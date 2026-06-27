A Biblia egyik legsötétebb történetét magyarázzák az elveszett kéziratok, megdöbbentő felfedezés született

Elveszett Szent Ágoston-prédikációkra bukkantak egy lengyel könyvtár ősi kéziratában. A Daily Mail beszámolója szerint a 12. századi latin nyelvű szövegek a Biblia egyik legtitokzatosabb történetével, Saul király és az endóri boszorkány találkozásával foglalkoznak.

Elveszett prédikációk írhatják át a Biblia egyik titokzatos fejezetét. Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Új részletek derültek ki a Biblia egyik legtitokzatosabb történetéről

A kéziratok szerzője Szent Ágoston, a nyugati kereszténység egyik legnagyobb hatású teológusa, akit sokan Pál apostol után a kereszténység legjelentősebb gondolkodójának tartanak.

A kutatók szerint az újonnan azonosított prédikációk Saul király történetét elemzik, amikor a Biblia szerint felkereste az endóri boszorkányt, aki megidézte a már elhunyt Sámuel prófétát. A történet évszázadok óta foglalkoztatja a zsidó és keresztény teológusokat, mert úgy tűnik, mintha a halottidézés valóban sikerrel járt volna.

A most előkerült prédikációkban Szent Ágoston ezt a kérdést vizsgálja. Azt boncolgatja, vajon Saul valóban Sámuel prófétával találkozott-e, vagy csupán valamilyen természetfeletti megtévesztéssel állt szemben.

Végül arra a következtetésre jutott, hogy az endóri boszorkánynak nem volt hatalma a halottak felett.

Ha Sámuel valóban megjelent Saul előtt, az kizárólag Isten akaratából történhetett, nem pedig a boszorkány varázslata miatt.

Christian Tornau, a Würzburgi Egyetem latin nyelvésze elmondta, hogy az első prédikáció egy vasárnapi istentiszteleten hangzott el, és Isten igazságosságának kérdésével, valamint a különböző értelmezési lehetőségekkel zárult.

A második prédikációt a következő szerdán mondta el Szent Ágoston, ekkor már részletesebben mérlegelte az egyes magyarázatokat.

A kutatók kiemelték, hogy Szent Ágoston nem adott végleges választ hallgatóságának. Inkább több lehetséges értelmezést ismertetett, és a hívekre bízta, hogy saját következtetésre jussanak. Christian Tornau szerint ez a tanító és retorikai módszer jól illeszkedik Szent Ágoston ismert stílusához.

A szakember hangsúlyozta, hogy a szöveg stílusa, humora és tartalma egyaránt azt támasztja alá, hogy valóban Szent Ágoston műveiről van szó.

Mivel korábban előfordultak hamisított, Szent Ágostonnak tulajdonított írások is, Christian Tornau és Clemens Weidmann, a Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum kutatója további húsz latin nyelvészt vont be a kéziratok hitelességének ellenőrzésébe.