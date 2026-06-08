Így állíthatjuk meg a Föld felé száguldó gyilkos aszteroidákat

Az MIT Press Reader oldalán megjelent, Govert Schilling: Target Earth (Célpont a Föld) könyvén alapuló cikk részletesen körüljárja, milyen esélyeink és módszereink vannak a bolygónkat fenyegető aszteroidák megállítására, és rávilágít arra, hogy a legnagyobb akadályt talán nem is a technológia, hanem a politika jelenti.
Aszteroidák: a probléma méretfüggő
Stephen Hawking egykor úgy vélte, hogy egy űrbéli becsapódás az emberiségre leselkedő egyik legnagyobb veszély, amely még egy globális pandémiánál is fenyegetőbb. A kérdés nem az, vajon eltalál-e minket egy aszteroida, hanem az, hogy mikor. Ha egy olyan hatalmas, nagyjából tíz kilométer átmérőjű objektum közeledne, mint amilyen 66 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kipusztulását okozta, teljesen tehetetlenek lennénk. Egy ilyen monstrumot megállítani körülbelül olyan lenne, mintha pingponglabdákkal próbálnánk eltéríteni egy felénk száguldó kamiont.
Szerencsére a szakértők szerint a bolygóvédelem terén a közepes méretű – 100 méterestől a körülbelül egy kilométeres átmérőig terjedő – égitestekre kell fókuszálnunk. Ezek viszonylag gyakoriak, és ha becsapódnak, egy egész országot vagy kontinenst képesek eltörölni a Föld színéről, tízmilliók életét követelve. Mivel egy ilyen katasztrófa – a tudomány jelenlegi állása szerint – megelőzhető, őrültség lenne nem felkészülni rá.
Hollywood tévedése és a valós megoldások
Az olyan kasszasikerek, mint az Armageddon, azt sugallják, hogy egy atombomba mindent megold. A valóságban a robbantás a legrosszabb stratégia: az így keletkező hatalmas törmelékfelhő ugyanazzal a sebességgel és irányban haladna tovább, így egyetlen nagy csapás helyett sörétes puskához hasonló, pusztító sorozatlövést kapna a bolygó.
A legéletképesebb stratégia az aszteroida pályájának finom módosítása, vagyis a kitérítés. Ha egy becsapódást évekkel vagy évtizedekkel korábban előre látunk, egy hajszálnyi sebességváltoztatás is elég a katasztrófa elkerüléséhez.
Ennek egyik módja a fizikai erőbehatás. A NASA 2022-ben a DART (Double Asteroid Redirection Test) misszió keretében sikeresen bizonyította, hogy egy űrszonda szándékos ütköztetése képes megváltoztatni egy égitest pályáját. Ezt a koncepciót fejleszti tovább a HAMMER projekt, amely gyakorlatilag tíz méter hosszú, 9 tonnás, nagy sebességű „faltörő kosok” bevetését jelentené. Elegendő figyelmeztetési idő esetén ezek az eszközök képesek lennének szó szerint arrébb lökni az égitestet.
További, futurisztikusabb alternatívát jelenthet, ha óriási rakétahajtóművet rögzítenek a felszínre, ami lassan letolja az aszteroidát a halálos pályáról. Szintén működhet a termodinamikai elv: hatalmas műholdas lencsékkel, lézerekkel vagy a felszín egy pontjára fókuszált napfénnyel olyan forróságot lehetne előidézni, ami elpárologtatja a kőzetet, így a felszabaduló gázok rakétaként tolnák el az űrsziklát.
A legkifinomultabb megoldás a gravitációs vonósugarak (vagy gravitációs traktorok) alkalmazása. Ennek során egy kifejezetten nagy tömegű űrszondát küldenének az aszteroida mellé, amely éveken át vele párhuzamosan repülne. A két test közötti puszta gravitációs vonzás lassan és biztonságosan „elvontatná” a fenyegető objektumot anélkül, hogy akár csak hozzáérne.
A geopolitikai gát
A legnehezebb feladat azonban az emberi tényező leküzdése. Carl Sagan amerikai csillagász is figyelmeztetett a technológia kettős természetére: ha képesek vagyunk eltéríteni egy aszteroidát a Földtől, azzal a képességgel is rendelkezni fogunk, hogy szándékosan egy ellenséges országra irányítsuk azt. Ráadásul a finanszírozás és a felelősség is komoly politikai vitákat szül. Vajon az Egyesült Államok hajlandó lenne dollármilliárdokat áldozni egy olyan projektért, amely Kínát, vagy épp Zimbabwét védi meg?
A bolygóvédelem tehát jelenleg nemcsak technológiai, hanem diplomáciai kihívás is az ENSZ asztalán. Cselekedni azonban kell, mert a világűr veszélyei nem várnak a földi politikusok megegyezésére. Meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, mielőtt az idő végleg lejár.