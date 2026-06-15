Aranyat kerestek, de annál is ritkább kincsre bukkantak

Bolygónk történetében kulcsszerepet játszottak a meteoritbecsapódások – gondoljunk csak a dinoszauruszok kihalására, amely lehetőséget adott az emlősök fejlődésének. Ám meglepően kevés becsapódási kráter maradt meg, mivel a lemeztektonika, az erózió és egyéb folyamatok az évmilliók során a nyomukat is eltörölték. Ezért számít rendkívüli felfedezésnek az Ora Banda névre keresztelt becsapódási kráter, amelyet egy híres ausztrál aranyvidék alatt azonosítottak.

Ausztrália híres az aranybányászatáról, azonban a kutatók által fellelt becsapódási kráter még az aranynál is fontosabb felfedezés lehet

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Hogyan bukkantak rá a becsapódási kráterre?

A történet egy rutinszerű geológiai felméréssel kezdődött Nyugat-Ausztrália Eastern Goldfields régiójában. A kutatók gravitációs mérések alkalmával egy szokatlan, kör alakú anomáliát észleltek a felszín alatt.

A további vizsgálatokhoz fúrásokat végeztek, majd kőzetmintákat elemeztek. Bár a kráternek a felszínen szinte semmilyen látható nyoma nem maradt, a mélyből előkerülő kőzetek egyre több bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy egy korai kréta időszaki kozmikus becsapódás helyszínére bukkantak.

Milyen nyomokat hagyott maga után a becsapódás?

A kutatók úgynevezett shatter cone képződményeket találtak, amelyek csak rendkívül nagy energiájú becsapódások során keletkeznek. Emellett becsapódási breccsákat is azonosítottak. Ezek olyan kőzetek, amelyekben a robbanásszerűen összetört kőzetdarabokat forrasztotta össze ismét a hatalmas nyomás később. A mintákban apró üvegcseppeket is találtak, amelyek a becsapódás során megolvadt szilikátos anyagból keletkeztek.

Milyen meteorit hozhatta létre a krátert?

Az üvegcseppek kémiai elemzése különösen izgalmas eredményt hozott. A kutatók a környező kőzetekhez képest jóval magasabb nikkel-, kobalt-, irídium-, platina-, palládium- és ródiumtartalmat mértek.

Ezek az úgynevezett sziderofil elemek a Föld kérgében ritkák, a vasmeteoritokban viszont gyakoriak. Az eredmények azt mutatják, hogy egy vasban gazdag meteorit csapódott be a területre.

A becsapódáskor aranytartalmú kőzetek is a levegőbe repültek, amelyek később visszahullva aranyrögök formájában beépültek a breccsákba. A kialakult szerkezet átmérője elérheti a 4 kilométert.