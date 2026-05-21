Itt egy működő módszer, amivel megszerettethetjük a gyerekkel a zöldséget

Azt vizsgálták brit kutatók, hogyan reagálnak a gyerekek hároméves korukban olyan zöldségek szagára, amelyekkel még magzatként találkoztak édesanyjuk étrendjén keresztül. Az eredmények arra utalnak, hogy a terhesség alatti táplálkozás hosszabb távon is befolyásolhatja a gyermek későbbi étkezési szokásait.

Brit kutatók megfigyelték, hogy kevésbé reagálnak negatívan a zöldségek illatára azok a hároméves gyerekek, akik már magzatkorban találkoztak azok ízével

Fotó: NEIL GUEGAN / Connect Images

Érezhetik a magzatok a zöldségek ízét?

A kutatást a Durham University és az Aston University szakemberei végezték. Várandós anyák kaptak erős koncentrációjú sárgarépa- vagy kelkáposzta-port tartalmazó kapszulákat a vizsgálatban a terhesség 32. és 36. hetében. A kutatók ezután ultrahang segítségével figyelték a magzatok arckifejezéseit. Az eredmények alapján úgy tűnt, hogy

a babák már születés előtt is eltérően reagáltak az egyes ízekre és szagokra. A harmadik trimeszterben a magzatok érzékszervei már elég fejlettek ahhoz, hogy az anyaméhben lévő magzatvízen keresztül érzékeljék az anya által fogyasztott ételek aromáit.

Ezek az ízek a placentán keresztül jutnak el hozzájuk, vagyis a születés előtti időszak sokkal fontosabb lehet az ízpreferenciák kialakulásában, mint korábban gondolták.

Mi történt három évvel később?

A kutatás igazán érdekes része csak évekkel később következett. A részt vevő gyerekeket hároméves korukban újra megvizsgálták: a kutatók vattapálcák segítségével sárgarépa és kelkáposzta illatát mutatták nekik, miközben az arckifejezéseiket elemezték. A reakciókat pozitív („boldog arc”) és negatív („síró arc”) kategóriákba sorolták.

Azok a gyerekek, akik magzati korban találkoztak egy adott zöldséggel, kevésbé reagáltak negatívan annak szagára. A keserűbb kelkáposzta általában több elutasító reakciót váltott ki, de azoknál a gyerekeknél, akik már az anyaméhben „megismerték”, ez az ellenérzés jóval gyengébb volt.

Mennyire lehet biztos a módszer?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat kicsi volt, mindössze 12 gyermek vett részt a későbbi teszteken, ezért óvatosan kell kezelni az eredményeket. A gyerekek nem ténylegesen ettek a zöldségekből, csak az illatukra reagáltak, és a kutatás nem követte részletesen, milyen ételekkel találkoztak a születésük utáni években. Ennek ellenére az eredmények izgalmas lehetőséget vetnek fel.

A szakemberek szerint a terhesség alatti változatos étrend segíthet abban, hogy a gyerekek később könnyebben elfogadják az egészségesebb ételeket.

A gyerekkori étkezési szokások pedig hosszú távon az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, sőt még az Alzheimer-kór kockázatára is hatással vannak.