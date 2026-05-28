Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vegyszer

Riasztó európai jelentés: ez a három gyümölcs szívja magába a legdurvább mérgeket

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2024-es jelentése szerint az európai élelmiszerek zöme megfelel a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó előírásoknak, azonban a szőlő, az eper és a narancs esetében rendszeresen kimutathatók ezek az anyagok. Bár a szermaradványok mennyisége a legtöbb esetben a megengedett egészségügyi határérték alatt marad, a már betiltott vegyszerek jelenléte és az importált termékek eltérő minősége továbbra is szabályozási kihívásokat jelent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vegyszernövényvédőszereknövényvédőszőlőnarancsnövényvédőszereper

Az európai növényvédőszer-ellenőrzési rendszer három pilléren nyugszik: egy összehangolt uniós programon, a tagállamok saját ellenőrzésein, valamint az importált élelmiszerek célzott vizsgálatán. A 2024-es évben e három program keretében összesen több mint 125 000 minta elemzését végezték el, ami a világ eddigi legnagyobb növényvédőszer-maradékokkal foglalkozó tanulmányát eredményezte. Az átfogó adatok rávilágítanak arra, hogy bár az élelmiszerek nagyrészt megfelelnek a jogszabályoknak, bizonyos gyümölcskategóriák szisztematikusan nagyobb arányban halmozzák fel a növényvédő vegyszereket – írja az Okdiario spanyol hírportál. 

Jelentősebb mennyiségű vegyszer-maradványt mutattak ki az epren, a szőlőn és a narancson
Jelentősebb mennyiségű vegyszer-maradványt mutattak ki az epren, a szőlőn és a narancson
Fotó: LOIC VENANCE / AFP

A vegyszerekkel leginkább szennyezett gyümölcsfajták: szőlő, eper és narancs

Az EFSA jelentése különös figyelmet szentel a csemegeszőlőnek, amely közvetlenül része volt a 2024-es európai vizsgálatnak is. 

  • A spanyolországi mérések szerint a szőlőminták több mint 60 százaléka tartalmazott növényvédőszer-maradékot, és gyakori jelenség volt, hogy egyetlen mintán belül egyszerre több hatóanyagot is kimutattak. 
  • Az eper esetében ez az arány a 70 százalékot is meghaladta. Ennek oka a gyümölcs porózus héjában és a termesztés módjában keresendő, mivel a talajjal való közvetlen érintkezés elősegíti a szerek felhalmozódását. 
  • A narancsot és más citrusféléket érintő növényvédőszer-maradványok jelentős része pedig a betakarítás után közvetlenül a héjra felvitt gombaölő szerekből származik, amelyeket a hagyományos mosás nem mindig tud megfelelően eltávolítani. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Betiltott szermaradványok a gyümölcsökön

A jelentés kiemeli, hogy a kimutatott szermaradványok az esetek többségében nem haladják meg a jogszabályban rögzített maximális határértékeket. Az európai programban a minták csupán 2,4 százaléka, míg a nemzeti vizsgálatokban 3,3 százaléka lépte túl a megengedett szintet. 

A szakértők számára a legfőbb aggodalmat nem is ezen határértékek túllépése jelenti, hanem az Európai Unióban már évek óta betiltott anyagok ismétlődő felbukkanása. 

Ide tartozik például a klórpirifosz nevű rovarölő szer, amelyet 2020-ban vontak ki a forgalomból a gyermekek és magzatok agyfejlődésére gyakorolt káros hatása miatt. Ezenfelül fogyasztóvédelmi szervezetek felhívták a figyelmet a neonikotinoidok és piretroidok jelenlétére is, amelyek szintén neurotoxikus hatásúak. 

Az Európai Unión kívülről érkező termékek jelentik a fő gondot

A legmagasabb meg nem felelési arányokat az Európai Unión kívülről származó élelmiszereknél mutatták ki. Az importellenőrzések során a minták 5,5 százaléka haladta meg az uniós határértékeket, és a szállítmányok 3,6 százalékát meg is gátolták abban, hogy a közösségi piacra kerüljenek. Ez az eltérés abból fakad, hogy a kontinensen kívüli mezőgazdasági szabványok esetenként megengedik olyan növényvédő szerek használatát, amelyek az EU-ban tiltólistán szerepelnek. 

Az EFSA a jelentés végén arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált szermaradványok önmagukban alacsony egészségügyi kockázatot jelentenek a fogyasztók számára. 

Ez az értékelés azonban nem tért ki arra, hogy a több különböző növényvédő szernek való egyidejű kitettség milyen halmozott hatásokkal járhat, mivel ez a kérdés a tudományos kutatásokban még ma is vizsgált és vitatott terület. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!