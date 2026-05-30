Forrong az óceán: valami hatalmas lehet készülőben

Látványos vulkánkitörésre figyel a világ a Csendes-óceán délnyugati térségében egy tenger alatti hegyvidéknél. A vulkán már több kilométer magasra lövellt gőzfelhőket az égbe, miközben a kutatók izgatottan várják, hogy vajon kialakulhat-e egy teljesen új sziget.
A kitörés a Bismarck-tengerben, Papua Új-Guinea északi partjainál kezdődött. A térségben működő szeizmikus műszerek először május 8-án észleltek kisebb földrengéshullámokat, majd a NASA műholdjai is rögzítették a tengerfelszín fölé emelkedő vulkáni gáz- és hamufelhőket. A vulkán azóta is aktív, és senki nem tudja, még meddig fog tartani.

Az ESA Sentinel 2 műholdképe május 22-én készítette a képet a vulkán térségéről. A kitörés előtt sötétkék szín uralta a területet, most azonban a zöldes színek láthatóvá teszik a tengervízben növekedő vulkáni platformot és a barna színű, víz tetején úszó hólyagos kőzetet.
Fotó: ESA

Mi történik most a vulkán környezetében?

A műholdfelvételeken egyre nagyobb területen látható az óceán elszíneződése a mélyből érkező anyagok folyamatos utánpótlása miatt. Nagy mennyiségű habkő került a felszínre, amely hatalmas úszó szőnyegeket alkotva sodródik a tengeren. Ezek a rendkívül könnyű, lyukacsos szerkezetű, hólyagos vulkáni kőzetek gyakran jelennek meg víz alatti kitörések kíséretében. A gőz- és hamufelhők több mint három kilométer magasra emelkedtek a tengerfelszín fölé.

Miért olyan nehéz megfigyelni a tenger alatti vulkánt?

A Landsat 9 műholdról május 11-én készített valós színű kép a kitörési oszlopról
Kredit: NASA Earth Observatory/ Michala Garrison.

A mondás szerint: még a Holdról is jobb térképeink vannak, mint a tengerfenékről. És valóban, a térség óceáni aljzatáról nagyon kevés részletes térkép áll rendelkezésre. 

Bár a kitörést a Titan Ridge nevű víz alatti hegylánchoz kötik, egyelőre nem tudni pontosan, melyik nyílásból tör fel a magma. 

A korábbi mélységi adatok alapján ezen a területen több száz méter mély víz található, a műholdas hőmérések azonban arra utalnak, hogy a kitörés jóval közelebb lehet a felszínhez, mint korábban gondolták.

Valóban új sziget lehet születőben?

A kutatók szerint egyelőre korai lenne biztosat mondani, de a folyamatos kitörések miatt elképzelhető, hogy idővel új szárazföld emelkedik ki a vízből. Az elmúlt évtizedek hasonló jelenségei a térségben nagyon változatos hosszúságúak voltak: 

  • egy 1972-es kitörés körülbelül 15 kilométerre a mostanitól mindössze négy napig tartott, 
  • egy másik, 1957-ben kezdődött vulkáni aktivitás azonban közel négy évig folytatódott. 

A mostani esemény kimenetele ezért még teljesen bizonytalan.

Miért figyelik ennyire a kutatók a kitörést?

Egy új sziget kialakulása rendkívül ritka lehetőség a tudomány számára. A kutatók valós időben követhetnék nyomon, hogyan jelennek meg az első növények és állatok az új földdarabon, illetve azt is, hogy miként alakítják a tájat a természetes folyamatok, mint például az esőzések és az eróziós folyamatok. 

  • A NASA szakemberei szerint ilyen eseményeket csak nagyon ritkán sikerül műholdakkal a kialakulásuk pillanatában megfigyelni – írja az EarthSky.org.

 

