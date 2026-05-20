Mutatunk egy pofonegyszerű módszert, amivel leviheti a vérnyomását

A Lancashire-i Egyetem kutatói egy húsznapos vizsgálat keretében tanulmányozták a borsmentaolaj élettani hatásait. A PLOS One tudományos folyóiratban közzétett kutatásból kiderült, hogy napi kétszer 100 mikroliter borsmentaolaj bevétele átlagosan 8,5 Hgmm-rel csökkentette a szisztolés vérnyomást.

A borsmentaolaj jó lehet a magas vérnyomás ellen

Fotó: PIA BAYER / DPA

Filléres módszer a magas vérnyomás megelőzésére

A vizsgálatba 40, 18 és 65 év közötti felnőttet vontak be, akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. A résztvevők prehipertóniában vagy 1. stádiumú hipertóniában szenvedtek. Az egyik csoport tiszta borsmentaolajat kapott, míg a kontrollcsoport tagjai egy aktív hatóanyagot nem tartalmazó, borsmenta ízű placebót szedtek.

A vizsgálat végén a borsmentaolajat fogyasztóknál egyértelmű javulást mértek, míg a placebót kapó csoportnál nem tapasztaltak érdemi változást.

A kedvező élettani hatások részben annak köszönhetők, hogy a borsmenta olyan szerves vegyületeket tartalmaz, mint a mentol és a különböző flavonoidok.

A szisztolés vérnyomás mellett a szakemberek több más egészségügyi mutatót is vizsgáltak. Nyomon követték a diasztolés vérnyomást, a pulzusszámot, a testméreteket és a vérvizsgálati eredményeket is. Emellett értékelték a résztvevők alvásminőségét és mentális jóllétét.

Lehetséges alternatíva a gyógyszeres kezelések mellett

Dr. Jonnie Sinclair, a kutatás vezető szerzője és az egyetem docense kiemelte, hogy a magas vérnyomás világszerte a szívbetegségek és a halálozás egyik vezető oka. A betegség kezelése jelenleg hatalmas költségekkel jár. A hagyományos gyógyszeres terápiákat gyakran alkalmazzák a tünetek enyhítésére, azonban ezek hosszú távú hatékonysága nem mindig egyértelmű, ráadásul nemkívánatos mellékhatásokat is okozhatnak a pácienseknél.

Az artériás hipertónia a kardiometabolikus betegségek leggyakoribb megelőzhető kockázati tényezője, egyben a globális halálozás legnagyobb egyedi rizikófaktora. A kutatók szerint a borsmentaolaj egy olcsó, alacsony kalóriatartalmú, mégis hatékony alternatívát jelenthet a probléma kezelésében.