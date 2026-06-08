Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ismeretlen objektumot észleltek a tudósok, senki sem tudja, mi lehet

Olvasta?

Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

aszteroida

Így állíthatjuk meg a Föld felé száguldó gyilkos aszteroidákat

25 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A világűr nem csupán egy csendes, üres végtelen, hanem egy nyüzsgő kozmikus „lövölde” is, tele repülő lövedékekkel – üstökösökkel, űrszeméttel és aszteroidákkal –, amelyek közül néhány bizony a Föld felé tarthat. Bár a mindennapjaink során ritkán gondolunk a fejünk felett lebegő kozmikus fenyegetésre, a csillagászok és űrkutatók folyamatosan az eget fürkészik aszteroidák után kutatva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aszteroidaarmageddonnasaföld

Az MIT Press Reader oldalán megjelent, Govert Schilling: Target Earth (Célpont a Föld) könyvén alapuló cikk részletesen körüljárja, milyen esélyeink és módszereink vannak a bolygónkat fenyegető aszteroidák megállítására, és rávilágít arra, hogy a legnagyobb akadályt talán nem is a technológia, hanem a politika jelenti. 

aszteroidák Artwork of a tyrannosaurus as an asteroid is about to strike the Earth. Tyrannosaurus was one of the very last dinosaurs, wiped out 65 million years ago during the extinction event that ended the Cretaceous period. Scientists believe that the incident was provoked by the impact of an asteroid or comet with the Earth off the coast of what is now Mexico. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
Az aszteroidák kipusztíthatják a földi életet, amint az 66 millió éve történt a dinoszauruszokkal
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Aszteroidák: a probléma méretfüggő

Stephen Hawking egykor úgy vélte, hogy egy űrbéli becsapódás az emberiségre leselkedő egyik legnagyobb veszély, amely még egy globális pandémiánál is fenyegetőbb. A kérdés nem az, vajon eltalál-e minket egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Ha egy olyan hatalmas, nagyjából tíz kilométer átmérőjű objektum közeledne, mint amilyen 66 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kipusztulását okozta, teljesen tehetetlenek lennénk. Egy ilyen monstrumot megállítani körülbelül olyan lenne, mintha pingponglabdákkal próbálnánk eltéríteni egy felénk száguldó kamiont. 

Szerencsére a szakértők szerint a bolygóvédelem terén a közepes méretű – 100 méterestől a körülbelül egy kilométeres átmérőig terjedő – égitestekre kell fókuszálnunk. Ezek viszonylag gyakoriak, és ha becsapódnak, egy egész országot vagy kontinenst képesek eltörölni a Föld színéről, tízmilliók életét követelve. Mivel egy ilyen katasztrófa – a tudomány jelenlegi állása szerint – megelőzhető, őrültség lenne nem felkészülni rá.

Hollywood tévedése és a valós megoldások

Az olyan kasszasikerek, mint az Armageddon, azt sugallják, hogy egy atombomba mindent megold. A valóságban a robbantás a legrosszabb stratégia: az így keletkező hatalmas törmelékfelhő ugyanazzal a sebességgel és irányban haladna tovább, így egyetlen nagy csapás helyett sörétes puskához hasonló, pusztító sorozatlövést kapna a bolygó.

A legéletképesebb stratégia az aszteroida pályájának finom módosítása, vagyis a kitérítés. Ha egy becsapódást évekkel vagy évtizedekkel korábban előre látunk, egy hajszálnyi sebességváltoztatás is elég a katasztrófa elkerüléséhez.

Ennek egyik módja a fizikai erőbehatás. A NASA 2022-ben a DART (Double Asteroid Redirection Test) misszió keretében sikeresen bizonyította, hogy egy űrszonda szándékos ütköztetése képes megváltoztatni egy égitest pályáját. Ezt a koncepciót fejleszti tovább a HAMMER projekt, amely gyakorlatilag tíz méter hosszú, 9 tonnás, nagy sebességű „faltörő kosok” bevetését jelentené. Elegendő figyelmeztetési idő esetén ezek az eszközök képesek lennének szó szerint arrébb lökni az égitestet. 

További, futurisztikusabb alternatívát jelenthet, ha óriási rakétahajtóművet rögzítenek a felszínre, ami lassan letolja az aszteroidát a halálos pályáról. Szintén működhet a termodinamikai elv: hatalmas műholdas lencsékkel, lézerekkel vagy a felszín egy pontjára fókuszált napfénnyel olyan forróságot lehetne előidézni, ami elpárologtatja a kőzetet, így a felszabaduló gázok rakétaként tolnák el az űrsziklát.

A legkifinomultabb megoldás a gravitációs vonósugarak (vagy gravitációs traktorok) alkalmazása. Ennek során egy kifejezetten nagy tömegű űrszondát küldenének az aszteroida mellé, amely éveken át vele párhuzamosan repülne. A két test közötti puszta gravitációs vonzás lassan és biztonságosan „elvontatná” a fenyegető objektumot anélkül, hogy akár csak hozzáérne.

A geopolitikai gát

A legnehezebb feladat azonban az emberi tényező leküzdése. Carl Sagan amerikai csillagász is figyelmeztetett a technológia kettős természetére: ha képesek vagyunk eltéríteni egy aszteroidát a Földtől, azzal a képességgel is rendelkezni fogunk, hogy szándékosan egy ellenséges országra irányítsuk azt. Ráadásul a finanszírozás és a felelősség is komoly politikai vitákat szül. Vajon az Egyesült Államok hajlandó lenne dollármilliárdokat áldozni egy olyan projektért, amely Kínát, vagy épp Zimbabwét védi meg?

A bolygóvédelem tehát jelenleg nemcsak technológiai, hanem diplomáciai kihívás is az ENSZ asztalán. Cselekedni azonban kell, mert a világűr veszélyei nem várnak a földi politikusok megegyezésére. Meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, mielőtt az idő végleg lejár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!