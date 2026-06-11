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óceán

Holtak városát rejtette az óceán mélye

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Valóságos vízi nekropoliszt fedeztek fel a tengerbiológusok. Az Indiai-óceán egyik mélytengeri törészónájában a kutatók csaknem 500 bálnamaradványt azonosítottak, köztük több mint ötmillió éves fosszíliákat. A lelőhely nemcsak a mélytengeri ökoszisztémák működésébe nyújt betekintést, hanem a cetfélék evolúciójának kutatásához is fontos adatokat szolgáltathat.
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óceánbálnafosszília

A tudósok az Ausztrália és az Antarktisz között húzódó Diamantina-törészónában végeztek vizsgálatokat. A mintegy 1200 kilométer hosszú mélytengeri hasadék egyes pontjai több mint 7000 méter mélyre nyúlnak. A kutatók itt összesen 485 bálnatetemhez vagy fosszilis maradványhoz kapcsolódó helyszínt dokumentáltak.

Az Indiai-óceán egyik mélytengeri törészónájában a kutatók csaknem 500 bálnamaradványt azonosítottak, köztük több mint ötmillió éves fosszíliákat
Az Indiai-óceán egyik mélytengeri törészónájában a kutatók csaknem 500 bálnamaradványt azonosítottak, köztük több mint ötmillió éves fosszíliákat
Fotó: RODRIGO FRISCIONE / Connect Images

Csaknem ötszáz bálnamaradvány került elő

A felfedezés a Global Hadal Exploration Programme kutatási program keretében történt. A kutatók 2023 februárjában, a Fendouzhe nevű emberes tengeralattjáró egyik merülése során találták meg az első bálnatetemet.

Az ezt követő hetekben további 32 merülést hajtottak végre. A feltárás során 476 fosszilizálódott bálnamaradványt és öt jelenleg is aktív bálnatetem-ökoszisztémát azonosítottak. 

A legrégebbi vizsgált koponya kora elérte az 5,26 millió évet.

A helyszín különlegessége, hogy a maradványok nagy része csőröscetféléktől származik. Ezek a mélytengeri életmódhoz alkalmazkodott bálnák sűrű csontszerkezetű koponyával rendelkeznek, amely kedvezhetett a fosszíliák hosszú távú megőrződésének.

A mélytenger egyik ritka táplálékforrása

A mélytengeri környezet rendkívül zord. Ezer méteres mélység alatt már nem jut le a napfény, a hőmérséklet alig haladja meg a fagypontot, miközben a víznyomás is rendkívül nagy. Ebben a környezetben a lesüllyedő bálnatetemek fontos táplálékforrást jelentenek.

Egyetlen elhullott állat évekre vagy akár évtizedekre is tápanyagforrást biztosíthat a környék élőlényeinek.

A kutatók az aktív bálnatetemek környezetében gazdag élővilágot figyeltek meg. Mikrobiális szőnyegek, zombiférgeknek nevezett Osedax-fajok, kígyókarú csillagok és különböző kagylók éltek a tetemek körül. Ezek közül több szervezet olyan mikrobákkal áll kapcsolatban, amelyek nem napfényből, hanem kémiai folyamatokból nyerik az energiát.

Miért éppen itt gyűltek össze?

A kutatók egyelőre nem tudják biztosan, miért halmozódott fel ilyen nagy mennyiségű bálnamaradvány éppen ezen a területen.

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a Diamantina-törészóna természetes gyűjtőterületként működik, ahol a lesüllyedő tetemek összegyűlnek. Ezt segítheti a hasadék V alakú domborzata is, amely a tengerfenék bizonyos részeire terelheti a maradványokat.

Az is elképzelhető, hogy a csőröscetfélék sajátos életmódja szerepet játszik a jelenségben. Ezek az állatok nagy mélységekben vadásznak tintahalakra és halakra. A kutatók szerint a rendkívül mély merülések jelentős élettani terhelést okozhatnak számukra, ami növelheti az elhullás kockázatát.

Évmilliók evolúciós nyomai egy helyen

A lelőhely nemcsak ökológiai, hanem őslénytani szempontból is figyelemre méltó. A maradványok egy olyan fosszilis archívumot alkotnak, amely több millió év cetféléinek történetét őrizheti.

A kutatók legalább egy korábban ismeretlen, kihalt csőröscetfaj nyomaira bukkantak, és feltételezik, hogy további új fajok maradványai is előkerülhetnek a jövőbeni vizsgálatok során.

  • A helyszín így egyszerre nyújt betekintést a mélytengeri élet működésébe és a bálnák evolúciós múltjába, miközben a kutatások szerint a terület még számos feltáratlan titkot rejthet.

A teljes tanulmány a Nature magazinban olvasható.

 

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