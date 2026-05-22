Már biztos: pusztító természeti jelenség fog lecsapni a népszerű üdülőhelyre

Bár a köztudatban a cunamik leginkább a Csendes- és az Indiai-óceánhoz kapcsolódnak, a Földközi-tenger térsége is érintett. Az UNESCO 2022-ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő harminc évben száz százalékos valószínűséggel kialakul egy legalább egyméteres szökőár a Földközi-tengeren. A Csendes-óceán után ebben a régióban jegyezték fel a legtöbb történelmi cunamit – írja a Science Daily.

Az UNESCO biztos benne, hogy 30 éven belül komolyabb cunami pusztíthat a Földközi-tenger térségében

Fotó: CFOTO / NurPhoto

A 16. század és a 2000-es évek eleje között nagyjából húsz esetről tettek jelentést a francia Riviéra mentén, ahol a hullámok esetenként a két métert is meghaladták.

Miért aggódik az UNESCO: történelmi példák a régióból

A földközi-tengeri szökőárakat kiválthatják helyi vagy távolabbi események, például földrengések és víz alatti földcsuszamlások. Egy távolabbi, például észak-afrikai partoknál keletkező hullám kevesebb mint kilencven perc alatt elérheti a francia partokat. Erre példa a 2003-as algériai földrengés, amely egy és negyed órával később jelentős tengerszint-ingadozást, örvényeket és áramlatokat okozott a francia Riviéra nyolc jachtkikötőjében. A helyi forrásból származó cunamikra példa az 1979-es nizzai eset. Ezt egy repülőtér melletti kikötőépítkezés víz alatti omlása okozta, és nyolc halálos áldozatot követelt. 1887-ben pedig egy Ligur-tengeri földrengést követően a tenger először visszahúzódott, majd egy közel kétméteres hullám árasztotta el a strandokat Antibes-ban és Cannes-ban.

A riasztási rendszerek korlátai

Helyi eseményeknél a hullámok akár tíz perc alatt is elérhetik a partot. Franciaország 2012 óta működtet nemzeti cunamiriasztó rendszert, amely tizenöt percen belül képes továbbítani az értesítéseket a hatóságoknak, a lakosságot pedig a mobiltelefonokra küldött üzenetekkel tájékoztatják.

Ez a rendszer azonban a nagyon közeli forrásból származó eseteknél nem nyújt elegendő időt a felkészülésre, mivel a hullámok hamarabb partot érhetnek, mint ahogy a riasztás megtörténik.

Éppen ezért létfontosságú, hogy a part mentén élők felismerjék a természeti figyelmeztető jeleket, mint például az érezhető földrengéseket vagy a tenger hirtelen visszahúzódását.

Evakuálási tervek és megelőzés

A francia mediterrán partvidéken kijelöltek egy hivatalos evakuálási zónát. Ez azokat a területeket foglalja magába, amelyek 5 méternél alacsonyabban fekszenek, és a tengertől legfeljebb 200 méterre vannak. A folyótorkolatoknál ezt a távolságot 500 méterre növelték.

Ez a zóna összesen 187 várost és legalább 164 000 állandó lakost érint, a nyári szezonban pedig becslések szerint több mint 800 000 strandoló is veszélyben lehet.

A Nizza – Côte d’Azur térségben részletes stratégiát dolgoztak ki a lakosság kimenekítésére. Optimalizált gyalogos útvonalakat és közel száz, a hullámoktól védett menedékhelyet jelöltek ki az evakuálási tervek során. A lakosság felkészítését biztonsági gyakorlatokkal, figyelmeztető táblákkal és interaktív térképeket tartalmazó információs platformokkal segítik.