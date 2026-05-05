Új növényi vegyületek ölik meg a vírusokat

Az utóbbi években felgyorsult a vírusellenes szerek fejlesztése, a folyamat különösen a COVID–19-járvány után vált látványossá. Azonban a természet is tartogathat még meglepetéseket: egyes növényi kivonatokban olyan, eddig alig ismert molekulák rejtőzhetnek, amelyek jóval erősebb hatással bírnak, mint azt korábban gondolták. Ez teljesen új utat nyithat a vírusellenes kezelések fejlesztésében.

A leírt molekulák új irányt adhatnak a vírusellenes kutatásoknak

Mi rejtőzött a vírusellenes növényi kivonatokban?

A Montreal Clinical Research Institute (IRCM) kutatói már korábban vizsgálták az izokvercitrin nevű vegyületet egy növényi kivonatban, amely laboratóriumi körülmények között erős vírusellenes hatást mutatott. Azonban sokáig nem volt egyértelmű, hogy valóban ez az anyag felelős-e a vírusellenes hatásért, vagy pedig az összetett keverék egy másik, kisebb mennyiségben jelenlévő komponense. A kérdés megválaszolása nem volt egyszerű: a kutatók közel harminc hónapon át elemezték a kivonatot, hogy megtalálják a valódi aktív összetevőket.

Hogyan találták meg a valódi hatóanyagokat?

A nemzetközi kutatócsoport szakemberei különböző korszerű analitikai módszerekkel és biológiai tesztekkel vizsgálták a növényi kivonatot.

Sikerült kimutatniuk, hogy a vírusölő hatás valójában nem az izokvercitrinhez, hanem két eddig ismeretlen triterpenoid vegyülethez köthető. Ezeket dicitriosidoknak nevezték el.

Mit mutattak az eredmények?

A meglepő fordulat az volt, hogy

ezek az újonnan azonosított molekulák mindössze a kivonat körülbelül 0,4 százalékát tették ki, mégis akár 25-ször erősebb vírusellenes aktivitást mutattak az Ebola-vírussal és a SARS-CoV-2-vel szemben, mint az eredeti növényi kivonat egésze.

Ez azt jelenti, hogy rendkívül kis mennyiségben is jelentős biológiai hatást képesek kifejteni, ráadásul olyan koncentrációban, amely elméletileg gyógyszerként is alkalmazható lehet.

Miért fontos ez a felfedezés?

A kutatók szerint az eredmények rámutatnak arra, hogy a természetben előforduló anyagok valódi hatása sokszor rejtve marad, ha nem vizsgálják őket kellő részletességgel. A jövő vírusellenes fejlesztései szempontjából központi fontosságú lehet az ilyen „rejtett” molekulák azonosítása. Bár a kutatás még csak a korai szakaszában tart, a szakemberek úgy látják, hogy az ilyen vegyületek a jövőben az új, széles spektrumú vírusellenes szerek alapjait képezhetik.