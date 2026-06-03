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naprendszer

Kiderült, mi valójában a rejtélyes 3I/ATLAS; különös dolgot találtak benne

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Fény derült a híres csillagközi objektum mibenlétére. A SETI Intézet és a James Webb űrtávcső (JWST) vizsgálatai megállapították, hogy a 3I/ATLAS csillagközi üstökös nem bocsát ki mesterséges rádiójeleket, összetétele pedig a naprendszerbeli üstökösöktől eltérően metánban és szén-dioxidban gazdag.
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naprendszernasaüstökös

Bár a csillagászok szerint a 3I/ATLAS üstökös alakja és mozgása alapján természetes égitestnek mutatkozott, a SETI Intézet kutatást indított az esetleges rádiósugárzások felderítésére. A kutatók az Allen Teleszkóp Rendszert alkalmazva, hét órán keresztül figyelték az objektumot különböző rádióhullámhosszokon. A mérések alapján kizárták, hogy az üstökösön vagy annak környezetében 10-110 wattnál nagyobb teljesítményű rádióadó működne. 

Az infravörös felvételek kimutatták a metán jelenlétét a 3I/ATLAS-on
Az infravörös felvételek kimutatták a metán jelenlétét a 3I/ATLAS-on
Fotó: NASA

A 3I/ATLAS vizsgálata: mesterséges vagy természetes objektum 

Jelenleg két olyan ember alkotta csillagközi objektum ismert, amely pontosan ebben a tartományban bocsát ki mesterséges rádióadásokat: a Voyager űrszondák. Ezeknek a berendezéseknek a rádióadói körülbelül 23 watt teljesítménnyel működnek, de a nagy távolság miatt a Földre már csak rendkívül gyenge jel érkezik. A szondák energiaellátása várhatóan megszűnik, mielőtt más csillagrendszerek közelébe érnének, és egyik sem jutott olyan közel a belső Naprendszerhez, mint a 3I/ATLAS. 

Valeria Garcia Lopez, a tanulmány társszerzője szerint a vizsgálat hasznos volt annak tesztelésére, hogy a jelenlegi technológiával van-e reális esély a jelek észlelésére. 

Mire utalhat a kimutatott metán?

A James Webb űrtávcső decemberben végzett megfigyelései során első alkalommal mutattak ki metánt az üstökösön. A felvételek alapján a vízgőz nagyobb távolságra terjedt ki az üstökösmagtól, mint a metán és a szén-dioxid. Ez a jelenség arra utal, hogy utóbbi gázok mélyebben helyezkednek el a felszín alatt, míg a jégszemcsék könnyebben kiszabadulnak. 

A JWST adatai szerint a 3I/ATLAS esetében a vízhez viszonyított metán és szén-dioxid aránya kifejezetten magas a mi Naprendszerünkben található üstökösökéhez képest. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az égitest a korai Naprendszerétől eltérő körülmények között formálódott. 

A SETI Intézet kutatási eredményeit a The Astronomical Journal, míg a JWST adatait a The Astrophysical Journal Letters című folyóirat publikálta.

 

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