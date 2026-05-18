Élő rémálom: tilos sírniuk a rejtélyes kór miatt

Mivel a víz az élet alapja és testünk több mint fele ebből áll, biológiailag lehetetlen lenne, hogy valaki a szó szoros értelmében allergiás legyen magára a H₂O molekulára. A kutatók szerint a probléma nem a folyadékkal van, hanem azzal, ahogyan a bőr legfelső rétege reagál a vízzel érintkezésre.
Vízallergia megjelenése
Amikor a víz eléri a bőrt, egy eddig pontosan nem azonosított anyaggal interakcióba lépve aktiválja a hízósejteket, amelyek az immunrendszer riasztóiként működnek. Ez nagy mennyiségű hisztamin felszabadulásához vezet – ez az a kémiai anyag, amely a klasszikus allergiás reakciókért felelős. A vízzel való érintkezést követő néhány percen belül a beteg bőrén viszkető, vörös, duzzadt csalánkiütések jelennek meg.
Képzelje el, hogy nem mehet be a medencébe, a tóba vagy az óceánba”
— mondja Dr. Amir Bajoghli bőrgyógyász.
A virginiai szakember nemrégiben egy aktívan sportoló tinédzsernél diagnosztizálta ezt a rendkívül ritka betegséget. Bajoghli kiemelte, hogy a páciensek élete gyökeresen megváltozik, és a legáltalánosabb napi rutinokat is szigorú katonai menetrend szerint kell tervezniük.
A diagnózis felállítása egyébként viszonylag egyszerű: egy szobahőmérsékletű, vizes borogatást helyeznek a beteg bőrére (kizárva a hideg- vagy hőallergiát), és ha 30 percen belül megjelennek a jellegzetes kiütések, a teszt pozitív.
Hogyan képesek életben maradni a betegek?
Felmerül a jogos kérdés: ha valaki allergiás a vízre, hogyan képes inni? Szerencsére az aquagenic urticaria nem akadályozza meg a létfontosságú hidratációt.
- A gyomor másként működik: Amikor a betegek folyadékot fogyasztanak, a víz az emésztőrendszerbe kerül, nem pedig a bőrön keresztül szívódik fel.
- Eltérő védelmi vonal: A bélrendszer – a bőrhöz és a tüdőhöz hasonlóan – az elsődleges védelmi vonalak egyike. Ebben az esetben a gyomorban nem alakul ki az a téves immunválasz, ami a bőrön jelentkezik.
Érdekesség, hogy míg egyes betegek a saját izzadságukra vagy könnyeikre is intenzív kiütésekkel reagálnak, másoknál az izzadás nem okoz tüneteket, mivel az teljesen más biológiai folyamat része, mint a külső vízzel való érintkezés.
Túlélési stratégiák: a kétperces zuhany
Mivel a víz teljes elkerülése a modern társadalomban kivitelezhetetlen, a betegeknek szigorú időmenedzsmentet kell alkalmazniuk. A legfontosabb szabály a villámgyors tisztálkodás.
Dr. Amir Bajoghli elmondta, hogy tinédzser páciense maximum kétperces zuhanyokat engedhet meg magának. Ha két perc alatt végez, a tünetek jóval enyhébbek és mérsékeltebbek maradnak. Ha azonban hosszabb ideig éri víz a testét, a kiütések sokkal súlyosabbá válnak és jóval tovább tartanak.
Bár a betegség krónikus és magától nem múlik el, a tünetek kezelhetők. Első vonalbeli megoldásként speciális antihisztaminokat alkalmaznak, amelyet nagyjából egy órával a tervezett vízzel való érintkezés előtt kell bevenni a maximális hatás érdekében. A súlyosabb esetekben egy újabb gyógyszer, az omalizumab is komoly áttörést és enyhülést hozhat.
A vízallergia jelenleg is az orvostudomány egyik nagy rejtélye. A kutatók bíznak benne, hogy a pontos kiváltó antigén azonosításával a jövőben célzottabb és hatékonyabb terápiákat fejleszthetnek ki az érintettek számára.