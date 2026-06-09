Tragédia: ő a legfiatalabb, akit valaha Alzheimer-kórral diagnosztizáltak

A fiatal páciens két évvel a diagnózis előtt kezdte észlelni az első tüneteket, amikor memóriazavarokkal küzdött az iskolában. Kezdetben tanulmányi nehézségeknek tűnt a probléma, ám az állapota fokozatosan romlott. A koncentrációs zavarok, a rövid távú memória elvesztése és a személyiségváltozások mind arra utaltak, hogy valami sokkal komolyabb probléma áll a háttérben, de nem gondoltak Alzheimer-kórra.

Az Alzheimer-kór először az agy amygdala (piros) és hippocampus (kék) területét érinti

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az Alzheimer-kór diagnózisához vezető út

Jianping Jia, a pekingi Capital Medical University neurológusa és kutatócsapata vette gondozásba a fiatal beteget. A szakemberek eleinte szkeptikusak voltak, hiszen ilyen fiatal korban szinte elképzelhetetlen volt az Alzheimer-kór diagnózisa. A Journal of Alzheimer's Disease című szaklapban publikált tanulmányukban részletesen leírták a vizsgálatok menetét és eredményeit.

A kutatók agyi képalkotó eljárásokat, gerincvelő-folyadék vizsgálatokat és kognitív teszteket végeztek. Az eredmények megdöbbentőek voltak: a fiatalember agyában már kimutatható volt a hippokampusz zsugorodása, amely az Alzheimer-kór jellegzetes tünete. Ráadásul a memóriával és tanulással kapcsolatos agyi területek károsodása is egyértelműen látszott a felvételeken.

A genetika rejtélyes szerepe

Az Alzheimer-kór korai formáinál általában a genetika játssza a főszerepet. A szakemberek ezért elsőként a családi kórtörténetet és a genetikai hátteret vizsgálták meg. Meglepő módon azonban a szokásos gyanúsítottak, mint például a PSEN1 génmutáció vagy más ismert genetikai eltérések, nem voltak kimutathatók a betegnél. Ez a felfedezés teljesen új dimenzióba helyezte az esetet.

A PSEN1 génmutáció általában a korai kezdetű Alzheimer-kór leggyakoribb genetikai oka, amely a presenilin-1 fehérje működését befolyásolja. Ennek a mutációnak a hiánya azt sugallja, hogy létezhetnek eddig ismeretlen mechanizmusok is, amelyek kiválthatják a betegséget. Következésképpen a kutatók új irányokba indultak el, hogy megértsék, mi állhat a fiatal páciens állapotának hátterében.

Mit jelent ez a felfedezés a jövő kutatásai szempontjából?

Ez az egyedülálló eset paradigmaváltást hozhat az Alzheimer-kór kutatásában. A tudósok mostantól nem zárhatják ki a fiatal betegeket a vizsgálatokból, és újra kell gondolniuk a betegség kialakulásának lehetséges okait. Továbbá a korai diagnózis fontossága is előtérbe került, hiszen a memóriaproblémák fiatal korban sem feltétlenül jelentenek ártalmatlan feledékenységet.