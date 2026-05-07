Áttörés a vastagbélrák ellen: tartós siker az immunterápiával

A kutatók a NEOPRISM-CRC klinikai vizsgálat keretében megállapították, hogy a vastagbélrák 2-es vagy 3-as stádiumú eseteiben a pembrolizumab hatóanyag tartós védelmet nyújt a szervezet számára. A tanulmány részleteit a 2026-os Amerikai Rákkutató Társaság (AACR) San Diegó-i éves találkozóján mutatták be a nyilvánosságnak.

A vastagbélrákkal küzdő páciensek egy rövid, műtét előtti kúrával még három év elteltével is rákmentesek maradtak.

A vastagbélrák elleni küzdelem új módszere

A kísérleti adatok alapján a résztvevők 59 százalékánál már a beavatkozás idejére teljesen eltűnt a daganat. A 33 hónapos követési időszak végére a vizsgált személyek közül senkinél nem újult ki a betegség. Az eredmény azért is kiemelkedő, mert a hagyományos protokoll alkalmazása mellett a páciensek nagyjából negyedénél három éven belül visszatér a kór.

A módszer sikerét egy 73 éves páciens, Christopher Burston esete is jól szemlélteti.

A férfinál 3-as stádiumú betegséget állapítottak meg, ám a műtét előtti kezelés után az orvosai szerint a daganat szinte „elolvadt”.

A férfi azóta is jól van, tünetmentes, és visszatért a megszokott hétköznapi életéhez.

Sikeres műtét előtti immunterápia

A vizsgálat egy speciális genetikai jellemzővel rendelkező betegcsoportra összpontosított. Ez az altípus az összes daganatos eset körülbelül 10-15 százalékát teszi ki. Náluk a műtét előtti immunterápia olyan intenzív védekezést indított el az immunrendszerben, amely még a visszamaradt, apró daganatnyomok növekedését is megállította.

A szakértők hangsúlyozták, hogy ez az immunterápia rendkívül hatékony, mivel képessé teszi a szervezetet a rákos sejtek felismerésére és elpusztítására. A módszerrel a betegek elkerülhetik a szervezetüket megterhelő, több hónapig tartó kemoterápiás ciklusokat.

Tudományos áttörés a diagnosztikában is

A gyógyítás mellett a kutatók a diagnosztika területén is fontos eredményeket értek el egyénre szabott vérvizsgálatok segítségével. Az eljárás képes jelezni a véráramban keringő daganatos DNS jelenlétét. Amennyiben a rákos DNS eltűnik a vérből, az nagy biztonsággal jelzi előre a páciens hosszú távú gyógyulását.

Ez a tudományos áttörés segíti az orvosokat abban, hogy pontosabban meghatározzák, kinek van szüksége további beavatkozásra, és ki gyógyult meg véglegesen.