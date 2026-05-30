Forrong az óceán: valami hatalmas lehet készülőben

A kitörés a Bismarck-tengerben, Papua Új-Guinea északi partjainál kezdődött. A térségben működő szeizmikus műszerek először május 8-án észleltek kisebb földrengéshullámokat, majd a NASA műholdjai is rögzítették a tengerfelszín fölé emelkedő vulkáni gáz- és hamufelhőket. A vulkán azóta is aktív, és senki nem tudja, még meddig fog tartani.
Mi történik most a vulkán környezetében?
A műholdfelvételeken egyre nagyobb területen látható az óceán elszíneződése a mélyből érkező anyagok folyamatos utánpótlása miatt. Nagy mennyiségű habkő került a felszínre, amely hatalmas úszó szőnyegeket alkotva sodródik a tengeren. Ezek a rendkívül könnyű, lyukacsos szerkezetű, hólyagos vulkáni kőzetek gyakran jelennek meg víz alatti kitörések kíséretében. A gőz- és hamufelhők több mint három kilométer magasra emelkedtek a tengerfelszín fölé.
Miért olyan nehéz megfigyelni a tenger alatti vulkánt?
A mondás szerint: még a Holdról is jobb térképeink vannak, mint a tengerfenékről. És valóban, a térség óceáni aljzatáról nagyon kevés részletes térkép áll rendelkezésre.
Bár a kitörést a Titan Ridge nevű víz alatti hegylánchoz kötik, egyelőre nem tudni pontosan, melyik nyílásból tör fel a magma.
A korábbi mélységi adatok alapján ezen a területen több száz méter mély víz található, a műholdas hőmérések azonban arra utalnak, hogy a kitörés jóval közelebb lehet a felszínhez, mint korábban gondolták.
Valóban új sziget lehet születőben?
A kutatók szerint egyelőre korai lenne biztosat mondani, de a folyamatos kitörések miatt elképzelhető, hogy idővel új szárazföld emelkedik ki a vízből. Az elmúlt évtizedek hasonló jelenségei a térségben nagyon változatos hosszúságúak voltak:
- egy 1972-es kitörés körülbelül 15 kilométerre a mostanitól mindössze négy napig tartott,
- egy másik, 1957-ben kezdődött vulkáni aktivitás azonban közel négy évig folytatódott.
A mostani esemény kimenetele ezért még teljesen bizonytalan.
Miért figyelik ennyire a kutatók a kitörést?
Egy új sziget kialakulása rendkívül ritka lehetőség a tudomány számára. A kutatók valós időben követhetnék nyomon, hogyan jelennek meg az első növények és állatok az új földdarabon, illetve azt is, hogy miként alakítják a tájat a természetes folyamatok, mint például az esőzések és az eróziós folyamatok.
- A NASA szakemberei szerint ilyen eseményeket csak nagyon ritkán sikerül műholdakkal a kialakulásuk pillanatában megfigyelni – írja az EarthSky.org.