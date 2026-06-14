Soha nem találod ki, melyik valójában a világ leghosszabb folyója

A legtöbben úgy tanulták, hogy a Nílus a világ leghosszabb folyója, az Amazonas pedig a legbővizűbb. Az elmúlt évtizedek kutatásai azonban megkérdőjelezték ezt a felosztást. A vita középpontjában egy látszólag egyszerű kérdés áll: pontosan hol ered az Amazonas? A válasz korántsem olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk.

Az Amazonas folyó a Nemzetközi Űrállomásról

Kredit: NASA

Miért vitatott az Amazonas valódi hossza?

A probléma abból fakad, hogy egy folyó hosszát csak akkor lehet pontosan meghatározni, ha ismert a forrása. Az Amazonas esetében azonban több olyan mellékfolyó is létezik, amely jogosan pályázhat erre a címre. A 18. században a Marañón folyót tekintették a forrásnak, később az Ucayali vette át ezt a szerepet.

A műholdas mérések és a részletesebb térképezések után viszont egyre több szakember a Mantaro folyót kezdte a legtávolabbi forrásként emlegetni. Ha ezt fogadják el, az Amazonas valamivel hosszabb lehet a Nílusnál, és megszerezheti a világ leghosszabb folyójának címét.

Miért okoz gondot az Amazonas forrásának meghatározása?

A Mantaro folyó jelölése elsőre meggyőzőnek tűnt, ám hamar kiderült egy komoly probléma. A folyó felső szakasza egy vízerőmű-gát miatt évente körülbelül öt hónapra kiszárad. Sok földrajztudós szerint nehezen tekinthető egy olyan vízfolyás egy hatalmas folyórendszer forrásának, amely az év jelentős részében nem szállít vizet. Emiatt egyes kutatók különbséget tennének a legtávolabbi forrás és a legtávolabbi, folyamatos vízhozamú forrás között.

Valóban visszafelé folyt egykor az Amazonas?

A folyó története még a hosszánál is különösebb. Geológiai vizsgálatok szerint az Amazonas több millió évvel ezelőtt nem kelet felé, az Atlanti-óceán irányába haladt, hanem éppen ellenkezőleg.

Erre ősi cirkonkristályok és tengeri élőlények fosszíliái utalnak.

A legelfogadottabb magyarázat szerint az Andok fokozatos kiemelkedése alakította át a térség vízrendszerét, és nagyjából 10 millió éve fordította meg a folyó irányát.

Melyik folyó a hosszabb: az Amazonas vagy a Nílus?

A jelenlegi tudományos álláspont szerint erre nincs mindenki által elfogadott válasz.

Ha a Mantaro folyót tekintjük az Amazonas legtávolabbi forrásának, akkor a dél-amerikai folyam kis különbséggel megelőzheti a Nílust.

Ha viszont csak az egész évben folyamatos vízhozamú forrásokat vesszük figyelembe, az eredmény már nem ennyire egyértelmű.

Egy dolog azonban biztos: az Amazonas nemcsak a világ legnagyobb folyórendszere, hanem az egyik legizgalmasabb földrajzi vita főszereplője is - írja a IFL Science.