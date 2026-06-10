Beszédgént ültettek egerekbe; ami utána jött, arra nincsenek szavak

A beszéd kialakulását és fejlődését vizsgáló kutatás középpontjában a NOVA1 nevű gén állt, amely egy olyan fehérjét kódol, amely fontos szerepet játszik az RNS működésének szabályozásában. A gén számos állatfajban megtalálható, a madaraktól az emlősökig, az emberekben azonban egy apró, de egyedi változat fordul elő. A kutatók ezt az emberi génváltozatot ültették be egerekbe, majd megvizsgálták, milyen hatással van az állatok viselkedésére és hangadására.

Amerikai kutatók egy emberre jellemző génváltozatot ültettek egerekbe. A cél az volt, hogy jobban megértsék a beszéd evolúciós hátterét

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A beszéd kutatása: már az egérkölykök hangja is eltért

Az egérkölykök ultrahangos cincogással kommunikálnak anyjukkal. A vizsgálatok szerint azok a kölykök, amelyek az emberi NOVA1-változatot hordozták, más hangmintázatokat produkáltak, mint a hagyományos génváltozattal rendelkező társaik.

A kutatók azt találták, hogy a módosított állatok hangjai magasabb hangfekvésűek voltak, és a megszokottól eltérő hangkészletet használtak. A nyelvkutatásban alkalmazott besorolási rendszer szerint egyes hangtípusok gyakorisága is megváltozott.

Felnőttként összetettebb udvarlási hangokat adtak ki a módosított egerek

A különbségek nem tűntek el az állatok fejlődése során. Amikor a hím egerek nőstények közelében udvarlási hangokat adtak ki, az emberi génváltozatot hordozó egyedek összetettebb, magas frekvenciájú vokalizációt mutattak, mint a kontrollcsoport tagjai.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy a NOVA1 szerepet játszhat a hangadás szabályozásában, és hozzájárulhat a komplexebb kommunikáció kialakulásához.

Egyetlen aminosav különbözteti meg

Az emberi NOVA1-változat mindössze egyetlen aminosavban tér el a más állatokban megtalálható formától. A fehérje 197. pozíciójában az izoleucint valin váltja fel.

A vizsgálatok alapján ez a módosulás nem befolyásolta a fehérje működését az agy fejlődésével vagy a mozgásszabályozással összefüggő folyamatokban. Ugyanakkor hatással volt azokra a génekre, amelyek kapcsolatban állnak a vokalizációval.

A kutatók több olyan gént is azonosítottak, amelyek egyszerre kapcsolódnak a hangadáshoz és a NOVA1 szabályozó tevékenységéhez. Ez tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a gén részt vesz a kommunikációs képességek kialakításában.