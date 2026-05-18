Élő rémálom: tilos sírniuk a rejtélyes kór miatt

Mivel a víz az élet alapja és testünk több mint fele ebből áll, biológiailag lehetetlen lenne, hogy valaki a szó szoros értelmében allergiás legyen magára a H₂O molekulára. A kutatók szerint a probléma nem a folyadékkal van, hanem azzal, ahogyan a bőr legfelső rétege reagál a vízzel érintkezésre.

A vízallergiában szenvedők számára még a zuhanyozás is kínszenvedés

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Vízallergia megjelenése

Amikor a víz eléri a bőrt, egy eddig pontosan nem azonosított anyaggal interakcióba lépve aktiválja a hízósejteket, amelyek az immunrendszer riasztóiként működnek. Ez nagy mennyiségű hisztamin felszabadulásához vezet – ez az a kémiai anyag, amely a klasszikus allergiás reakciókért felelős. A vízzel való érintkezést követő néhány percen belül a beteg bőrén viszkető, vörös, duzzadt csalánkiütések jelennek meg.

Képzelje el, hogy nem mehet be a medencébe, a tóba vagy az óceánba”

— mondja Dr. Amir Bajoghli bőrgyógyász.

A virginiai szakember nemrégiben egy aktívan sportoló tinédzsernél diagnosztizálta ezt a rendkívül ritka betegséget. Bajoghli kiemelte, hogy a páciensek élete gyökeresen megváltozik, és a legáltalánosabb napi rutinokat is szigorú katonai menetrend szerint kell tervezniük.

A diagnózis felállítása egyébként viszonylag egyszerű: egy szobahőmérsékletű, vizes borogatást helyeznek a beteg bőrére (kizárva a hideg- vagy hőallergiát), és ha 30 percen belül megjelennek a jellegzetes kiütések, a teszt pozitív.

Hogyan képesek életben maradni a betegek?

Felmerül a jogos kérdés: ha valaki allergiás a vízre, hogyan képes inni? Szerencsére az aquagenic urticaria nem akadályozza meg a létfontosságú hidratációt.

A gyomor másként működik: Amikor a betegek folyadékot fogyasztanak, a víz az emésztőrendszerbe kerül, nem pedig a bőrön keresztül szívódik fel.

Eltérő védelmi vonal: A bélrendszer – a bőrhöz és a tüdőhöz hasonlóan – az elsődleges védelmi vonalak egyike. Ebben az esetben a gyomorban nem alakul ki az a téves immunválasz, ami a bőrön jelentkezik.

Érdekesség, hogy míg egyes betegek a saját izzadságukra vagy könnyeikre is intenzív kiütésekkel reagálnak, másoknál az izzadás nem okoz tüneteket, mivel az teljesen más biológiai folyamat része, mint a külső vízzel való érintkezés.