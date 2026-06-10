Beszédgént ültettek egerekbe; ami utána jött, arra nincsenek szavak

A beszéd kialakulását és fejlődését vizsgáló kutatás középpontjában a NOVA1 nevű gén állt, amely egy olyan fehérjét kódol, amely fontos szerepet játszik az RNS működésének szabályozásában. A gén számos állatfajban megtalálható, a madaraktól az emlősökig, az emberekben azonban egy apró, de egyedi változat fordul elő. A kutatók ezt az emberi génváltozatot ültették be egerekbe, majd megvizsgálták, milyen hatással van az állatok viselkedésére és hangadására.
A beszéd kutatása: már az egérkölykök hangja is eltért
Az egérkölykök ultrahangos cincogással kommunikálnak anyjukkal. A vizsgálatok szerint azok a kölykök, amelyek az emberi NOVA1-változatot hordozták, más hangmintázatokat produkáltak, mint a hagyományos génváltozattal rendelkező társaik.
A kutatók azt találták, hogy a módosított állatok hangjai magasabb hangfekvésűek voltak, és a megszokottól eltérő hangkészletet használtak. A nyelvkutatásban alkalmazott besorolási rendszer szerint egyes hangtípusok gyakorisága is megváltozott.
Felnőttként összetettebb udvarlási hangokat adtak ki a módosított egerek
A különbségek nem tűntek el az állatok fejlődése során. Amikor a hím egerek nőstények közelében udvarlási hangokat adtak ki, az emberi génváltozatot hordozó egyedek összetettebb, magas frekvenciájú vokalizációt mutattak, mint a kontrollcsoport tagjai.
A kutatók szerint ez arra utal, hogy a NOVA1 szerepet játszhat a hangadás szabályozásában, és hozzájárulhat a komplexebb kommunikáció kialakulásához.
Egyetlen aminosav különbözteti meg
Az emberi NOVA1-változat mindössze egyetlen aminosavban tér el a más állatokban megtalálható formától. A fehérje 197. pozíciójában az izoleucint valin váltja fel.
A vizsgálatok alapján ez a módosulás nem befolyásolta a fehérje működését az agy fejlődésével vagy a mozgásszabályozással összefüggő folyamatokban. Ugyanakkor hatással volt azokra a génekre, amelyek kapcsolatban állnak a vokalizációval.
A kutatók több olyan gént is azonosítottak, amelyek egyszerre kapcsolódnak a hangadáshoz és a NOVA1 szabályozó tevékenységéhez. Ez tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a gén részt vesz a kommunikációs képességek kialakításában.
A neandervölgyiekben sem volt jelen
A tanulmány egyik figyelemre méltó eredménye, hogy a jelenlegi adatok szerint a neandervölgyiek és a gyenyiszovai emberek nem hordozták ezt az emberre jellemző génváltozatot. Náluk ugyanaz a NOVA1-fehérje volt jelen, amely más állatokban is megtalálható.
A kutatók feltételezése szerint az emberi változat egy afrikai őspopulációban jelenhetett meg, majd elterjedt a modern emberek között. Elképzelhető, hogy bizonyos előnyöket biztosított a vokális kommunikáció terén, bár a beszéd kialakulását valószínűleg számos más gén és környezeti tényező is befolyásolta.
A kutatás eredményei azt sugallják, hogy a NOVA1 egyike lehet azoknak a genetikai tényezőknek, amelyek hozzájárultak az emberi kommunikáció fejlődéséhez, de önmagában nem ad teljes magyarázatot a beszéd eredetére.
A tanulmány a Nature Communications folyóiratban jelent meg.