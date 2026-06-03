Leesett a tudósok álla, amikor kiderült, mit szállított a 3I/ATLAS csillagközi objektum

A 3I/ATLAS már az első megfigyelések alapján is rendkívül különös objektumnak tűnt. A 2025. július 1-jén felfedezett csillagközi üstököst, amint áthaladt a belső Naprendszeren, több óriástávcsővel is tüzetesen megvizsgálták. A mérések igazolták, hogy mind az összetétele, mind a Naphoz közeledve kibocsátott gázai jelentősen eltérnek a Naprendszerünkben megszokott üstökösökétől.

A NASA 2026. június 22-én közölt felvétele a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról

Fotó: HANDOUT / NASA/ESA/Hubble

A víz összetétele árulkodhat a 3I/ATLAS múltjáról

Martin Cordiner, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának kutatója és munkatársai a 3I/ATLAS kómáját – vagyis a Nap közelébe érő égitestet körülvevő, látványos gáz- és porburkot – elemezték. A szakértők a James Webb Űrtávcső infravörös mérési adatait és az ALMA rádiótávcső-rendszer megfigyeléseit hívták segítségül, miközben elsősorban a hidrogén- és szénizotópok arányára fókuszáltak. Ezek a kémiai ujjlenyomatok ugyanis kulcsfontosságú információkat hordoznak arról, hogy pontosan hol és milyen körülmények között született az üstökös.

Az eredmények szerint a 3I/ATLAS vizében szokatlanul magas a deutérium, azaz a hidrogén nehezebb izotópjának jelenléte.

A kutatócsoport 0,98%-os deutérium-hidrogén arányt mért az égitest burkában, ami több mint tízszerese annak az értéknek, amit a Naprendszerünk saját üstököseinél általában ki lehet mutatni.

Fagyos bölcső a csillagközi sötétségben

A kémiai modellek alapján ilyen mértékű deutériumdúsulás kizárólag extrém hidegben, nagyjából -243 °C alatti hőmérsékleten mehet végbe. Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS vízjegének döntő többsége egy olyan fagyos zónában született, amely messze esett a szülőcsillag melegétől. Ebben a környezetben a kezdeti kémiai állapot konzerválódott, az alacsony hőmérséklet ugyanis meggátolja az anyagok szerkezeti átalakulását.

Cordiner kiemelte: a kirívó deutériumtartalom azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert élesen eltér a Naprendszer ősi, primitív égitestjeinél tapasztalt értékektől. Mindez teljesen új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan is formálódnak a jeges objektumok a csillagközi térben.