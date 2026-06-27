Rejtélyes fáradtság gyötri? Ennek a vitaminnak a hiánya okozhatja

A B12-vitamin fontos szerepet játszik a vörösvértestek képzésében, az idegrendszer működésében és a DNS előállításában. A felnőtteknek naponta mindössze néhány mikrogrammra van szükségük belőle. Ez szinte felfoghatatlanul kevés, mégis hatalmas jelentősége van az egészség szempontjából – írja a Science Daily.

A B12-vitamin kulcsfontosságú a mitokondriumok működésében

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A B12-vitamin története és természetes forrásai

A B12-vitamin története csaknem száz évre nyúlik vissza. George Minot és William Murphy 1926-ban számolt be arról, hogy a májban gazdag étrend segíthet a vészes vérszegénység kezelésében, amely akkoriban gyakran halálos betegség volt. Később a kutatók azonosították a májban található hatóanyagot:

ez lett a B12-vitamin, más néven kobalamin.

A B12-hiány ma is gyakori, főként időseknél, vegánoknál, vegetáriánusoknál és azoknál, akiknél romlik a felszívódás. A vitamin természetes formában főként állati eredetű élelmiszerekben – például húsban, halban, tojásban és tejtermékekben – található meg.

Az életkor előrehaladtával a felszívódás is gyengülhet. Ennek egyik oka, hogy egyes idősebb emberek kevesebb gyomorsavat termelnek, márpedig a gyomorsav elengedhetetlen ahhoz, hogy a B12-vitamin felszabaduljon az ételekből. Bizonyos gyomorbetegségek, a testsúlycsökkentő műtétek, valamint egyes cukorbetegségre vagy refluxra szedett gyógyszerek szintén ronthatják a felszívódást.

Mire jó a B12-vitamin?

A B12-vitamin hiányát hagyományosan a vérszegénységgel kapcsolják össze. Ha nincs elég B12 a szervezetben, a csontvelő nem tud megfelelő vörösvértesteket termelni. Ilyenkor nagyobb, éretlen sejtek kerülhetnek a vérbe, amelyek kevésbé hatékonyak az oxigénszállításban.

A fáradtság azonban nem feltétlenül csak emiatt jelentkezik. A B12-vitamin két fontos enzim működéséhez is szükséges:

az egyik a DNS előállításában vesz részt,

a másik pedig a mitokondriumok munkáját segíti.

A mitokondriumok a sejtek energiatermelő központjai.

Egy 2026-os kutatás szerint az alacsony B12-szint zavart okozhat a mitokondriális DNS működésében, és csökkentheti az energiatermelést a laboratóriumban vizsgált izomsejtekben. Egy másik, idős nőstény egereken végzett vizsgálatban a B12 pótlása javította az izmok mitokondriumainak több jellemzőjét.