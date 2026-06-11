Holtak városát rejtette az óceán mélye

A tudósok az Ausztrália és az Antarktisz között húzódó Diamantina-törészónában végeztek vizsgálatokat. A mintegy 1200 kilométer hosszú mélytengeri hasadék egyes pontjai több mint 7000 méter mélyre nyúlnak. A kutatók itt összesen 485 bálnatetemhez vagy fosszilis maradványhoz kapcsolódó helyszínt dokumentáltak.
Csaknem ötszáz bálnamaradvány került elő
A felfedezés a Global Hadal Exploration Programme kutatási program keretében történt. A kutatók 2023 februárjában, a Fendouzhe nevű emberes tengeralattjáró egyik merülése során találták meg az első bálnatetemet.
Az ezt követő hetekben további 32 merülést hajtottak végre. A feltárás során 476 fosszilizálódott bálnamaradványt és öt jelenleg is aktív bálnatetem-ökoszisztémát azonosítottak.
A legrégebbi vizsgált koponya kora elérte az 5,26 millió évet.
A helyszín különlegessége, hogy a maradványok nagy része csőröscetféléktől származik. Ezek a mélytengeri életmódhoz alkalmazkodott bálnák sűrű csontszerkezetű koponyával rendelkeznek, amely kedvezhetett a fosszíliák hosszú távú megőrződésének.
A mélytenger egyik ritka táplálékforrása
A mélytengeri környezet rendkívül zord. Ezer méteres mélység alatt már nem jut le a napfény, a hőmérséklet alig haladja meg a fagypontot, miközben a víznyomás is rendkívül nagy. Ebben a környezetben a lesüllyedő bálnatetemek fontos táplálékforrást jelentenek.
Egyetlen elhullott állat évekre vagy akár évtizedekre is tápanyagforrást biztosíthat a környék élőlényeinek.
A kutatók az aktív bálnatetemek környezetében gazdag élővilágot figyeltek meg. Mikrobiális szőnyegek, zombiférgeknek nevezett Osedax-fajok, kígyókarú csillagok és különböző kagylók éltek a tetemek körül. Ezek közül több szervezet olyan mikrobákkal áll kapcsolatban, amelyek nem napfényből, hanem kémiai folyamatokból nyerik az energiát.
Miért éppen itt gyűltek össze?
A kutatók egyelőre nem tudják biztosan, miért halmozódott fel ilyen nagy mennyiségű bálnamaradvány éppen ezen a területen.
Az egyik lehetséges magyarázat szerint a Diamantina-törészóna természetes gyűjtőterületként működik, ahol a lesüllyedő tetemek összegyűlnek. Ezt segítheti a hasadék V alakú domborzata is, amely a tengerfenék bizonyos részeire terelheti a maradványokat.
Az is elképzelhető, hogy a csőröscetfélék sajátos életmódja szerepet játszik a jelenségben. Ezek az állatok nagy mélységekben vadásznak tintahalakra és halakra. A kutatók szerint a rendkívül mély merülések jelentős élettani terhelést okozhatnak számukra, ami növelheti az elhullás kockázatát.
Évmilliók evolúciós nyomai egy helyen
A lelőhely nemcsak ökológiai, hanem őslénytani szempontból is figyelemre méltó. A maradványok egy olyan fosszilis archívumot alkotnak, amely több millió év cetféléinek történetét őrizheti.
A kutatók legalább egy korábban ismeretlen, kihalt csőröscetfaj nyomaira bukkantak, és feltételezik, hogy további új fajok maradványai is előkerülhetnek a jövőbeni vizsgálatok során.
- A helyszín így egyszerre nyújt betekintést a mélytengeri élet működésébe és a bálnák evolúciós múltjába, miközben a kutatások szerint a terület még számos feltáratlan titkot rejthet.
A teljes tanulmány a Nature magazinban olvasható.