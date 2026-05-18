Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

Élő rémálom: tilos sírniuk a rejtélyes kór miatt

Képzeld el, hogy egy forró nyári napon nem ugorhatsz be a medencébe, nem sétálhatsz az esőben, sőt, még egy gyors, frissítő zuhanyzás is intenzív fájdalommal és égő érzéssel jár. Bár tudományos-fantasztikus filmbe illő forgatókönyvnek hangzik, a vízallergia egy létező, rendkívül ritka egészségügyi állapot. Orvosi nevén aquagenic urticaria-nak (vízindukált csalánkiütésnek) hívják, és a szakirodalom mindössze 100-150 esetet dokumentált eddig világszerte.
Mivel a víz az élet alapja és testünk több mint fele ebből áll, biológiailag lehetetlen lenne, hogy valaki a szó szoros értelmében allergiás legyen magára a H₂O molekulára. A kutatók szerint a probléma nem a folyadékkal van, hanem azzal, ahogyan a bőr legfelső rétege reagál a vízzel érintkezésre.

víz PRODUCTION - 20 September 2022, Berlin: ILLUSTRATION - A woman standing in the shower at home (posed scene). For many people, the daily shower is part of their daily routine - for personal hygiene, but also as a feel-good ritual that they don't like to be interfered with. (to dpa "Warm or cold, short or long? - When showering becomes a statement") Photo: Annette Riedl/dpa (Photo by Annette Riedl / dpa Picture-Alliance via AFP)
A vízallergiában szenvedők számára még a zuhanyozás is kínszenvedés
Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Vízallergia megjelenése

Amikor a víz eléri a bőrt, egy eddig pontosan nem azonosított anyaggal interakcióba lépve aktiválja a hízósejteket, amelyek az immunrendszer riasztóiként működnek. Ez nagy mennyiségű hisztamin felszabadulásához vezet – ez az a kémiai anyag, amely a klasszikus allergiás reakciókért felelős. A vízzel való érintkezést követő néhány percen belül a beteg bőrén viszkető, vörös, duzzadt csalánkiütések jelennek meg. 

Képzelje el, hogy nem mehet be a medencébe, a tóba vagy az óceánba”

— mondja Dr. Amir Bajoghli bőrgyógyász.

A virginiai szakember nemrégiben egy aktívan sportoló tinédzsernél diagnosztizálta ezt a rendkívül ritka betegséget. Bajoghli kiemelte, hogy a páciensek élete gyökeresen megváltozik, és a legáltalánosabb napi rutinokat is szigorú katonai menetrend szerint kell tervezniük.

A diagnózis felállítása egyébként viszonylag egyszerű: egy szobahőmérsékletű, vizes borogatást helyeznek a beteg bőrére (kizárva a hideg- vagy hőallergiát), és ha 30 percen belül megjelennek a jellegzetes kiütések, a teszt pozitív.

Hogyan képesek életben maradni a betegek?

Felmerül a jogos kérdés: ha valaki allergiás a vízre, hogyan képes inni? Szerencsére az aquagenic urticaria nem akadályozza meg a létfontosságú hidratációt

  • A gyomor másként működik: Amikor a betegek folyadékot fogyasztanak, a víz az emésztőrendszerbe kerül, nem pedig a bőrön keresztül szívódik fel.
  • Eltérő védelmi vonal: A bélrendszer – a bőrhöz és a tüdőhöz hasonlóan – az elsődleges védelmi vonalak egyike. Ebben az esetben a gyomorban nem alakul ki az a téves immunválasz, ami a bőrön jelentkezik.

Érdekesség, hogy míg egyes betegek a saját izzadságukra vagy könnyeikre is intenzív kiütésekkel reagálnak, másoknál az izzadás nem okoz tüneteket, mivel az teljesen más biológiai folyamat része, mint a külső vízzel való érintkezés.

Túlélési stratégiák: a kétperces zuhany

Mivel a víz teljes elkerülése a modern társadalomban kivitelezhetetlen, a betegeknek szigorú időmenedzsmentet kell alkalmazniuk. A legfontosabb szabály a villámgyors tisztálkodás.

Dr. Amir Bajoghli elmondta, hogy tinédzser páciense maximum kétperces zuhanyokat engedhet meg magának. Ha két perc alatt végez, a tünetek jóval enyhébbek és mérsékeltebbek maradnak. Ha azonban hosszabb ideig éri víz a testét, a kiütések sokkal súlyosabbá válnak és jóval tovább tartanak.

Bár a betegség krónikus és magától nem múlik el, a tünetek kezelhetők. Első vonalbeli megoldásként speciális antihisztaminokat alkalmaznak, amelyet nagyjából egy órával a tervezett vízzel való érintkezés előtt kell bevenni a maximális hatás érdekében. A súlyosabb esetekben egy újabb gyógyszer, az omalizumab is komoly áttörést és enyhülést hozhat.

A vízallergia jelenleg is az orvostudomány egyik nagy rejtélye. A kutatók bíznak benne, hogy a pontos kiváltó antigén azonosításával a jövőben célzottabb és hatékonyabb terápiákat fejleszthetnek ki az érintettek számára.

 

