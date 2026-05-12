Hanghullámokkal pusztítják el a kutatók a vírusokat

A kutatás mögött álló nemzetközi csapat, amelyet Odemir Martinez Bruno, a São Paulo-i Egyetem professzora vezetett, azt vizsgálta, hogyan reagálnak a különböző vírusok az ultrahangfrekvenciákra. Eredményeik szerint bizonyos frekvenciákon a hanghullámok képesek szétroncsolni a vírusok külső burkát, ezáltal ártalmatlanná téve őket. Ez a felfedezés különösen izgalmas, mivel nem igényel káros vegyszereket, és környezetbarát megoldást kínálhat a fertőzések megelőzésére.

Hanghullámokkal pusztítanák el a vírusokat

Miért működik ez a víruspusztító módszer?

A vírus elpusztításának kulcsa a rezonancia jelenségében rejlik. Minden tárgy – beleértve a mikroszkopikus méretű vírusokat is – rendelkezik egy természetes rezgési frekvenciával. Amikor egy külső erő pontosan ezen a frekvencián hat rájuk, a rezgések felerősödnek, és végül szerkezeti összeomláshoz vezethetnek. Gondoljunk csak az operaénekesre, aki hangjával képes széttörni egy kristálypoharat – a tudósok lényegében ugyanezt a jelenséget használták ki mikroszkopikus szinten.

A kutatók rendkívül precíz méréseket végeztek annak megállapítására, hogy a COVID- és az influenzavírusok pontosan milyen frekvenciákon válnak instabillá. Az eredmények azt mutatták, hogy meglepően alacsony intenzitású hanghullámok is elegendőek a vírusok elpusztításához, amennyiben a megfelelő frekvenciát alkalmazzák. Ez azért jelentős, mert alacsony intenzitás mellett a környező sejtek és szövetek sértetlenek maradhatnak, míg a kórokozók elpusztulnak.

A laborból a mindennapokba

Odemir Martinez Bruno kutatócsoportja most a gyakorlati alkalmazásokon dolgozik. Elképzeléseik szerint a technológia felhasználható lehet kórházi fertőtlenítésre, élelmiszer-feldolgozásra, sőt akár személyes védelmi eszközökben is. Képzeljük el, hogy a jövőben a légkondicionáló rendszerek ultrahangszűrőkkel egészülnek ki, amelyek folyamatosan semlegesítik a levegőben keringő vírusokat!

A módszer előnyei között szerepel, hogy nem hagy maga után káros vegyianyag-maradékokat, nem járul hozzá az antibiotikum-rezisztencia kialakulásához, és potenciálisan költséghatékony megoldást jelenthet. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az eljárás még fejlesztés alatt áll, és további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy mennyire hatékonyan alkalmazható valós körülmények között, például a levegőben vagy folyadékokban lebegő vírusok ellen.