Két gigantikus szuperföld tűnt el nyomtalanul a Naprendszerből

Matthew Clement, a Carnegie Intézet kutatója és kollégái évtizedeken át tartó számítógépes szimulációkat végeztek, hogy megértsék a külső Naprendszer kaotikus múltját. A kutatók arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a jelenlegi holdkonfigurációk csak akkor magyarázhatók, ha feltételezzük két extra bolygó egykori jelenlétét. Következésképpen ezek az égitestek alapvetően átformálták a külső bolygók kísérőinek pályáit.

Két szuperföld is eltűnt a Naprendszer bolygói közül

Fotó: MI (Flux Pro)

Az Uránusz és Neptunusz bolygó különös holdrendszerei

Az Uránusz holdrendszere régóta fejtörést okoz a tudósoknak. A bolygó tengelye majdnem 90 fokos szögben dől, és a holdak is szokatlan pályákon keringenek. Hagyományos modellekkel rendkívül nehéz megmagyarázni, hogyan alakulhatott ki ez a különleges konfiguráció. Ráadásul a holdak tömege és eloszlása sem illeszkedik a megszokott mintázatokba, amelyeket más óriásbolygóknál megfigyelhetünk.

A Neptunusz esetében hasonlóan zavarba ejtő anomáliákat találunk. A legnagyobb holdja, a Triton, retrográd pályán kering, vagyis a bolygó forgásával ellentétes irányban halad. Ez arra utal, hogy a Tritont valamikor a Naprendszer külső régióiból ragadta el a Neptunusz gravitációja. Ugyanakkor a többi hold is furcsa pályákon mozog, ami további kérdéseket vet fel az égitestek eredetével kapcsolatban.

A szuperföldek rejtélyes története

A szuperföld típusú bolygók a Földnél nagyobb, de a jégóriásoknál kisebb égitestek. Ezek a kozmikus vándorok rendkívül gyakoriak más csillagrendszerekben, ám a mi Naprendszerünkben egyáltalán nem találunk ilyet. Matthew Clement kutatócsoportja szerint ez nem véletlen egybeesés. A szimulációk azt mutatják, hogy eredetileg léteztek ilyen bolygók a rendszerünkben, de a gravitációs kölcsönhatások következtében kilökődtek a csillagközi térbe.

A tanulmány szerint a két szuperföld az Uránusz és a Neptunusz közelében alakult ki a Naprendszer korai időszakában. Ezt követően ezek az égitestek intenzív gravitációs táncba kezdtek a jégóriásokkal. A kölcsönhatások során a szuperföldek alaposan megzavarták a holdak pályáit, miközben maguk is instabil helyzetbe kerültek. Végül a kaotikus gravitációs interakciók következtében mindkét bolygó elhagyta a Naprendszert.