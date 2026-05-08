Életmentő felfedezés: ez az egyszerű vitamin kipucolja a májat

Napjainkban a világ lakosságának csaknem 30 százalékát érinti a metabolikus eredetű zsírmájbetegség (MASLD). Szakértők egy csoportja megfigyelte, hogy a betegség kezelésében megoldást jelenthet a niacin, vagy közismertebb nevén a B3-vitamin. Sikerült ugyanis azonosítani egy olyan molekuláris kapcsolót, amelynek visszafordításával gátat lehet szabni a máj elzsírosodásának.
A Jang Hyun Choi által vezetett kutatócsoport szerint a káros hatásokért elsősorban egy miR-93 nevű RNS-molekula felel, amelynek káros hatásait a B3-vitamin képes gátolni – számolt be az eredményekről a Metabolism című szakfolyóirat. 

A B3-vitamin képes lehet megakadályozni a máj elzsírosodását
Fotó: Science Photo Library via AFP

A miR-93 úgy működik, akár egy hibás kapcsoló, amely teljesen megzavarja a máj zsíranyagcseréjét. A vizsgálatok szerint a miR-93 szintje különösen azoknál emelkedik meg, akik a modern, zsírban és gyümölcscukorban gazdag étrendet követik. 

Hogyan állítja meg a B3-vitamin a folyamatot?

Ha a miR-93 szintje túlságosan magas, akkor a SIRT1 elnevezésű gén működése leáll. Ez utóbbi központi feladatot lát el, hiszen a sejtek energiafelhasználásáért és a zsír lebontásáért felel. Ha a SIRT1 blokkolódik, a máj a zsírégetés helyett raktározni kezdi a kalóriákat. 

Ennek hatására kialakul a zsírmáj, miközben a szervezetben megugrik a koleszterintermelés, és a sejtek energiagazdálkodása is felborul. 

Zsírmáj kezelése niacinnal: az eredmények

A szakemberek összesen 150 különböző, már engedélyezett gyógyszert vizsgáltak át, hogy rátaláljanak a leghatékonyabb hatóanyagra. A tesztek során a niacin tudta leghatékonyabban visszaszorítani a miR-93 szintjét a szervezetben. Egérkísérletek igazolták, hogy a B3-vitamin segítségével újra aktiválható a SIRT1 gén, ami ismét beindítja a máj természetes zsírégető folyamatait. 

Ennek köszönhetően a májban lévő felesleges zsír szignifikánsan csökkent, az általános anyagcsere-funkciók pedig látványosan javultak. 

Biztonságos megoldást jelent a niacin?

Mivel a niacin már régóta használt és biztonságos készítmény a magas koleszterinszint kezelésére, kiváló eséllyel alkalmazható a zsírmáj ellen is. Jelenleg Kanadában folynak azok a klinikai vizsgálatok, amelyek elemzik, miként képes a vitamin eltakarítani a lerakódott zsírsavakat a májból. 

Fontos tudni azonban, hogy a nagy dózisú bevitel mellékhatásokkal járhat, ezért a módszer alkalmazása minden esetben szigorú orvosi felügyeletet igényel! 

 

