Pokoli éjszakák: nyolc trükk, amivel végre átaludhatod a kánikulát

A testhőmérséklet fontos szerepet játszik az alvásban. Az elalváshoz a szervezetnek általában hőt kell leadnia, a túl meleg hálószoba pedig ezt megnehezíti. A helyzetet tovább ronthatja a magas páratartalom, mert ilyenkor az izzadság lassabban párolog el a bőrről, így a test hűtése kevésbé hatékony.

A kánikula alaposan megnehezítheti az elalvást

Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Ha az alvás nem megy, ez a nyolc módszer segíthet

1. A napfényt érdemes kizárni

A hálószoba hőmérsékletének csökkentését már napközben érdemes elkezdeni. Napsütéses időben célszerű behúzni a függönyöket vagy leengedni a redőnyöket a napos oldalon lévő ablakokon. Ez segít megakadályozni, hogy a falak, a padló és a bútorok túlzottan felmelegedjenek. A külső árnyékolók még hatékonyabbak lehetnek, mert a napsugarakat még azelőtt felfogják, hogy azok elérnék az ablaküveget. Az ablakok nyitásával is érdemes körültekintően bánni. Ha odakint melegebb van, mint bent, a nyitott ablakok csak tovább növelhetik a lakás hőmérsékletét. Szellőztetni inkább kora reggel, este vagy éjszaka ajánlott.

2. Segíthet a kereszthuzat

Amikor a kültéri levegő lehűl, hasznos lehet a ház különböző oldalain található ablakok vagy ajtók egyidejű kinyitása. A kialakuló kereszthuzat segíthet eltávolítani a napközben felhalmozódott hőt. A módszer hatékonysága ugyanakkor függ az épület adottságaitól, valamint a külső hőmérséklettől, a zajszinttől és a levegő minőségétől is.

3. Külön figyeljünk a felmelegedett helyiségekre

Az üvegezett helyiségek és a napsütötte szobák különösen könnyen felmelegszenek. Érdemes ezeket napközben szellőztetni, és lehetőség szerint elzárni a lakás többi részétől. A tetőtéri és felső emeleti helyiségek szintén melegebbek lehetnek, mivel a tető jelentős mennyiségű hőt nyel el. Egyes esetekben a megfelelő tetőszellőzés vagy a fényvisszaverő tetőfedő anyagok is csökkenthetik a felmelegedést.

4. Nem mindig a hálószoba a legjobb választás

Hőhullám idején a ház legmelegebb helyisége gyakran a felső emeleten vagy a déli, illetve nyugati fekvésű oldalon található. A napközben felmelegedett falak és tetők még este is hőt sugározhatnak. Ilyenkor előnyös lehet ideiglenesen egy hűvösebb, földszinti vagy északi fekvésű szobában aludni.