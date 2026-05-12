Űrszemét okozhat katasztrófát a Föld körül

Amikor a kozmosz veszélyei szóba kerülnek, legtöbbször a Nap pusztító kitöréseire, a Vénusz savas esőire, a Szaturnusz gyűrűjében száguldó sziklákra vagy a Jupiter vulkanikus holdjára, az Ióra gondolunk. A valóságban azonban az emberiség számára a legnagyobb kockázatot a közvetlen környezetünk rejti. Ezt a régiót éppen a közelség és a folyamatos kiszolgáltatottságunk teszi igazán kockázatossá, ahol az űrszemét is egyre súlyosabb problémát okoz.

Drámai illusztráció a Föld körüli pályáról, amelyet elborít az irányíthatatlanná vált űrszemét.

Fotó: Google Gemini AI

A növekvő űrszemét és az ütközések kockázata

A Föld feletti térség napról napra zsúfoltabbá válik. Ebben a régióban keringenek ugyanis azok a műholdak, amelyek a modern életünk alapvető rendszereit működtetik, beleértve a GPS-t, az időjárás-előrejelzést, a globális kommunikációt és a pénzügyi hálózatokat. A működő eszközök mellett azonban több millió hulladék is kering itt, némelyikük akár a 28 000 km/h-s sebességet is eléri. Ilyen tempónál még egy apró, csavar méretű törmelék is képes teljesen megsemmisíteni egy űreszközt. A nagyobb ütközések pedig olyan láncreakciót indíthatnak el, amely tovább szaporítja a törmeléket, egy ember által előidézett, fokozatosan romló helyzetet teremtve.

Veszélyt jelenthet egy erősebb napvihar

Az űrbéli hulladék mellett a Napból érkező sugárzás is közvetlen hatással van a földi rendszerekre. Egy erősebb napvihar vagy egy töltött részecskékből álló áramlat komoly zavarokat okozhat a Föld mágneses terében és felső légkörében. Ennek következtében a navigációs eszközeink és az elektromos hálózataink is meghibásodhatnak.

Egy olyan intenzitású naptevékenység, mint amilyen az 1859-es történelmi esemény volt, napjainkban teljesen megbéníthatná a bankrendszert és a repülést. A fő kockázat tehát a mindennap használt, ám igen sérülékeny technológiáinkból fakad.

Objektumok a Föld körüli pálya közelében

Bár ritkább, mégis jelentős kockázatot hordoznak magukban azok az aszteroidák és üstökösök, amelyek rendszeresen keresztezik bolygónk útját. A szakemberek jelenleg több mint 41 000 ilyen Földközeli objektumot tartanak szemmel. A legnagyobb problémát az észlelés bizonytalansága jelenti, mivel a Nap erős fénye gyakran elrejti előlünk a közeledő égitesteket.

Ráadásul, ha hetekkel előre észrevennénk is egy felénk tartó testet, az emberiségnek jelenleg nincs kidolgozott forgatókönyve a védekezésre.

A Föld feletti térség tehát azért a legveszélyesebb, mert a kockázatok folyamatosak, egyre növekednek, és teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva nekik. Ahogy az emberiség egyre több eszközt juttat fel a Föld körüli pálya térségébe, úgy válik ez a környezet még zsúfoltabbá. Ennek a helyzetnek a kezelése szigorúbb szabályozást, technológiai innovációt és széleskörű globális együttműködést igényel, hiszen ezt a fenyegetést már nem söpörhetjük a szőnyeg alá.