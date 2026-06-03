Kiderült, mi valójában a rejtélyes 3I/ATLAS; különös dolgot találtak benne

Bár a csillagászok szerint a 3I/ATLAS üstökös alakja és mozgása alapján természetes égitestnek mutatkozott, a SETI Intézet kutatást indított az esetleges rádiósugárzások felderítésére. A kutatók az Allen Teleszkóp Rendszert alkalmazva, hét órán keresztül figyelték az objektumot különböző rádióhullámhosszokon. A mérések alapján kizárták, hogy az üstökösön vagy annak környezetében 10-110 wattnál nagyobb teljesítményű rádióadó működne.

Az infravörös felvételek kimutatták a metán jelenlétét a 3I/ATLAS-on

Fotó: NASA

A 3I/ATLAS vizsgálata: mesterséges vagy természetes objektum

Jelenleg két olyan ember alkotta csillagközi objektum ismert, amely pontosan ebben a tartományban bocsát ki mesterséges rádióadásokat: a Voyager űrszondák. Ezeknek a berendezéseknek a rádióadói körülbelül 23 watt teljesítménnyel működnek, de a nagy távolság miatt a Földre már csak rendkívül gyenge jel érkezik. A szondák energiaellátása várhatóan megszűnik, mielőtt más csillagrendszerek közelébe érnének, és egyik sem jutott olyan közel a belső Naprendszerhez, mint a 3I/ATLAS.

Valeria Garcia Lopez, a tanulmány társszerzője szerint a vizsgálat hasznos volt annak tesztelésére, hogy a jelenlegi technológiával van-e reális esély a jelek észlelésére.

Mire utalhat a kimutatott metán?

A James Webb űrtávcső decemberben végzett megfigyelései során első alkalommal mutattak ki metánt az üstökösön. A felvételek alapján a vízgőz nagyobb távolságra terjedt ki az üstökösmagtól, mint a metán és a szén-dioxid. Ez a jelenség arra utal, hogy utóbbi gázok mélyebben helyezkednek el a felszín alatt, míg a jégszemcsék könnyebben kiszabadulnak.

A JWST adatai szerint a 3I/ATLAS esetében a vízhez viszonyított metán és szén-dioxid aránya kifejezetten magas a mi Naprendszerünkben található üstökösökéhez képest. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az égitest a korai Naprendszerétől eltérő körülmények között formálódott.

A SETI Intézet kutatási eredményeit a The Astronomical Journal, míg a JWST adatait a The Astrophysical Journal Letters című folyóirat publikálta.