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felfedezés

Aranyat kerestek, de annál is ritkább kincsre bukkantak

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Aranylelőhelyek után kutattak Nyugat-Ausztráliában, amikor valami sokkal ritkábbra bukkantak a geológusok. A felszín alatt egy ősi becsapódási kráter rejtőzött, amelyet évmilliók eróziója szinte teljesen eltüntetett. A felfedezés azért is különleges, mert a világon mindössze a második olyan ismert kráter, amely a Föld legősibb kőzetei között alakult ki.
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felfedezésaranynyugat - ausztráliaora bandeastern goldfieldsbecsapódási kráter

Bolygónk történetében kulcsszerepet játszottak a meteoritbecsapódások – gondoljunk csak a dinoszauruszok kihalására, amely lehetőséget adott az emlősök fejlődésének. Ám meglepően kevés becsapódási kráter maradt meg, mivel a lemeztektonika, az erózió és egyéb folyamatok az évmilliók során a nyomukat is eltörölték. Ezért számít rendkívüli felfedezésnek az Ora Banda névre keresztelt becsapódási kráter, amelyet egy híres ausztrál aranyvidék alatt azonosítottak.

Ausztrália híres az aranybányászatáról, azonban a kutatók által fellelt becsapódási kráter még az aranynál is fontosabb felfedezés lehet
Ausztrália híres az aranybányászatáról, azonban a kutatók által fellelt becsapódási kráter még az aranynál is fontosabb felfedezés lehet
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Hogyan bukkantak rá a becsapódási kráterre?

A történet egy rutinszerű geológiai felméréssel kezdődött Nyugat-Ausztrália Eastern Goldfields régiójában. A kutatók gravitációs mérések alkalmával egy szokatlan, kör alakú anomáliát észleltek a felszín alatt.

 A további vizsgálatokhoz fúrásokat végeztek, majd kőzetmintákat elemeztek. Bár a kráternek a felszínen szinte semmilyen látható nyoma nem maradt, a mélyből előkerülő kőzetek egyre több bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy egy korai kréta időszaki kozmikus becsapódás helyszínére bukkantak.

Milyen nyomokat hagyott maga után a becsapódás?

A kutatók úgynevezett shatter cone képződményeket találtak, amelyek csak rendkívül nagy energiájú becsapódások során keletkeznek. Emellett becsapódási breccsákat is azonosítottak. Ezek olyan kőzetek, amelyekben a robbanásszerűen összetört kőzetdarabokat forrasztotta össze ismét a hatalmas nyomás később. A mintákban apró üvegcseppeket is találtak, amelyek a becsapódás során megolvadt szilikátos anyagból keletkeztek.

Milyen meteorit hozhatta létre a krátert?

Az üvegcseppek kémiai elemzése különösen izgalmas eredményt hozott. A kutatók a környező kőzetekhez képest jóval magasabb nikkel-, kobalt-, irídium-, platina-, palládium- és ródiumtartalmat mértek. 

Ezek az úgynevezett sziderofil elemek a Föld kérgében ritkák, a vasmeteoritokban viszont gyakoriak. Az eredmények azt mutatják, hogy egy vasban gazdag meteorit csapódott be a területre. 

A becsapódáskor aranytartalmú kőzetek is a levegőbe repültek, amelyek később visszahullva aranyrögök formájában beépültek a breccsákba. A kialakult szerkezet átmérője elérheti a 4 kilométert.

Miért fontos ez a becsapódási kráter?

A fúrásokban megtalálható breccsa
A fúrásokban megtalálható breccsa
Kredit: Quintero et al., Meteorit. Planet. Sci., 2026

Az Ora Banda igazi különlegessége már nem az aranyban rejlik, hanem az ősi zöldkőzetekben kialakult kráterben. A zöldkőzetek Föld legősibb fennmaradt kőzetei közé tartoznak, ezért rendkívül értékes információkat őriznek bolygónk korai történetéről. 

  • A lelőhely segíthet jobban megérteni, hogyan hatottak a meteoritbecsapódások a fiatal Föld fejlődésére. 
  • A felfedezés a korai Mars tanulmányozásához is hasznos összehasonlítási alapot nyújthat. 
  • A felfedezés arra is rámutat, hogy más ősi kőzetvidékek alatt további, eddig ismeretlen becsapódási kráterek rejtőzhetnek - írja a Science Alert.

 

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