Döbbenetes dolog derült ki a C-vitaminról – sokkal több múlik rajta, mint hittük

Bár a C-vitamint leginkább az immunrendszer kapcsán emlegetjük, antioxidánsként az idegsejtek védelmében is fontos feladatot lát el. Azt már korábbi kutatások is jelezték, hogy a vitaminban gazdag étrend csökkentheti az időskori szellemi hanyatlás kockázatát, de arról eddig kevés adatunk volt, hogy a vérben mérhető C-vitamin-szint pontosan hogyan kapcsolódik az agy szerkezetéhez és működéséhez.

A C-vitamin-szint összefügghet a szürkeállomány térfogatával és az idegrendszer állapotával

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

C-vitamin és az agy egészsége: több mint kétezer idős embert vizsgáltak

A japán Hiroszaki Egyetem kutatói 2044, legalább 64 éves ember adatait elemezték. A vizsgálat során a résztvevők agyszerkezetét MRI-vel térképezték fel, a C-vitamin-szintjüket pedig vérplazmamintákból határozták meg.

A szakemberek a szürke- és fehérállomány térfogata mellett az úgynevezett alapértelmezett hálózat (DMN) állapotát is mérték. Ez az egymással összefüggő agyi régiókból álló rendszer kiemelt szerepet játszik a memória, a figyelem és az önreflexió fenntartásában.

Így függ össze a C-vitamin-szint az agy állapotával

Az adatok elemzésekor a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az életkor, a fizikai aktivitás és az iskolai végzettség.

Az eredmények azt mutatták, hogy az alacsonyabb C-vitamin-szintű résztvevőknél kisebb szürkeállomány-térfogat mérhető, és az alapértelmezett hálózaton belüli idegi kapcsolatok is gyengébbek.

Bár a vizsgálat nem bizonyítja, hogy közvetlenül a C-vitamin hiánya okozza ezeket az elváltozásokat, a kutatók szerint a vitaminban gazdag étrendnek komoly szerepe lehet az időskori agyi egészség megőrzésében.

A pontos biológiai folyamatok feltárásához azonban hosszabb távú, az életmódot és a táplálkozást még részletesebben követő vizsgálatokra lesz szükség.

A teljes tanulmány a PLOS ONE tudományos folyóiratban olvasható.