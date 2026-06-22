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c-vitamin

Döbbenetes dolog derült ki a C-vitaminról – sokkal több múlik rajta, mint hittük

4 órája
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Egy eddig kevéssé figyelt tényező is kulcsszerepet játszhat az agy egészségében. Japán kutatók több mint kétezer idős felnőtt vizsgálata alapján kimutatták, hogy az alacsony C-vitamin-szint összefügg a szürkeállomány kisebb térfogatával és bizonyos idegi kapcsolatok gyengülésével. Közvetlen ok-okozati viszonyt azonban egyelőre nem bizonyítottak.
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Bár a C-vitamint leginkább az immunrendszer kapcsán emlegetjük, antioxidánsként az idegsejtek védelmében is fontos feladatot lát el. Azt már korábbi kutatások is jelezték, hogy a vitaminban gazdag étrend csökkentheti az időskori szellemi hanyatlás kockázatát, de arról eddig kevés adatunk volt, hogy a vérben mérhető C-vitamin-szint pontosan hogyan kapcsolódik az agy szerkezetéhez és működéséhez.

A C-vitamin-szint összefügghet a szürkeállomány térfogatával és az idegrendszer állapotával
A C-vitamin-szint összefügghet a szürkeállomány térfogatával és az idegrendszer állapotával
Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

C-vitamin és az agy egészsége: több mint kétezer idős embert vizsgáltak

A japán Hiroszaki Egyetem kutatói 2044, legalább 64 éves ember adatait elemezték. A vizsgálat során a résztvevők agyszerkezetét MRI-vel térképezték fel, a C-vitamin-szintjüket pedig vérplazmamintákból határozták meg.

A szakemberek a szürke- és fehérállomány térfogata mellett az úgynevezett alapértelmezett hálózat (DMN) állapotát is mérték. Ez az egymással összefüggő agyi régiókból álló rendszer kiemelt szerepet játszik a memória, a figyelem és az önreflexió fenntartásában.

Így függ össze a C-vitamin-szint az agy állapotával

Az adatok elemzésekor a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az életkor, a fizikai aktivitás és az iskolai végzettség. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az alacsonyabb C-vitamin-szintű résztvevőknél kisebb szürkeállomány-térfogat mérhető, és az alapértelmezett hálózaton belüli idegi kapcsolatok is gyengébbek.

Bár a vizsgálat nem bizonyítja, hogy közvetlenül a C-vitamin hiánya okozza ezeket az elváltozásokat, a kutatók szerint a vitaminban gazdag étrendnek komoly szerepe lehet az időskori agyi egészség megőrzésében.

A pontos biológiai folyamatok feltárásához azonban hosszabb távú, az életmódot és a táplálkozást még részletesebben követő vizsgálatokra lesz szükség.

A teljes tanulmány a PLOS ONE tudományos folyóiratban olvasható.

 

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