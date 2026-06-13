Örökre a Föld gyomrába rejthetik az atomhulladékot

Finnország délnyugati részén, az Olkiluoto atomerőmű közelében csaknem kétmilliárd éves alapkőzet húzódik a felszín alatt. Ebbe a rendkívül stabil kőzetbe vájták bele az Onkalo nevű föld alatti atomtemetőt, amelynek az a feladata, hogy „örök időre” biztonságosan temesse el és tárolja az ország radioaktív hulladékát.

Finnország délnyugati része a Balti-ősföldhöz tartozik, így a szakértők szerint a kőzet elég stabil ahhoz, hogy az atomtemető biztonságosan működjön

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Miért különleges a finn atomtemető?

Az Onkalo lehet a világ első olyan végleges geológiai tárolója, amely ténylegesen fogadni kezdi a kiégett nukleáris fűtőanyagot.

A létesítmény 433 méterrel a földfelszín alatt található, és összesen 6500 tonna urán tárolására alkalmas. Ez várhatóan az elkövetkező száz évre elegendő kapacitás lesz a finn atomhulladék számára.

A radioaktív anyag jelenleg vízzel töltött medencékben hűl egy közeli átmeneti tárolóban, de a tervek szerint még júniusban megkapják a működési engedélyt, és még az idén megkezdődhet a hulladék áthelyezése a föld mélyére.

Hogyan zárják el a nukleáris hulladékot?

A kiégett fűtőelemeket először rendkívül korrózióálló rézkapszulákba helyezik. Ezeket mély furatokba engedik le, majd bentonit agyaggal veszik körül, amely természetes védőréteget képez. Amikor egy-egy mintegy 300 méter hosszú alagút megtelik, vasbetonnal megerősített dugóval zárják le. A tervek szerint a tároló legalább 100 ezer évig biztonságosan magába zárja a radioaktív anyagokat.

Milyen veszélyek fenyegethetik az atomtemetőt?

A szakemberek nemcsak évszázadokban, hanem akár egymillió éves időtávban is vizsgálták a lehetséges kockázatokat.

A legnagyobb veszélyt a rézkapszulák korróziója, illetve a jövőbeni jégkorszakok során fellépő földrengések jelenthetik.

Ha egy kapszula megsérülne, radioaktív anyag szivároghatna ki. Az eddigi biztonsági elemzések ugyanakkor kedvező eredményeket mutattak, ezért a finn hatóságok várhatóan még idén vagy jövő év elején engedélyezhetik az üzemelést.

Miért támogatják a finnek az atomtemető megnyitását?

Miközben hasonló projektek több országban heves ellenállásba ütköztek, Finnországban az atomenergia társadalmi támogatottsága történelmi csúcson van.

A lakosság jelentős része bízik a sugárvédelmi hatóság vizsgálataiban, és elfogadja, hogy a Finnországban keletkező nukleáris hulladékot az ország határain belül kell kezelni.