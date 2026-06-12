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alváshiány

Megvizsgálták az alváshiánnyal küzdők nyálát, ijesztő változást vettek észre

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Hamarosan a véralkoholszint-méréshez hasonlóan képesek lehetünk objektíven kimutatni a kimerültséget. Kutatók egy csoportjának sikerült azonosítania az alváshiány nyomait az emberi nyálban.
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alváshiányalvásébrenlétkialvatlanság

Egy teljes napos ébrenlét után az ember teljesítőképessége hasonló mértékben romlik, mintha ittas lenne. A fáradtság szerepet játszik a közúti balesetek jelentős részében, eddig azonban nem létezett olyan egyszerű vizsgálat, amellyel egy helyszíni ellenőrzés során mérni lehetne a kimerültséget. A kábítószerekkel és az alkohollal ellentétben az alváshiányt korábban nem lehetett biokémiai úton vizsgálni. 

Az alváshiány molekuláris nyomai kimutathatóak a nyálban
Az alváshiány molekuláris nyomai kimutathatóak a nyálban
Fotó: JULIE LIMONT / Hans Lucas

Milyen változásokat okoz az alváshiány a nyálban?

A Journal of Proteome Research című folyóiratban közzétett kutatás ezt a kérdést vizsgálta. A szakemberek arra keresték a választ, hogyan alakul át a nyál kémiai összetétele az alváshiány hatására. 

Eredményeik szerint 24 órás ébrenlét után egy jól elkülöníthető molekulamintázat jelenik meg a nyálban. 

Thomas Kraemer, a kutatás vezetője szerint a hétköznapi körülmények között is mérhető biomarkerek azonosítása sokat segíthet a jövőben a balesetek kivizsgálásában. 

Milyen eltérések voltak a kipihent és a kialvatlan emberek nyálmintáiban?

A kutatásba húsz egészséges, fiatal férfit vontak be, akik a mindennapokban átlagosan napi hét-kilenc órát alszanak. 

A résztvevők három különböző feladatot teljesítettek: 

  • egy éjszakát teljesen ébren töltöttek, 
  • négy napon át a szokásosnál két órával kevesebbet aludtak, 
  • egy kontrollidőszakban pedig teljesen kipihenték magukat. 

A nyálminták elemzése során tíz olyan molekuláris eltérést találtak, amelyek egyértelműen megkülönböztették a kialvatlant a kipihent állapottól. 

A csupán részleges alváshiány ugyanakkor nem okozott jelentős eltérést a pihent állapothoz képest. 

A megváltozott anyagcseretermékek alapján a kutatók készítettek egy modellt, amely 94 százalékos pontossággal ismerte fel a teljesen kimerült személyek mintáit. 

Újfajta tesztelés következik?

A modell kisebb pontatlanságait a szervezet eltérő regenerálódási képessége okozhatta. Egyes résztvevőknél a 24 órás ébrenlétet követő nyolc órás alvás sem volt elegendő ahhoz, hogy a nyál összetétele visszatérjen a teljesen kipihent szintre. 

Az azonosított mintázat egyfajta biológiai „álmosság-ujjlenyomatként” működhet a jövőben. A kutatók jelenleg egy nagyobb, nemzetközi vizsgálatot folytatnak több mint ezer minta bevonásával. Ebben a fázisban már nőket, több műszakban dolgozókat és sokat vezető sofőröket is vizsgálnak, hogy egy szélesebb társadalmi csoporton is ellenőrizzék a módszer megbízhatóságát.

 

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