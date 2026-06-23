Kiderült, hogy milyen hatása van a viccmesélésnek a szervezetre

Az apás viccek sokakból legfeljebb egy szemforgatást vagy egy fáradt mosolyt váltanak ki, a szakértők szerint azonban ezeknek az egyszerű szóvicceknek a szórakoztatáson túl pozitív hatásaik is lehetnek. Kutatások szerint a nevetés és a humor hozzájárulhat a stressz csökkentéséhez, miközben az agyműködésre is kedvező hatást gyakorolhat – számolt be róla a New York Post.

Az apás viccek nemcsak mosolyt csalhat az arcokra, hanem a stressz csökkentésében is segíthet

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A pszichológusok szerint az apás viccek sajátossága, hogy jellemzően egyszerű szójátékokra és kettős jelentésű kifejezésekre épülnek. Megértésük általában nem igényel bonyolult háttértudást vagy összetett helyzeteket, ezért széles körben érthetők és könnyen megoszthatók különböző korosztályok között.

Az apás viccek és a stressz kapcsolata

A szakértők szerint a nevetés mérhető élettani változásokat idéz elő a szervezetben. Csökkentheti a stresszhormonok, például a kortizol és az adrenalin szintjét, miközben növelheti az örömérzethez kapcsolódó vegyületek, köztük a dopamin, a szerotonin és az endorfin termelődését.

Egy korábbi tudományos áttekintés szerint már egyetlen nevetéssel töltött alkalom is jelentős mértékben mérsékelheti a kortizolszintet. A kutatók úgy vélik, hogy ez hozzájárulhat a jobb közérzethez és a stresszel szembeni ellenálló képesség növeléséhez.

A szóviccek megértése több mentális folyamat együttes működését igényli. A kutatások összefüggést találtak a szóviccek értelmezése, a kreatív gondolkodás, a nyelvi készségek és az eltérő jelentések közötti kapcsolatok felismerésének képessége között.

A szakértők szerint különösen gyermekkorban lehet fontos a humor szerepe, mivel a nevetés és a játék hozzájárulhat a tanulási folyamatokhoz, valamint a stressz kezelésének elsajátításához.

A közös nevetés nemcsak az egyénre, hanem a családi kapcsolatokra is pozitív hatást gyakorolhat. A kutatók szerint a humor fokozhatja az oxitocin termelődését, amely fontos szerepet játszik az emberek közötti kötődés kialakulásában. A szakértők úgy vélik, hogy a közösen átélt pozitív élmények segíthetnek a családtagok közötti bizalom és érzelmi kapcsolat erősítésében. Emiatt egy egyszerű apás vicc akár többet is jelenthet néhány másodpercnyi nevetésnél.