Eddig azt hittük, mindent tudunk a vérünkről – hatalmasat tévedtünk

A kutatást a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) Vér- és Transzplantációs Szolgálata vezette. A munkában a Bristoli Egyetem és nemzetközi partnerek is részt vettek. Az Egyesült Királyságban és Izraelben dolgozó szakemberek eredményeit az Amerikai Hematológiai Társaság folyóirata, a Blood publikálta. A Nemzetközi Vérátömlesztési Társaság (ISBT) formálisan is jóváhagyta a MAL-t, mint a világ 47. hivatalos vércsoportrendszerét.

Sikerült meghatározni egy vadonatúj vércsoportrendszert is, amelyet MAL-nak kereszteltek el

A 47. vércsoportrendszer: az AnWj antigén és a MAL-gén kapcsolata

A legtöbb ember az ABO- és az Rh-rendszert ismeri, de a tudomány jelenleg 47 vércsoportrendszert és több mint 360 vérantigént tart számon. Az újonnan elismert MAL-vércsoportrendszer az AnWj-antigénhez kötődik. Ezt a markert először 1972-ben mutatták ki két betegnél; az AnWj elnevezés az ő neveikből származik. A szakemberek több mint 50 évig nem tudták, melyik gén felelős a létrehozásáért. A kutatók most teljes exomszekvenálás segítségével vizsgálták meg az érintetteket.

Kiderült, hogy az örökletes AnWj-negatív egyének szervezetéből hiányzik a MAL-gén.

A Mal-fehérje szerepe a vörösvértestekben

A MAL-gén egy Mal nevű kis membránfehérjét termel, amely a sejtmembrán stabilitásáért és a sejtszintű transzportért felelős. Az AnWj-pozitív emberek vörösvértestjein ez a fehérje jelen van, míg az AnWj-negatív egyéneknél hiányzik. A kutatók laboratóriumi körülmények között normál MAL-gént ültettek be vérsejtvonalakba. Ennek hatására a sejtek elkezdték termelni az AnWj-antigént. A gén mutáns verziói nem váltottak ki ilyen hatást.

Ez igazolta, hogy a Mal-fehérje önmagában felelős az AnWj-antigén előállításáért.

Vérátömlesztési kockázatok és genetikai tesztek

Az emberek több mint 99,9 százaléka AnWj-pozitív. Az AnWj-negatív betegek esetében azonban az inkompatibilis vér transzfúziója súlyos reakciókat okozhat. A genetikai háttér ismeretében új genetikai teszteket lehet kifejleszteni a ritka donorok és betegek azonosítására a vérátömlesztések előtt. Bizonyos esetekben az AnWj-negatív állapot nem örökletes.

Különböző vérképzőszervi betegségek vagy daganatos megbetegedések átmenetileg gátolhatják a Mal-fehérje termelődését, így ezek a betegek is AnWj-negatívnak tűnhetnek.

A diagnosztizált esetek ritkasága

Az örökletes AnWj-negatív vércsoport nagyon ritka. A kutatás során összesen öt genetikailag AnWj-negatív személyt azonosítottak, köztük egy arab-izraeli család tagjait. Az örökletes MAL-delécióval született emberek egyéb szempontból egészségesek. A tesztelési lehetőségek bővülésével a kutatók számítanak további, eddig fel nem ismert esetek azonosítására is. A vérbankok a ritka donorok regisztrációjával segítik a kompatibilis vér biztosítását a rászoruló betegek számára.