Aggasztó dolog derült ki a népszerű étrend-kiegészítőről; felerősíthet egy betegséget

A glükózamint világszerte emberek milliói használják, elsősorban ízületi fájdalmak és ízületi gyulladás enyhítésére. A Floridai Egyetem kutatói most azt vizsgálták, hogy az étrend-kiegészítő összefüggésbe hozható-e az Alzheimer-kór lefolyásával.

Egy új vizsgálat szerint a glükózamin felerősítheti az Alzheimer-kórt

Fotó: CHASSENET / BSIP

Glükózamin és Alzheimer-kór: nagyszabású vizsgálat készült

A kutatók közel 24 ezer demenciával élő, valamint több mint 41 ezer enyhe kognitív zavarban szenvedő beteg adatait elemezték. Az eredmények szerint azoknál az Alzheimer-kóros betegeknél, akik glükózamint szedtek, 25 százalékkal nagyobb volt annak valószínűsége, hogy öt éven belül meghalnak, mint azoknál, akik nem használták a készítményt.

Hasonló összefüggést találtak az enyhe kognitív zavarban szenvedők esetében is. A glükózamint szedőknél 25 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakult ki Alzheimer-kór, mint azoknál, akik nem szedték a kiegészítőt.

A vizsgált betegek közül az Alzheimer-kóros vagy más demenciában szenvedő csoportban 1896-an, az enyhe kognitív zavarban érintettek közül pedig 2750-en szedtek glükózamint. Ez mindkét csoportban nagyjából a résztvevők nyolc százalékát jelentette.

Egérkísérletek is készültek

A kutatócsoport genetikai módosítással Alzheimer-szerű tüneteket mutató egereken is végzett vizsgálatokat. Az egészséges állatoknál a glükózamin nem okozott észlelhető változást.

Az Alzheimer-szerű tüneteket mutató egerek esetében azonban eltérő eredményeket figyeltek meg. A glükózaminhoz hasonló cukrokat előállító enzim működésének gátlása javulást eredményezett, míg a glükózamin adagolása fokozta a memóriavesztést.

Az anyagcsere szerepét vizsgálják

Ramon Sun, a Floridai Egyetem molekuláris biológusa szerint az eredmények arra utalnak, hogy az anyagcsere-változások fontos szerepet játszhatnak az Alzheimer-kór előrehaladásában.

A kutató szerint a betegség során rendellenes cukorfelhalmozódás jelenhet meg az agyban és egyes fehérjéken. Normál esetben a cukorláncok segítik a fehérjék megfelelő működését, Alzheimer-kór esetén azonban olyan helyeken is megjelenhetnek, ahol nem kellene.

Ez megzavarhatja a sejtek működését, ami memóriavesztéshez és sejthalálhoz vezethet egy hiperglikozilációnak nevezett folyamat során.

Ellentmondásos eredmények

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat elsősorban egészségügyi nyilvántartások elemzésén alapult. Ramon Sun szerint kontrollált klinikai vizsgálatokra lenne szükség annak megállapítására, hogy a glükózamin valóban hozzájárul-e az Alzheimer-kór gyorsabb előrehaladásához.

A professzor szerint a kérdés vizsgálata azért is fontos, mert a glükózamin széles körben elérhető, recept nélkül megvásárolható étrend-kiegészítő.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a tudományos eredmények nem egységesek. Egy 2023-as tanulmány például a glükózamin használata és a demencia alacsonyabb kockázata között mutatott ki lehetséges kapcsolatot. Ez is azt jelzi, hogy a témában további kutatások szükségesek.