Így állíthatjuk meg a Föld felé száguldó gyilkos aszteroidákat

Az MIT Press Reader oldalán megjelent, Govert Schilling: Target Earth (Célpont a Föld) könyvén alapuló cikk részletesen körüljárja, milyen esélyeink és módszereink vannak a bolygónkat fenyegető aszteroidák megállítására, és rávilágít arra, hogy a legnagyobb akadályt talán nem is a technológia, hanem a politika jelenti.

Az aszteroidák kipusztíthatják a földi életet, amint az 66 millió éve történt a dinoszauruszokkal

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Aszteroidák: a probléma méretfüggő

Stephen Hawking egykor úgy vélte, hogy egy űrbéli becsapódás az emberiségre leselkedő egyik legnagyobb veszély, amely még egy globális pandémiánál is fenyegetőbb. A kérdés nem az, vajon eltalál-e minket egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Ha egy olyan hatalmas, nagyjából tíz kilométer átmérőjű objektum közeledne, mint amilyen 66 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kipusztulását okozta, teljesen tehetetlenek lennénk. Egy ilyen monstrumot megállítani körülbelül olyan lenne, mintha pingponglabdákkal próbálnánk eltéríteni egy felénk száguldó kamiont.

Szerencsére a szakértők szerint a bolygóvédelem terén a közepes méretű – 100 méterestől a körülbelül egy kilométeres átmérőig terjedő – égitestekre kell fókuszálnunk. Ezek viszonylag gyakoriak, és ha becsapódnak, egy egész országot vagy kontinenst képesek eltörölni a Föld színéről, tízmilliók életét követelve. Mivel egy ilyen katasztrófa – a tudomány jelenlegi állása szerint – megelőzhető, őrültség lenne nem felkészülni rá.

Hollywood tévedése és a valós megoldások

Az olyan kasszasikerek, mint az Armageddon, azt sugallják, hogy egy atombomba mindent megold. A valóságban a robbantás a legrosszabb stratégia: az így keletkező hatalmas törmelékfelhő ugyanazzal a sebességgel és irányban haladna tovább, így egyetlen nagy csapás helyett sörétes puskához hasonló, pusztító sorozatlövést kapna a bolygó.

A legéletképesebb stratégia az aszteroida pályájának finom módosítása, vagyis a kitérítés. Ha egy becsapódást évekkel vagy évtizedekkel korábban előre látunk, egy hajszálnyi sebességváltoztatás is elég a katasztrófa elkerüléséhez.

Ennek egyik módja a fizikai erőbehatás. A NASA 2022-ben a DART (Double Asteroid Redirection Test) misszió keretében sikeresen bizonyította, hogy egy űrszonda szándékos ütköztetése képes megváltoztatni egy égitest pályáját. Ezt a koncepciót fejleszti tovább a HAMMER projekt, amely gyakorlatilag tíz méter hosszú, 9 tonnás, nagy sebességű „faltörő kosok” bevetését jelentené. Elegendő figyelmeztetési idő esetén ezek az eszközök képesek lennének szó szerint arrébb lökni az égitestet.