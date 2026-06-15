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aszteroidák

Felforgathatja a tudományt ez az új elmélet az élet eredetéről

1 órája
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Az élet kialakulása bolygónkon mindig is az emberiség legnagyobb rejtélyei közé tartozott. A tudósok régóta keresik a választ arra, hogyan jelenhettek meg az első életformák a Földön. Most azonban egy izgalmas új kutatás meglepő fordulatot hozott a tudományos gondolkodásba. A texasi Southwest Research Institute (SwRI) kutatói ugyanis felfedezték, hogy az aszteroidák döntő szerepet játszhattak abban, hogy bolygónk élővilággal teli hellyé váljon.
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aszteroidákéletFöld

A hagyományos elképzelések szerint az aszteroidabecsapódások pusztító katasztrófákat okoztak, amelyek inkább kiirtották az életet, mintsem elősegítették volna azt. Ezzel szemben az új kutatási eredmények alapjaiban változtatják meg ezt a nézetet. A tudósok most úgy vélik, hogy ezek a kozmikus ütközések valójában alapvető fontosságú építőköveket és kedvező körülményeket teremthettek az élet megjelenéséhez. Következésképpen az aszteroidák nem ellenségei, hanem segítői voltak az élet születésének.

aszteroidák
Az SwRI Intézet tudósa, Dr. Simone Marchi alkotta meg a korai Föld művészi ábrázolását, amelyen a felszínt aszteroidák becsapódásai sújtották, olyan hidrotermális körülményeket teremtve, amelyek elősegíthették az élet fejlődését. A bombázás ezen fázisában minden egyes becsapódás akár 100-szoros hidrotermális aktivitást is generált, mint ami a mai Yellowstone Nemzeti Parkban megfigyelhető
Fotó: Southwest Research Institute

Aszteroidák: a víz és az élet építőköveinek kozmikus utazása

A Southwest Research Institute szakemberei különösen fontos felfedezést tettek a víz eredetével kapcsolatban. Kutatásaik szerint az aszteroidabecsapódások jelentős mennyiségű vizet szállíthattak a Földre. Ez azért különösen jelentős, mert a víz az élet kialakulása szempontjából nélkülözhetetlen elem. A korai Föld felszínén megjelenő óceánok tehát részben ezeknek a kozmikus látogatóknak köszönhetik létezésüket. 

Ezen túlmenően az aszteroidák nem csak vizet hoztak magukkal. A kutatók kimutatták, hogy ezek az űrsziklák szerves molekulákat és aminosavakat is tartalmaztak. Ezek az anyagok képezik az élet alapvető építőköveit, amelyek nélkül a biológiai rendszerek soha nem jöhettek volna létre. Mindezek fényében az aszteroidák igazi kozmikus futárszolgálatként működtek, amelyek a Föld számára életadó csomagokat szállítottak a világűrből.

A becsapódások áldásos következményei

Az aszteroidabecsapódások nem csak anyagokat szállítottak, hanem kedvező környezeti feltételeket is teremtettek. A hatalmas energia, amely a becsapódásokkor felszabadult, lokálisan felmelegítette a környezetet és hidrotermális rendszereket hozott létre. Ezek a forró, ásványokban gazdag vizek ideális körülményeket biztosítottak a bonyolult kémiai reakciókhoz. A tudósok szerint éppen ezekben a környezetekben indulhattak meg azok a folyamatok, amelyek végül az első élőlények kialakulásához vezettek. 

Az SwRI kutatócsoportja számítógépes szimulációkat is végzett, hogy jobban megértsék ezeket a folyamatokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a becsapódások gyakorisága és intenzitása a korai Földön ideális volt az élet kialakulásához. Sem túl gyakori, sem túl ritka nem volt az aszteroida aktivitás. Ez a tökéletes egyensúly lehetővé tette, hogy a bolygónk fokozatosan olyan hellyé váljon, ahol az élet nemcsak megjelent, hanem virágozni is tudott. Összességében tehát a kozmikus bombázás, amely első pillantásra katasztrofálisnak tűnik, valójában az élet bölcsőjévé formálta a Földet. 

 

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