Leesett a tudósok álla, amikor kiderült, mit szállított a 3I/ATLAS csillagközi objektum

A 3I/ATLAS már az első megfigyelések alapján is rendkívül különös objektumnak tűnt. A 2025. július 1-jén felfedezett csillagközi üstököst, amint áthaladt a belső Naprendszeren, több óriástávcsővel is tüzetesen megvizsgálták. A mérések igazolták, hogy mind az összetétele, mind a Naphoz közeledve kibocsátott gázai jelentősen eltérnek a Naprendszerünkben megszokott üstökösökétől.
A víz összetétele árulkodhat a 3I/ATLAS múltjáról
Martin Cordiner, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutatója és munkatársai a 3I/ATLAS kómáját – vagyis a Nap közelébe érő égitestet körülvevő, látványos gáz- és porburkot – elemezték. A szakértők a James Webb Űrtávcső infravörös mérési adatait és az ALMA rádiótávcső-rendszer megfigyeléseit hívták segítségül, miközben elsősorban a hidrogén- és szénizotópok arányára fókuszáltak. Ezek a kémiai ujjlenyomatok ugyanis kulcsfontosságú információkat hordoznak arról, hogy pontosan hol és milyen körülmények között született az üstökös.
Az eredmények szerint a 3I/ATLAS vizében szokatlanul magas a deutérium, azaz a hidrogén nehezebb izotópjának jelenléte.
A kutatócsoport 0,98%-os deutérium-hidrogén arányt mért az égitest burkában, ami több mint tízszerese annak az értéknek, amit a Naprendszerünk saját üstököseinél általában ki lehet mutatni.
Fagyos bölcső a csillagközi sötétségben
A kémiai modellek alapján ilyen mértékű deutériumdúsulás kizárólag extrém hidegben, nagyjából -243 °C alatti hőmérsékleten mehet végbe. Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS vízjegének döntő többsége egy olyan fagyos zónában született, amely messze esett a szülőcsillag melegétől. Ebben a környezetben a kezdeti kémiai állapot konzerválódott, az alacsony hőmérséklet ugyanis meggátolja az anyagok szerkezeti átalakulását.
Cordiner kiemelte: a kirívó deutériumtartalom azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert élesen eltér a Naprendszer ősi, primitív égitestjeinél tapasztalt értékektől. Mindez teljesen új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan is formálódnak a jeges objektumok a csillagközi térben.
A szénizotópok még ősibb eredetre utalnak
A szakemberek a szénizotópok megoszlását is megvizsgálták, és a 3I/ATLAS esetében rendkívül sajátos szén-12 és szén-13 arányt mutattak ki. Ez arra utal, hogy az üstökös olyan kozmikus alapanyagból állt össze, amelyet a haldokló csillagok korábbi nemzedékei még nem dúsítottak fel jelentősen nehezebb elemekkel. Mivel ezek az elemek a csillagok belsejében kohósodnak, majd azok pusztulásával szóródnak szét az űrben – hogy később új égitestek építőköveivé váljanak –, a 3I/ATLAS kirívó izotóparánya rendkívül idős korról tanúskodik.
A kutatók becslése szerint az objektum akár 11-12 milliárd éves is lehet, vagyis abban az időszakban formálódhatott, amikor a Tejútrendszer még csak csecsemő volt.
A pontos eredetét valószínűleg sosem ismerjük meg
A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek: egyáltalán nem biztos, hogy a 3I/ATLAS valóban ilyen matuzsálem. Könnyen megeshet, hogy csupán egy olyan távoli, elszigetelt régióban született, ahol az anyagok kevésbé dúsultak fel nehézelemekkel, így a kémiai összetétele a valós koránál jóval öregebbnek mutatja.
A pontos származási hely felkutatása egyébként is szinte lehetetlen küldetés. A Tejútrendszer mintegy 200 milliárd csillagának egyedi mozgása, gravitációs kölcsönhatásaik, valamint a csillagközi gázfelhők kavargása rendkívül bonyolulttá teszi a pályaszámításokat.
Martin Cordiner szerint a jelenlegi módszerekkel nagyjából csak 10 millió évre lehet megbízhatóan visszakövetni a 3I/ATLAS útját.
Hogy ezelőtt merre járt a csillagközi térben, azt soha nem fogjuk tudni kellő pontossággal megmondani – így az üstökös tényleges születési helyét is valószínűleg homály fedi majd.
Még évekig tanulmányozhatjuk, mielőtt elhagyja a Naprendszert
A 3I/ATLAS már megkezdte a távolodást, és kifelé száguld a belső Naprendszerből. Jelenleg mintegy 8 csillagászati egységre jár központi csillagunktól, vagyis épp a Szaturnusz pályáját közelíti meg. A számítások szerint a Plútó régióját 2029-ben éri el, a helioszférát – azaz a Nap közvetlen befolyási övezetét – pedig 2035 környékén hagyhatja el végleg.
Bár a rendkívüli üstököst lassan teljesen elnyeli a kozmikus sötétség, a kutatók szerint a gyűjtött adatok még hosszú ideig értékes információkkal szolgálnak majd a csillagközi anyag történetéről. A 3I/ATLAS vizsgálata így alapvető mérföldkő lehet ahhoz, hogy pontosabban megértsük, milyen környezetben formálódtak a Tejútrendszer legősibb, üstökösszerű égitestjei.
- A kutatás eredményeit a Nature Astronomy című folyóiratban publikálták.