belőlük a rostok, a vitaminok és a hasznos tápanyagok.

Másrészt az intenzív ipari eljárások során az ételek eredeti szerkezete roncsolódik, ami már önmagában hátrányosan befolyásolja az emésztést és a normális jóllakottságérzetet.

Emellett az összetevőik listáján gyakran szerepelnek olyan mesterséges adalékanyagok, például édesítő- és emulgeálószerek, amelyek károsíthatják a bélflórát, ezáltal krónikus gyulladásokat idézve elő a szervezetben.

Ha mindez nem lenne elég, az ipari csomagolóanyagokból további veszélyes vegyületek is bejuthatnak a falatokkal együtt a testünkbe.

A kutatás készítői nyomatékosan hangsúlyozzák: az eredmények ismeretében elengedhetetlen a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása. Olyan átfogó népegészségügyi intézkedésekre van szükség, amelyek érdemben segítenek visszaszorítani ezeknek az ételeknek a mindennapos fogyasztását. Ha a jövőben inkább a friss, minél kevésbé feldolgozott alapanyagokat részesítjük előnyben, már azzal is jelentősen csökkenthetjük a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.