Kiderült az igazság a Vénuszon hagyott rejtélyes gépekről

A Szovjetunió 1961 és 1984 között összesen 18 űrszondát indított a Vénuszra a Venera és a Vega programok keretében. Ezek közül tíz sikeresen landolt a bolygón. Néhány eszköz elegendő ideig működött ahhoz, hogy adatokat és képeket küldjön vissza a Földre. Ezek voltak a történelem első felvételei, amelyek egy másik bolygó felszínén készültek.

A Venera űrszonda a Vénusz felszínén

Mit kellett kibírniuk az eszközöknek a Vénuszon?

A Vénusz sűrű légköre miatt a bolygó még a Merkúrnál is forróbb. A felszíni hőmérséklet eléri a 467 Celsius-fokot, amely elég magas ahhoz, hogy megolvassza az ólmot. A legtovább működő szonda is csupán mintegy két órán át volt aktív a felszínen, mielőtt meghibásodott. A szakemberek eddig úgy gondolták, hogy a kémiailag reaktív gázok, a hatalmas légköri nyomás és az aktív felszíni folyamatok gyorsan eltüntették az ember alkotta maradványokat.

A Geoarchaeology folyóiratban megjelent új tanulmány megvizsgálta a szondákat érő érkezéskori geológiai és légköri viszonyokat.

A kutatók arra jutottak, hogy a korábbi feltételezésekkel ellentétben az eszközök egy része túlélhette az elmúlt évtizedeket.

Ha ezek a szondák épségben megmaradtak, fontos eszközei lehetnek az idegen bolygókon zajló mállási folyamatok tanulmányozásának.

A korai és a későbbi missziók eltérő esélyei

Az első szovjet szondákat, köztük a Venera 3-at és 4-et akkor indították útnak, amikor a tudományos konszenzus még a Földhöz hasonló bolygónak írta le a Vénuszt.

A bolygó felszínén azonban a nyomás a földi tengerszinti érték 92-szerese!

A korai leszállóegységek nem bírták ezt a terhelést, így a leereszkedés során összenyomódtak és deformálódtak. A sűrű légkör erős fékező hatása megakadályozta a nagy sebességű becsapódásokat, ezért a fémroncsok nagy valószínűséggel ma is jelen vannak a felszínen.

A későbbi űrszondákat már a megismert szélsőséges körülményekhez tervezték. Bár a 12 kilométeres magasságban lévő szuperkritikus szén-dioxid oldószerként károsíthatta a berendezéseket, és az aktív geológiai folyamatok is betemethették a roncsokat, a kutatók hét amerikai és szovjet eszköz esetében jó esélyt látnak a fennmaradásra. A Venera 5, 6, 7 és 10, a VeGa 1 és 2, valamint a NASA Pioneer Venus Night szondája a lassú ülepedési folyamatoknak köszönhetően várhatóan épségben megmaradt a bolygó kiterjedt síkvidékein. Ennek tényleges megerősítéséhez azonban további űrkutatási küldetésekre lesz szükség.