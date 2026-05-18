Leesett a tudósok álla attól, amit az űrben láttak

A csillagászok közel 10 éve figyelnek meg időről időre felbukkanó, rendkívül intenzív, kék színű kozmikus jelenségeket. Egy új tanulmány szerint ezeket a felvillanásokat egy rendkívül forró csillag és egy sűrű objektum, például egy fekete lyuk ütközése hívhatja életre.
A kutatók 2018-ban észlelték az első furcsa kék villanást a távoli világűrben. Azóta összesen 14 alkalommal figyeltek meg hasonló eseményt, amelyet LFBOT-nak (Fényes, Gyors Kék Optikai Tranziensek) kereszteltek el. A megfigyelők sokáig tanácstalanok voltak afelől, mi válthatja ki ezeket a felvillanásokat. 

A csillagászok közel 10 éve figyelnek meg időről időre felbukkanó, rendkívül intenzív, kék színű kozmikus villanásokat (a kép illusztráció)
Fotó: Google Gemini AI/Nano Banana 2

A rendkívüli fényerejű és gyors felvillanások nyomában

Az LFBOT-ok nemcsak ritkák, hanem nagyon gyorsan és fényesen jelennek meg. A tudósok becslése alapján a fényük akár százszor erősebb lehet a korábban megfigyelt objektumokénál. A villanások mindössze néhány napig tartanak, ezalatt elérik a maximális fényerőt, majd teljesen eltűnnek. Csillagászati léptékben ez nagyon rövid idő, ami hatalmas és gyors energiafelszabadulást jelez. A jelenség során a kék szín végig megmarad, ami a folyamatosan fennálló nagyon magas hőmérsékletre utal. 

Egy új elmélet a háttérben

Több évnyi kutatás után Dr. Anya Nugent vezetésével a tudósok kidolgoztak egy elméletet a villanások magyarázatára – írja a LAD Bible. A kutatók azokat a galaxisokat elemezték, ahol a villanások történtek. Az eredmények alapján a felvillanások egy nagyon sűrű objektum, például egy fekete lyuk vagy egy neutroncsillag, valamint egy úgynevezett Wolf-Rayet-csillag ütközéséből származnak. A Wolf-Rayet-csillagok a rendkívül fényes és forró csillagtípusok csoportjába tartoznak. 

Az ütközés folyamata

Brian Metzger professzor, a tanulmány társszerzője, elmagyarázta az esemény pontos lefolyását: amikor a fekete lyuk vagy neutroncsillag belezuhan a Wolf-Rayet-csillagba, gyorsan magába szívja annak anyagát. Ez a folyamat hatalmas mennyiségű gravitációs energiát szabadít fel. Az energia egy része erőteljes anyagkiáramlásokat indít el, amelyek a csillag körüli anyagba ütköznek. Ez a kölcsönhatás hozza létre a rövid ideig tartó, forró és fényes villanást. 

A Wolf-Rayet-csillag magas hőmérséklete és a fekete lyuk sűrűsége együttesen eredményezi az LFBOT-oknál megfigyelt intenzitást. 

 

