Örökre a Föld gyomrába rejthetik az atomhulladékot

Finnország délnyugati részén, az Olkiluoto atomerőmű közelében csaknem kétmilliárd éves alapkőzet húzódik a felszín alatt. Ebbe a rendkívül stabil kőzetbe vájták bele az Onkalo nevű föld alatti atomtemetőt, amelynek az a feladata, hogy „örök időre” biztonságosan temesse el és tárolja az ország radioaktív hulladékát.
Miért különleges a finn atomtemető?
Az Onkalo lehet a világ első olyan végleges geológiai tárolója, amely ténylegesen fogadni kezdi a kiégett nukleáris fűtőanyagot.
A létesítmény 433 méterrel a földfelszín alatt található, és összesen 6500 tonna urán tárolására alkalmas. Ez várhatóan az elkövetkező száz évre elegendő kapacitás lesz a finn atomhulladék számára.
A radioaktív anyag jelenleg vízzel töltött medencékben hűl egy közeli átmeneti tárolóban, de a tervek szerint még júniusban megkapják a működési engedélyt, és még az idén megkezdődhet a hulladék áthelyezése a föld mélyére.
Hogyan zárják el a nukleáris hulladékot?
A kiégett fűtőelemeket először rendkívül korrózióálló rézkapszulákba helyezik. Ezeket mély furatokba engedik le, majd bentonit agyaggal veszik körül, amely természetes védőréteget képez. Amikor egy-egy mintegy 300 méter hosszú alagút megtelik, vasbetonnal megerősített dugóval zárják le. A tervek szerint a tároló legalább 100 ezer évig biztonságosan magába zárja a radioaktív anyagokat.
Milyen veszélyek fenyegethetik az atomtemetőt?
A szakemberek nemcsak évszázadokban, hanem akár egymillió éves időtávban is vizsgálták a lehetséges kockázatokat.
A legnagyobb veszélyt a rézkapszulák korróziója, illetve a jövőbeni jégkorszakok során fellépő földrengések jelenthetik.
Ha egy kapszula megsérülne, radioaktív anyag szivároghatna ki. Az eddigi biztonsági elemzések ugyanakkor kedvező eredményeket mutattak, ezért a finn hatóságok várhatóan még idén vagy jövő év elején engedélyezhetik az üzemelést.
Miért támogatják a finnek az atomtemető megnyitását?
Miközben hasonló projektek több országban heves ellenállásba ütköztek, Finnországban az atomenergia társadalmi támogatottsága történelmi csúcson van.
A lakosság jelentős része bízik a sugárvédelmi hatóság vizsgálataiban, és elfogadja, hogy a Finnországban keletkező nukleáris hulladékot az ország határain belül kell kezelni.
- A környezetvédő szervezetek továbbra is figyelmeztetnek arra, hogy senki sem garantálhatja egy ilyen létesítmény teljes biztonságát több tízezer évre előre, de ha az Onkalo beváltja a hozzá fűzött reményeket, új korszakot nyithat a nukleáris hulladék kezelésében - írja a Science Alert.