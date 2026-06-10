Hamarosan jön az eperhold, érdemes lesz az égre nézni, mert ez maga a csoda

Tegnap, június 9-én a Vénusz és a Jupiter közel látszott egymáshoz az esti égbolton. Június 12. és 17. között a Merkúr is csatlakozik a pároshoz, így a három égitest egy sűrű csoportot alkot majd az égen. Június 16. és 18. között a Hold is kiegészíti ezt a sort. A négy égitest napnyugta után, a nyugati horizont közelében lesz megfigyelhető. Ezek a jelenségek azért jönnek létre, mert a bolygók Földről nézett keringési pozíciói egybeesnek. A bolygóegyüttállás vizuálisan kissé megtévesztő, mivel a valóságban az égitestek továbbra is nagyon távol vannak egymástól az űrben.

Bolygóegyüttállás: a Vénusz és a Jupiter közel látszott egymáshoz az esti égbolton

Fotó: Kyodo News/Getty Images

Bolygóegyüttállás és eperhold

Június 15-én szuperújhold lesz, ekkor a Hold 357 218 kilométerre helyezkedik el a Földtől. A hónap végén, június 29-én telihold várható. A Hold ekkor közelíti meg a földtávolpontot, vagyis 405 254 kilométerre lesz tőlünk, így „mikroholdként” jelenik meg.

A június végi teliholdat eperholdnak is nevezik. Ez a név az észak-amerikai őslakosoktól ered, és az eper betakarítási idejére utal. Európában a nyárközépi esküvők miatt mézholdnak vagy mézsörholdnak is hívták. Más őslakos csoportok virágzó holdként vagy zöld kukorica holdként ismerték. Ezek az elnevezések a történelmi, mezőgazdasági és évszakos változásokhoz kapcsolódnak.

Megfigyelési tanácsok

A nyári napforduló június 21-én történik. Ezen a napon lesz az év leghosszabb nappala az északi féltekén. A bolygók megfigyeléséhez érdemes olyan helyet keresni, ahol az alacsony nyugati horizont jól látható. A Tejútrendszer vizsgálatát fényszennyezéstől mentes, sötét területen érdemes végezni.