Pokoli éjszakák: nyolc trükk, amivel végre átaludhatod a kánikulát

A testhőmérséklet fontos szerepet játszik az alvásban. Az elalváshoz a szervezetnek általában hőt kell leadnia, a túl meleg hálószoba pedig ezt megnehezíti. A helyzetet tovább ronthatja a magas páratartalom, mert ilyenkor az izzadság lassabban párolog el a bőrről, így a test hűtése kevésbé hatékony.
Ha az alvás nem megy, ez a nyolc módszer segíthet
1. A napfényt érdemes kizárni
A hálószoba hőmérsékletének csökkentését már napközben érdemes elkezdeni. Napsütéses időben célszerű behúzni a függönyöket vagy leengedni a redőnyöket a napos oldalon lévő ablakokon. Ez segít megakadályozni, hogy a falak, a padló és a bútorok túlzottan felmelegedjenek. A külső árnyékolók még hatékonyabbak lehetnek, mert a napsugarakat még azelőtt felfogják, hogy azok elérnék az ablaküveget. Az ablakok nyitásával is érdemes körültekintően bánni. Ha odakint melegebb van, mint bent, a nyitott ablakok csak tovább növelhetik a lakás hőmérsékletét. Szellőztetni inkább kora reggel, este vagy éjszaka ajánlott.
2. Segíthet a kereszthuzat
Amikor a kültéri levegő lehűl, hasznos lehet a ház különböző oldalain található ablakok vagy ajtók egyidejű kinyitása. A kialakuló kereszthuzat segíthet eltávolítani a napközben felhalmozódott hőt. A módszer hatékonysága ugyanakkor függ az épület adottságaitól, valamint a külső hőmérséklettől, a zajszinttől és a levegő minőségétől is.
3. Külön figyeljünk a felmelegedett helyiségekre
Az üvegezett helyiségek és a napsütötte szobák különösen könnyen felmelegszenek. Érdemes ezeket napközben szellőztetni, és lehetőség szerint elzárni a lakás többi részétől. A tetőtéri és felső emeleti helyiségek szintén melegebbek lehetnek, mivel a tető jelentős mennyiségű hőt nyel el. Egyes esetekben a megfelelő tetőszellőzés vagy a fényvisszaverő tetőfedő anyagok is csökkenthetik a felmelegedést.
4. Nem mindig a hálószoba a legjobb választás
Hőhullám idején a ház legmelegebb helyisége gyakran a felső emeleten vagy a déli, illetve nyugati fekvésű oldalon található. A napközben felmelegedett falak és tetők még este is hőt sugározhatnak. Ilyenkor előnyös lehet ideiglenesen egy hűvösebb, földszinti vagy északi fekvésű szobában aludni.
5. A háztartási gépek is növelhetik a meleget
A sütők, főzőlapok, szárítógépek, mosógépek és mosogatógépek jelentős mennyiségű hőt termelhetnek. A főzés és a beltéri ruhaszárítás ráadásul a páratartalmat is növeli. A szakemberek szerint a nagyobb hőtermeléssel járó tevékenységeket érdemes a nap hűvösebb időszakára időzíteni. Főzés vagy zuhanyzás közben pedig hasznos lehet az elszívó ventilátorok használata.
6. Fontos az ágynemű és a hálóruha
A könnyű, légáteresztő anyagok segíthetik a test hőleadását. A pamut és a len gyakran kényelmes választás lehet, mert jól kezelik a nedvességet és lehetővé teszik a levegő áramlását. A vastag paplanok, nehéz ágyneműk és szűk, szintetikus ruhadarabok viszont könnyebben bent tarthatják a hőt.
7. A ventilátor nem hűti a levegőt
A ventilátorok nem csökkentik a helyiség hőmérsékletét, de a légmozgás elősegítheti az izzadság párolgását, így hűvösebbnek érezhetjük magunkat. Nagyon magas hőmérséklet esetén azonban a ventilátor önmagában nem mindig elegendő. Használata mellett fontos a megfelelő folyadékbevitel, és nem ajánlott egész éjszaka közvetlenül az arcra irányítani a légáramot.
8. Az egyszerű hűtőeszközök is hasznosak lehetnek
Egyesek számára segítséget jelenthetnek az újrahasználható jégakkuk, a hűsítő párnák vagy a speciális matracvédők. Ezeket azonban érdemes körültekintően használni. A jégakkukat például célszerű textilbe csomagolni, hogy elkerüljük a bőr közvetlen lehűlését és az ágynemű átnedvesedését.
- Összességében a The Conversation magazinban megszólaló szakértők szerint a meleg időben a jobb alvás alapja több módszer együttes alkalmazása.
A napfény kizárása, az időzített szellőztetés, a beltéri hőforrások csökkentése, a hűvösebb helyiség választása és a megfelelő ágynemű használata együtt segíthet abban, hogy a forró éjszakákon könnyebb legyen a pihenés.