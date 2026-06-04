Mesterséges objektumot szúrtak ki a Föld mellett, űrszondát küldenek az elfogására

A japán űrügynökség (JAXA) Hayabusa–2 űrszondája korábban már sikeresen gyűjtött és juttatott vissza a Földre anyagmintákat a Ryugu aszteroidáról. A misszió meghosszabbítását 2020-ban jelentették be, amelynek keretében az űreszköz az 1998 KY26 nevű, gyorsan forgó égitest felé vette az irányt.

A Hayabusa-2 művészi illusztrációja. Az űrszonda legújabb célpontja a 1998 KY26 nevű objektum

Fotó: DLR German Aerospace Center

A tervek szerint az űrszonda nem csupán megközelíti a célpontot, hanem meg is jelölheti, vagy akár a leszállást is megkísérelheti.

Nem természetes eredetű objektum az 1998 KY26?

A célpont megközelítése és a landolás a vártnál bonyolultabb feladatnak ígérkezik. Egy csillagászcsoport 2024-ben az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövével (VLT) vizsgálta meg az objektumot, és kiderült, hogy a mérete a korábbi becslések harmada-negyede, azaz mindössze 11 méter körüli. Dr. Toni Santana-Ros bolygókutató rámutatott, hogy mivel maga a japán űrszonda 6 méteres, az égitest mérete komoly kihívást jelent a manőverek során. Emellett a megfigyelések alapján az objektum a vártnál kétszer gyorsabban forog, és sokkal fényesebb is.

A Phobos–1 a rejtély kulcsa

Egy friss, szakmai lektorálás előtt álló tanulmány szerint az égitest furcsa fizikai tulajdonságait az magyarázhatja, hogy az objektum technogén, vagyis mesterséges eredetű. A kutatók összehasonlították az 1998 KY26 pályáját a szovjet Phobos–1 űrszondáéval, amelyet 1988-ban bocsátottak fel a Mars holdjának tanulmányozására. A Phobos–1 küldetése néhány hónap után egy hibás parancssorozat – egyetlen rossz helyre tett kötőjel – miatt megszakadt.

Avi Loeb csillagász kifejtette, hogy a küldetés megszakadása után, majd 1996-ban történt hajtóműves sebességnövelő lökések lehetővé tehették, hogy a szovjet űrszonda pályája összehangolódjon az 1998 KY26 pályájával. A kutatók számításai alapján a két test mozgása és pozíciója nagyon szoros egyezést mutat.

Fizikai magyarázatok az anomáliára

A szovjet űrszonda elmélete több megfigyelésre is racionális magyarázatot adhat.

Indokolná az égitest kiemelkedő fényvisszaverő képességét,

és azt is, hogy az objektum miért marad egyben a gyors forgása ellenére, ami a lazább szerkezetű, természetes törmelékaszteroidák esetében nem lenne jellemző.

Ráadásul a földi távcsövekkel végzett fényességmérések ingadozása arra is utalhat, hogy az égitest meglehetősen elnyúlt formájú.

A kutatócsoport egyértelművé tette, hogy az eredmények egyelőre csupán egy érdekes hipotézis alapját képezik. Az égitest valódi eredetét a Hayabusa–2 2031-re tervezett megérkezésekor fogják tudni megnyugtatóan tisztázni.