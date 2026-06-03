Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
3i atlas

Leesett a tudósok álla, amikor kiderült, mit szállított a 3I/ATLAS csillagközi objektum

2 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 3I/ATLAS csillagközi üstökös legújabb elemzése arról árulkodik, hogy az égitest egy rendkívül fagyos és ősi kozmikus környezetben formálódhatott. A James Webb Űrtávcső (JWST) és az ALMA rádiótávcső-rendszer megfigyelései egyértelműen megmutatták: a 3I/ATLAS kémiai összetétele alapjaiban eltér attól a mintázattól, amelyet a Naprendszerünk saját üstököseinél eddig megismertünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
3i atlasűrobjektumüstökösobjektuműrkutatásidegen objektumcsillagközi tér

A 3I/ATLAS már az első megfigyelések alapján is rendkívül különös objektumnak tűnt. A 2025. július 1-jén felfedezett csillagközi üstököst, amint áthaladt a belső Naprendszeren, több óriástávcsővel is tüzetesen megvizsgálták. A mérések igazolták, hogy mind az összetétele, mind a Naphoz közeledve kibocsátott gázai jelentősen eltérnek a Naprendszerünkben megszokott üstökösökétől.

This handout photograph released by NASA on June 22, 2026, shows a view taken by Hubble of the interstellar comet 3I/ATLAS on July 21, 2025, when the comet was 277 million miles from Earth. An interstellar comet that blazed past the Sun last year could be nearly three times older than our Solar System and is unlike anything ever before seen in our cosmic backyard, astronomers said on June 22, 2026. Hubble shows that the comet has a teardrop-shaped cocoon of dust coming off its solid, icy nucleus. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA / ESA / David Jewitt (UCLA)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A NASA 2026. június 22-én közölt felvétele a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról
Fotó: HANDOUT / NASA/ESA/Hubble

A víz összetétele árulkodhat a 3I/ATLAS múltjáról

Martin Cordiner, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutatója és munkatársai a 3I/ATLAS kómáját – vagyis a Nap közelébe érő égitestet körülvevő, látványos gáz- és porburkot – elemezték. A szakértők a James Webb Űrtávcső infravörös mérési adatait és az ALMA rádiótávcső-rendszer megfigyeléseit hívták segítségül, miközben elsősorban a hidrogén- és szénizotópok arányára fókuszáltak. Ezek a kémiai ujjlenyomatok ugyanis kulcsfontosságú információkat hordoznak arról, hogy pontosan hol és milyen körülmények között született az üstökös.

Az eredmények szerint a 3I/ATLAS vizében szokatlanul magas a deutérium, azaz a hidrogén nehezebb izotópjának jelenléte. 

A kutatócsoport 0,98%-os deutérium-hidrogén arányt mért az égitest burkában, ami több mint tízszerese annak az értéknek, amit a Naprendszerünk saját üstököseinél általában ki lehet mutatni.

Fagyos bölcső a csillagközi sötétségben

A kémiai modellek alapján ilyen mértékű deutériumdúsulás kizárólag extrém hidegben, nagyjából -243 °C alatti hőmérsékleten mehet végbe. Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS vízjegének döntő többsége egy olyan fagyos zónában született, amely messze esett a szülőcsillag melegétől. Ebben a környezetben a kezdeti kémiai állapot konzerválódott, az alacsony hőmérséklet ugyanis meggátolja az anyagok szerkezeti átalakulását.

Cordiner kiemelte: a kirívó deutériumtartalom azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert élesen eltér a Naprendszer ősi, primitív égitestjeinél tapasztalt értékektől. Mindez teljesen új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan is formálódnak a jeges objektumok a csillagközi térben.

A szénizotópok még ősibb eredetre utalnak

A szakemberek a szénizotópok megoszlását is megvizsgálták, és a 3I/ATLAS esetében rendkívül sajátos szén-12 és szén-13 arányt mutattak ki. Ez arra utal, hogy az üstökös olyan kozmikus alapanyagból állt össze, amelyet a haldokló csillagok korábbi nemzedékei még nem dúsítottak fel jelentősen nehezebb elemekkel. Mivel ezek az elemek a csillagok belsejében kohósodnak, majd azok pusztulásával szóródnak szét az űrben – hogy később új égitestek építőköveivé váljanak –, a 3I/ATLAS kirívó izotóparánya rendkívül idős korról tanúskodik.

A kutatók becslése szerint az objektum akár 11-12 milliárd éves is lehet, vagyis abban az időszakban formálódhatott, amikor a Tejútrendszer még csak csecsemő volt.

A pontos eredetét valószínűleg sosem ismerjük meg

A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek: egyáltalán nem biztos, hogy a 3I/ATLAS valóban ilyen matuzsálem. Könnyen megeshet, hogy csupán egy olyan távoli, elszigetelt régióban született, ahol az anyagok kevésbé dúsultak fel nehézelemekkel, így a kémiai összetétele a valós koránál jóval öregebbnek mutatja.

A pontos származási hely felkutatása egyébként is szinte lehetetlen küldetés. A Tejútrendszer mintegy 200 milliárd csillagának egyedi mozgása, gravitációs kölcsönhatásaik, valamint a csillagközi gázfelhők kavargása rendkívül bonyolulttá teszi a pályaszámításokat.

Martin Cordiner szerint a jelenlegi módszerekkel nagyjából csak 10 millió évre lehet megbízhatóan visszakövetni a 3I/ATLAS útját. 

Hogy ezelőtt merre járt a csillagközi térben, azt soha nem fogjuk tudni kellő pontossággal megmondani – így az üstökös tényleges születési helyét is valószínűleg homály fedi majd.

Még évekig tanulmányozhatjuk, mielőtt elhagyja a Naprendszert

A 3I/ATLAS már megkezdte a távolodást, és kifelé száguld a belső Naprendszerből. Jelenleg mintegy 8 csillagászati egységre jár központi csillagunktól, vagyis épp a Szaturnusz pályáját közelíti meg. A számítások szerint a Plútó régióját 2029-ben éri el, a helioszférát – azaz a Nap közvetlen befolyási övezetét – pedig 2035 környékén hagyhatja el végleg.

Bár a rendkívüli üstököst lassan teljesen elnyeli a kozmikus sötétség, a kutatók szerint a gyűjtött adatok még hosszú ideig értékes információkkal szolgálnak majd a csillagközi anyag történetéről. A 3I/ATLAS vizsgálata így alapvető mérföldkő lehet ahhoz, hogy pontosabban megértsük, milyen környezetben formálódtak a Tejútrendszer legősibb, üstökösszerű égitestjei.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!