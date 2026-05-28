Riasztó európai jelentés: ez a három gyümölcs szívja magába a legdurvább mérgeket

Az európai növényvédőszer-ellenőrzési rendszer három pilléren nyugszik: egy összehangolt uniós programon, a tagállamok saját ellenőrzésein, valamint az importált élelmiszerek célzott vizsgálatán. A 2024-es évben e három program keretében összesen több mint 125 000 minta elemzését végezték el, ami a világ eddigi legnagyobb növényvédőszer-maradékokkal foglalkozó tanulmányát eredményezte. Az átfogó adatok rávilágítanak arra, hogy bár az élelmiszerek nagyrészt megfelelnek a jogszabályoknak, bizonyos gyümölcskategóriák szisztematikusan nagyobb arányban halmozzák fel a növényvédő vegyszereket – írja az Okdiario spanyol hírportál.

Jelentősebb mennyiségű vegyszer-maradványt mutattak ki az epren, a szőlőn és a narancson

Az EFSA jelentése különös figyelmet szentel a csemegeszőlőnek, amely közvetlenül része volt a 2024-es európai vizsgálatnak is.

A spanyolországi mérések szerint a szőlőminták több mint 60 százaléka tartalmazott növényvédőszer-maradékot, és gyakori jelenség volt, hogy egyetlen mintán belül egyszerre több hatóanyagot is kimutattak.

Az eper esetében ez az arány a 70 százalékot is meghaladta. Ennek oka a gyümölcs porózus héjában és a termesztés módjában keresendő, mivel a talajjal való közvetlen érintkezés elősegíti a szerek felhalmozódását.

A narancsot és más citrusféléket érintő növényvédőszer-maradványok jelentős része pedig a betakarítás után közvetlenül a héjra felvitt gombaölő szerekből származik, amelyeket a hagyományos mosás nem mindig tud megfelelően eltávolítani.

Betiltott szermaradványok a gyümölcsökön

A jelentés kiemeli, hogy a kimutatott szermaradványok az esetek többségében nem haladják meg a jogszabályban rögzített maximális határértékeket. Az európai programban a minták csupán 2,4 százaléka, míg a nemzeti vizsgálatokban 3,3 százaléka lépte túl a megengedett szintet.

A szakértők számára a legfőbb aggodalmat nem is ezen határértékek túllépése jelenti, hanem az Európai Unióban már évek óta betiltott anyagok ismétlődő felbukkanása.

Ide tartozik például a klórpirifosz nevű rovarölő szer, amelyet 2020-ban vontak ki a forgalomból a gyermekek és magzatok agyfejlődésére gyakorolt káros hatása miatt. Ezenfelül fogyasztóvédelmi szervezetek felhívták a figyelmet a neonikotinoidok és piretroidok jelenlétére is, amelyek szintén neurotoxikus hatásúak.