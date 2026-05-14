A virtuális valóság drasztikusan átírhatja az elménket, itt a bizonyíték

Az emberi agy folyamatosan alkalmazkodik az új helyzetekhez, de most a kutatók azt vizsgálták, meddig terjed ez a rugalmasság. Arra keresték a választ, képes-e az agy egy teljesen mesterséges testrészt – például virtuális szárnyakat – saját testének részeként kezelni. Az eredmények szerint már egyetlen hét is elég lehet ahhoz, hogy az agy a saját testképét is átírja.

Az agy hihetetlenül rugalmas: egy kínai kutatás szerint egy hét is elegendő, hogy agyunk megtanuljon virtuális szárnyakkal repülni, és azt valódinak is képzelje

Kép: mesterséges intelligencia által generált, SCIENCEX

Hogyan tanultak meg virtuális szárnyakkal „repülni” a résztvevők?

A kutatásban 25 önkéntes vett részt, akik virtuálisvalóság-szemüveget és mozgásérzékelő szenzorokat viseltek. A rendszer úgy működött, hogy a könyök és a csukló mozdulatai vezérelték a virtuális szárnyak csapkodását. A résztvevők négy tréningalkalom során fokozatosan tanulták meg a repülés alapjait: lefelé csapva felhajtóerőt hoztak létre, a szárnyak behúzásával pedig csökkentették a légellenállást.

A feladatok között szerepelt: lebegő gyűrűkön való átrepülés,

légárammal mozgó objektumok eltalálása és

saját szárnyuk mozgásának utánzása virtuális tükör előtt.

Mi változott meg az agyban egy hét alatt?

A kutatók a tréning előtt és után is funkcionális MRI-vizsgálattal figyelték meg az agy működését. Különösen az úgynevezett occipitotemporális kéregre koncentráltak, amely fontos szerepet játszik a test felismerésében és a vizuális feldolgozásban. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a résztvevők agya egy hét után másképp reagált a szárnyak látványára. A kísérlet után az idegi aktivitás mintázata hasonlítani kezdett ahhoz, ahogyan az agy a valódi emberi végtagokat érzékeli.

Mi a felfedezés lényege?

A kutatók szerint az eredmények azt mutatják, hogy az agy testképe jóval rugalmasabb, mint korábban gondolták.

Az emberi idegrendszer nemcsak a veleszületett testrészeket képes kezelni, hanem olyan mesterséges elemeket is, amelyek korábban teljesen idegenek voltak számára.

A kísérlet alatt ráadásul erősebb kapcsolat alakult ki a látásért, az érintésért és a mozgásért felelős agyterületek között, ami arra utal, hogy az agy aktívan próbálta „beilleszteni” a virtuális szárnyakat a test reprezentációjába.

Hogyan segítheti ez a jövő technológiáit?

A kutatók szerint a felfedezés fontos lehet a fejlett protézisek és robotikus segédeszközök fejlesztésében.

Ha az agy képes néhány nap alatt elfogadni virtuális szárnyakat, akkor a jövőben könnyebben alkalmazkodhat mesterséges karokhoz vagy más technológiai kiegészítőkhöz is.

A Cell Reports folyóiratban megjelent kutatás szerzői szerint ez segíthet olyan eszközök létrehozásában, amelyeket az emberek valódi testrészként tudnak majd irányítani és érzékelni - írja a SCIENCEX.