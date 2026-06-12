Megvizsgálták az alváshiánnyal küzdők nyálát, ijesztő változást vettek észre

Egy teljes napos ébrenlét után az ember teljesítőképessége hasonló mértékben romlik, mintha ittas lenne. A fáradtság szerepet játszik a közúti balesetek jelentős részében, eddig azonban nem létezett olyan egyszerű vizsgálat, amellyel egy helyszíni ellenőrzés során mérni lehetne a kimerültséget. A kábítószerekkel és az alkohollal ellentétben az alváshiányt korábban nem lehetett biokémiai úton vizsgálni.

Az alváshiány molekuláris nyomai kimutathatóak a nyálban

Fotó: JULIE LIMONT / Hans Lucas

Milyen változásokat okoz az alváshiány a nyálban?

A Journal of Proteome Research című folyóiratban közzétett kutatás ezt a kérdést vizsgálta. A szakemberek arra keresték a választ, hogyan alakul át a nyál kémiai összetétele az alváshiány hatására.

Eredményeik szerint 24 órás ébrenlét után egy jól elkülöníthető molekulamintázat jelenik meg a nyálban.

Thomas Kraemer, a kutatás vezetője szerint a hétköznapi körülmények között is mérhető biomarkerek azonosítása sokat segíthet a jövőben a balesetek kivizsgálásában.

Milyen eltérések voltak a kipihent és a kialvatlan emberek nyálmintáiban?

A kutatásba húsz egészséges, fiatal férfit vontak be, akik a mindennapokban átlagosan napi hét-kilenc órát alszanak.

A résztvevők három különböző feladatot teljesítettek:

egy éjszakát teljesen ébren töltöttek,

négy napon át a szokásosnál két órával kevesebbet aludtak,

egy kontrollidőszakban pedig teljesen kipihenték magukat.

A nyálminták elemzése során tíz olyan molekuláris eltérést találtak, amelyek egyértelműen megkülönböztették a kialvatlant a kipihent állapottól.

A csupán részleges alváshiány ugyanakkor nem okozott jelentős eltérést a pihent állapothoz képest.

A megváltozott anyagcseretermékek alapján a kutatók készítettek egy modellt, amely 94 százalékos pontossággal ismerte fel a teljesen kimerült személyek mintáit.

Újfajta tesztelés következik?

A modell kisebb pontatlanságait a szervezet eltérő regenerálódási képessége okozhatta. Egyes résztvevőknél a 24 órás ébrenlétet követő nyolc órás alvás sem volt elegendő ahhoz, hogy a nyál összetétele visszatérjen a teljesen kipihent szintre.

Az azonosított mintázat egyfajta biológiai „álmosság-ujjlenyomatként” működhet a jövőben. A kutatók jelenleg egy nagyobb, nemzetközi vizsgálatot folytatnak több mint ezer minta bevonásával. Ebben a fázisban már nőket, több műszakban dolgozókat és sokat vezető sofőröket is vizsgálnak, hogy egy szélesebb társadalmi csoporton is ellenőrizzék a módszer megbízhatóságát.